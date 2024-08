Il gruppo commerciale fa causa al produttore di olio d'oliva per l'etichettatura ingannevole

Nella sua prima azione legale contro una compagnia di olio d'oliva, la Associazione nordamericana dell'olio d'oliva (NAOOA) ha citato in giudizio i produttori del marchio di petrolio Capatriti. La causa civile, presentata il 6 febbraio, afferma che The Gourmet Factory vende falsamente olio che viene estratto chimicamente dalle pelli di olive rimaste e dai pozzi come "Olio d'oliva puro al 100%. "

Attraverso la sua "marchio errato illecito, fuorviante e ingannevole ", afferma il NAOOA che il pubblico consuma inconsapevolmente bassa qualità olio di sansa. L'olio di sansa di oliva è ricco di acidi grassi, deve essere sottoposto a numerosi processi di raffinamento per renderlo adatto al consumo umano e non soddisfa la definizione legale di olio di oliva, secondo la azione di reclamo.

Inoltre, la denuncia del NAOOA afferma che The Gourmet Factory, di proprietà di Kangadis Food, Inc., si sta impegnando in una concorrenza sleale. L'olio adulterato può essere prodotto a costi sostanzialmente inferiori rispetto a olio d'oliva autentico e etichettando erroneamente il loro olio come olio di oliva puro 100%, la società è in grado di sottovalutare i produttori legittimi, afferma il NAOOA.

L'azienda si impegna "adulterazione per guadagno economico ", ha affermato il vicepresidente esecutivo della NAOOA Eryn Balch.

Il NAOOA si è interessato per la prima volta al marchio Capatriti quando "osservato una significativa discrepanza di prezzo negli ultimi mesi ", ha affermato Balch. I documenti della causa affermano che Capatriti "Olio d'oliva puro al 100% "vende per un terzo alla metà dei prezzi olio d'oliva autentico i produttori fanno pagare.

L'associazione ha assunto un terzo indipendente per raccogliere campioni da sottoporre a test da un laboratorio del Consiglio oleicolo internazionale in Spagna. I risultati di laboratorio hanno mostrato che i campioni erano "nella migliore delle ipotesi, alcuni tipi di vinacce e, nella peggiore delle ipotesi, possono contenere anche oli di semi ", secondo il documento di denuncia.

Il documento afferma inoltre che passare l'olio di sansa come puro olio di oliva "non è qualcosa che può essere fatto per caso o per mera negligenza ”e che il "Gourmet Factory intende ingannare i consumatori nell'acquistare i suoi prodotti adulterati di olio commestibile. "

Il marchio Capatriti rappresenta oltre il 15% del mercato dell'olio d'oliva a New York, nel New Jersey, nel Connecticut e in altri stati, secondo il NAOOA. La causa chiede che alla società sia vietato etichettare e vendere le sue vinacce o altri oli non di oliva come "olio d'oliva "e chiede danni legali per conto dei suoi membri.

La NAOOA è un'associazione di categoria che rappresenta i commercianti, i confezionatori e gli importatori di olio d'oliva.

George Ignatiadis, proprietario di Kangadis Foods, Inc., è stato contattato per un commento sulla causa, ma ha dichiarato di non esserne a conoscenza.