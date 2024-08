Gli olivicoltori del Texas rivendicano la loro tesi

Nessuno potrà mai accusare un texano di pensare in piccolo, quindi forse non è una sorpresa scoprire che il sito web del Associazione e Consiglio dei coltivatori di olive del Texas (TOGAC) prende atto della seguente dichiarazione di missione: "Ci impegniamo a fornire istruzione e conoscenza, rendendo in definitiva il Texas il leader nazionale nella crescita della coltivazione e produzione di olio d'oliva. ”

Lo stato di Longhorn ha una lunga strada da percorrere per superare la California come il miglior cane d'America nel commercio di olive e olio d'oliva, ma il presidente del TOGAC John Gambini era fermamente ottimista. "Ci sono un sacco di grandi cose in corso nel settore qui ", ha detto quando è stato raggiunto telefonicamente dopo la riunione trimestrale dell'organizzazione il 25 luglio. "Nuovi agricoltori stanno arrivando rapidamente a bordo e gli imprenditori stanno iniziando ad espandere i loro frutteti. Prevediamo che l'industria nei prossimi due anni raddoppierà quasi il numero di alberi piantati, con molta più produzione di frutta ".

Gambini sta camminando sulla passeggiata come capo della sua famiglia Texas Hill Country Olive Company e i suoi obiettivi per il suo prodotto pluripremiato e per l'intero nuovo raccolto in contanti dello stato sono ambiziosi. "Il TOGAC è stato istituito per fornire informazioni agli agricoltori del Texas in modo che possano imparare a costruire il settore ", ha detto. Ciò include l'esame di quali cultivar avranno probabilmente le migliori prestazioni nel clima del Texas, quali insidie ​​dovessero essere consapevoli (marciume della radice di cotone e come affrontarlo era primario durante l'incontro) e come gestire ulteriori problemi che si presentano.

Sue Langstaff di sensoriale applicata, LLC, è a capo di uno dei pochi pannelli sensoriali riconosciuti dall'American Oil Chemists Society (AOCS). La sua azienda verifica e assaggia gli oli d'oliva per determinare, tra le altre specificità chimiche, se possono essere etichettati come "extra vergine ”, ed è stata tra le relatrici all'incontro. Nella sua presentazione, ha offerto un'introduzione all'elaborazione e alla valutazione degli oli d'oliva, su come individuare i difetti e su come comprendere il sistema di classificazione. "Avevano sete di conoscenza ”, ha detto di coltivatori e produttori desiderosi e impegnati.

Langstaff ha elogiato il gruppo per i suoi obiettivi. "Alcuni membri hanno portato il loro (prodotto) all'incontro, quindi abbiamo assaggiato e trovato una rappresentazione piuttosto buona degli oli d'oliva del Texas. Erano per lo più privi di difetti, quindi è una buona cosa fin dall'inizio. "

Una preoccupazione più pressante per la neonata industria del Texas oggi, secondo Langstaff, sono le sue attuali pratiche di etichettatura. "La realtà è che non hanno ancora abbastanza olio da produrre, quindi stanno fondendo il loro prodotto (prodotto in Texas) con oli di oliva della California, per esempio, e alcune persone sono (sconvolte) perché sentono che è stato eliminato come rigorosamente dal Texas. "

Langstaff afferma che la sua preoccupazione non riguarda le miscele stesse. "A volte le miscele sono migliori ", ha detto. "Può esserci quella sinergia di uno più uno uguale a tre. E in Texas, stanno per produrre un prodotto macinato al 100% in Texas, ma non sono ancora arrivati. È un settore in crescita ".

"Ma sai, per il momento vuoi assicurarti che se vendono il loro prodotto come texano al 100%, allora dovrebbe essere così ”.

Gambini lancia quella sceneggiatura. È più interessato alla qualità, ha detto, nel mantenere gli oli americani di fabbricazione americana e nelle miscele che includono prodotti internazionali.

"I test del gusto che abbiamo fatto hanno riscontrato che i marchi dei supermercati importati erano quasi tutti rancidi. È ridicolo quello che vendono come extra vergine. E i prezzi a cui stanno vendendo i loro oli sono scandalosamente bassi. Sono a basso costo per tenere fuori i produttori americani. Dovrebbe esserci un'etichettatura in cui si afferma che il petrolio è prodotto in America, sia esso proveniente dal Texas, dalla California, dalla Georgia o da qualsiasi altra parte ".