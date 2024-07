I funzionari commerciali degli Stati Uniti hanno celebrato il quinto anniversario delle tariffe su alcune importazioni di olive da tavola spagnole votando all'unanimità per estenderle.

Un gruppo di quattro membri della Commissione per il commercio internazionale (ITC) degli Stati Uniti ha votato per mantenere le tariffe su alcune importazioni di olive da tavola nere mature spagnole.

Il voto è stato richiesto ai sensi della legge sugli accordi dell’Uruguay Round, che impone che le tariffe debbano essere riviste ogni cinque anni.

I commissari hanno stabilito che la loro rimozione sarebbe avvenuta "portare alla continuazione o alla reiterazione del danno materiale entro un tempo ragionevolmente prevedibile”.

La decisione arriva due mesi dopo che la Corte d'Appello statunitense ha confermato la sentenza di un tribunale commerciale americano che ha stabilito le norme antidumping e antisovvenzioni tariffe imposte da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sui tre maggiori confezionatori ed esportatori di olive da tavola mature della Spagna verso gli Stati Uniti erano legittimi.

La Corte d'Appello' dominante dovrebbe essere definitivo poiché è altamente improbabile che la Corte Suprema degli Stati Uniti accetti il ​​caso in caso di appello.

La decisione della Corte era in netto contrasto con quella dell'Organizzazione Mondiale del Commercio Sentenza novembre 2021, in cui si afferma che le tariffe statunitensi sono illegali ai sensi del diritto internazionale.

La decisione statunitense è stata criticata anche dal ministro spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione Luis Planas, che ha definito la decisione come " "assolutamente inaccettabile” durante la riunione dei ministri europei dell’agricoltura a Bruxelles.

"Spero che riusciremo a risolvere questo problema", ha detto. "Siamo passati dall’essere il primo al terzo Paese esportatore verso gli Stati Uniti… Questa è una situazione che speriamo possa risolversi favorevolmente perché è inaccettabile”.

Poco dopo la sentenza della Corte d'Appello di maggio, il ministro dell'Economia spagnolo Carlos Cuerpo ha visitato Washington, DC, per discutere delle tariffe.

"Abbiamo visto la volontà di continuare ad andare avanti da parte degli Stati Uniti, ed è stato aperto un canale di conversazione e negoziazione per vedere se possiamo risolvere il problema”, ha detto ai giornalisti a Washington.

Tuttavia, l'Olive Growers Council of America ha accolto con favore la decisione di mantenere le tariffe come necessario per proteggere i coltivatori e gli imballatori statunitensi.

"Il governo e i tribunali degli Stati Uniti hanno ripetutamente confermato negli ultimi cinque anni che l'industria spagnola sta ancora beneficiando di sussidi ingiusti da parte dell'Unione Europea e sta ancora scaricando le sue olive mature sul mercato statunitense", ha affermato il presidente Michael Silveira.

"Se non fosse per gli ordini AD/CVD [dazi antidumping e compensativi per i beni sovvenzionati] in corso da parte del governo degli Stati Uniti sulle olive spagnole, la produzione di olive da tavola americane e centinaia di agricoltori familiari e posti di lavoro affini sarebbero in serio pericolo ", ha aggiunto.

La decisione della Corte d'Appello ha posto fine a una saga legale durata sette anni, iniziata con un'azione legale in 2017 da parte della Coalizione per il commercio equo e solidale delle olive mature, guidata da Musco Family Olive Co. e Bell-Carter Foods.

Il gruppo ha presentato una petizione al Dipartimento del Commercio sostenendo che i sussidi forniti agli olivicoltori dal governo spagnolo e dall'UE Politica agricola comune (PAC) ha ingiustamente avvantaggiato i confezionatori e gli esportatori di olive.

I firmatari sostengono che le sovvenzioni consentirebbero alle aziende spagnole di vendere le loro olive da tavola confezionate negli Stati Uniti a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Nel luglio 2018, il Dipartimento del Commercio ha stabilito che le olive da tavola mature spagnole venivano sovvenzionate. Hanno trasmesso questa scoperta all'ITC, che ha stabilito che le importazioni sovvenzionate di olive da tavola mature hanno danneggiato materialmente l'industria nazionale.

Sulla base dei risultati dell'ITC, il Dipartimento del Commercio ha autorizzato dazi antidumping e compensativi del 35% (sebbene siano stati successivamente abbassati al 31%).

L'impatto delle tariffe è stato immediato, con il Ministero dell'Agricoltura spagnolo che a febbraio ha stimato che sono costate a produttori, imballatori ed esportatori più di 208 milioni di euro dal 2017.

In risposta alle tariffe, i produttori di olive da tavola e l'Associazione spagnola degli esportatori e produttori di olive da tavola (Asemesa) hanno citato in giudizio il Dipartimento del Commercio.

Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti; giustificarsi senza successo due volte le tariffe presso la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti, la terza richiesta del Dipartimento del Commercio è stata accettata. Asemesa ha subito presentato appello.

Nel frattempo, le proteste nella capitale andalusa di Siviglia e le pressioni del governo di Madrid hanno stimolato la protesta L’Ue farà causa agli Usa all'OMC nel gennaio 2019.

Nella sua denuncia, l’UE ha sostenuto che le tariffe statunitensi violavano le regole del commercio internazionale perché la PAC non fornisce vantaggi speciali ai produttori di olive da tavola.

In aggiunta alla pressione su Bruxelles, i funzionari dell'UE hanno espresso pubblicamente la preoccupazione che le tariffe costituiscano un pericoloso precedente e possano incoraggiare ulteriori contenziosi contro la PAC.

Nel novembre 2021, l'OMC si è pronunciata a favore dell'UE e ha ritenuto che i dazi antidumping e compensativi imposti nel 2018 dagli Stati Uniti sulle importazioni di olive da tavola mature dalla Spagna erano illegali secondo le norme internazionali.

Nella sua sentenza, l'OMC ha chiesto agli Stati Uniti di farlo "rendere le sue misure conformi” al suo Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e ad altre regole di libero scambio.

Gli Stati Uniti hanno rifiutato di appellarsi alla decisione dell’OMC e hanno accettato di rivedere le tariffe. Tuttavia, il Dipartimento del Commercio ha mantenuto in vigore la maggior parte delle tariffe, il che ha portato a pubblico rimprovero dall’OMC nel febbraio 2024.