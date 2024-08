La Commissione commerciale indaga sull'industria dell'olio d'oliva "Competitività"

La competitività globale dell'industria dell'olio d'oliva commerciale statunitense sarà oggetto di un'indagine della Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (USITC).

Il consumo di olio d'oliva negli Stati Uniti è aumentato di circa lo 40 percento negli ultimi dieci anni e sebbene sia cresciuta anche la produzione negli Stati Uniti, la maggior parte dei consumatori statunitensi acquista petrolio importato, secondo il comunicato stampa USITC pubblicato in ottobre 1, 2012.



RELAZIONATO:

Dave Camp, presidente del comitato dei modi e dei mezzi della Camera degli Stati Uniti, ha presentato a lettera richiedendo che l'USITC "valutare le attuali condizioni di mercato per l'industria americana ".

Il comitato per i modi e i mezzi, che comprende membri dell'olio d'oliva che produce la California, "vuole assicurarsi che gli interessi degli Stati Uniti siano competitivi ... e scoprire come è gestita l'industria dell'olio d'oliva in altri paesi ", secondo la portavoce Sarah Swinehart.

Peg O'Laughlin, funzionario degli affari pubblici dell'USITC afferma che la richiesta per questo tipo di studio "non è affatto insolito. "

L'USITC raccoglierà informazioni sulle pratiche 2008 - 2012 dei principali fornitori di olio d'oliva in tutto il mondo, sottolineando i produttori statunitensi, spagnoli, italiani e nordafricani.

Lo studio affronterà quattro aree:

Rivedere i dati commerciali sulla produzione, l'elaborazione e il consumo di olio d'oliva.

Analizzare i mercati internazionali di importazione ed esportazione, compresi gli scambi tra Europa e Nord Africa, le tariffe e le classificazioni dell'olio d'oliva.

Valutare i fattori che influenzano il consumo degli Stati Uniti, inclusi standard, classificazione e prezzi.

Confrontare i punti di forza e di debolezza competitivi dei principali paesi di produzione e trasformazione delle olive, tra cui organizzazione industriale, trasformazione e tecnologia dell'olio d'oliva, influenze governative, costi di produzione, approcci di marketing e tassi di cambio.

.

La US International Trade Commission è un'agenzia federale indipendente che indaga sulle questioni commerciali. La Trade Commission terrà un'audizione pubblica a Washington, DC, il 5 dicembre 2012 e completerà il rapporto finale entro il 12 agosto 2013.