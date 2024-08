Gli importatori di olio d'oliva chiedono alla FDA uno "standard di identità avanzato"

La North American Olive Oil Association (NAOOA) ha presentato a petizione alla Food and Drug Administration (FDA) per un "migliorato standard di identità per i prodotti a base di olio di oliva e di sansa di oliva ”per definire i diversi gradi di olio di oliva e i metodi analitici utilizzati nella loro determinazione.



Il NAOOA, i cui membri sono aziende che importano olio d'oliva negli Stati Uniti, ha dichiarato di aver presentato una petizione alla FDA con lo stesso obiettivo in 1990.

La petizione, datata 9 luglioth, è visto come una risposta a una mossa all'inizio di quest'anno dai produttori di olio d'oliva americani. Un gruppo guidato da Adam Englehardt, vicepresidente del California Olive Ranch, ha redatto un ordine di marketing federale sperando di stabilire standard di qualità più elevati, ridefinire i gradi e richiedere nuovi test su tutto l'olio d'oliva prodotto negli Stati Uniti. Se adottati dall'USDA, fonti del settore affermano che i produttori nazionali spingono affinché le regole si applichino anche alle importazioni.

Gli importatori, d'altra parte, hanno chiesto un allineamento degli standard commerciali statunitensi con quelli istituito dal Consiglio oleicolo internazionale. Il novantanove percento dell'olio d'oliva consumato dagli americani è importato.

In una dichiarazione, ha detto il vicepresidente esecutivo della NAOOA Eryn Balch "Dovremmo trarre vantaggio dalla due diligence già eseguita da parte dei sostenitori del settore, dei legislatori statali e dell'USDA che dimostra che esiste un interesse sostanziale, nonché vantaggi per i consumatori e il commercio per imporre una definizione comune dei gradi di olio d'oliva e dei metodi di prova relativo alla categoria dell'olio d'oliva. Un allineamento dello standard federale è l'ultimo pezzo del puzzle per facilitare il percorso sull'aspetto critico dell'applicazione ".