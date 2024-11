Incontra i rivenditori che lavorano per aumentare le vendite dell'oleoturismo dopo la fine delle vacanze

Due anni di raccolti scarsi attraverso il Mediterraneo, costi di produzione alle stelle e la crisi globale del costo della vita hanno ridotto i margini di profitto di molti piccoli produttori di olio d'oliva del mondo.

Questi agricoltori e frantoiani sono visti come i custodi delle tradizioni e delle cultivar locali dell'olio d'oliva, quindi trovare flussi di entrate alternativi per mantenere redditizie le loro attività è fondamentale per il successo e la salute del settore più ampio. (Il direttore generale di Deoleo Ignacio Silva certamente pensa così.)

Mentre vendita di crediti di carbonio e produzione di olio d'oliva prodotti di scarto sono tra le idee frequentemente proposte alle conferenze e agli incontri delle associazioni di settore, ma il turismo resta una fonte di reddito significativa per i produttori, molti dei cui frutteti sono situati in scenari spettacolari.

Tuttavia, Alicia e Vijay Shroff, comproprietari del negozio specializzato con sede a St. Louis, Missouri Extra Vergine e Ovazione di Olivahanno individuato un problema riscontrato da molti visitatori internazionali degli uliveti del Mediterraneo e stanno lavorando per trovare una soluzione.

"Il problema che sospetto abbiano la maggior parte dei produttori di oleoturismo è quello che io chiamo il 'problema con il bagaglio registrato", ha detto Vijay. "Quando sei all'estero, probabilmente non vuoi tornare a casa con più bottiglie di olio d'oliva nel bagaglio da stiva, il che limita le vendite per i produttori in loco a una o due bottiglie".

Gli Shroff hanno incontrato questo problema quando hanno visitato i boschi e il mulino di Basilippo, in Andalusia. A differenza di molti appassionati di oleoturismo, tuttavia, erano ben piazzati come vino, olio extravergine d'oliva e rivenditori di prodotti alimentari specializzati per risolvere il problema.

""Saremo il loro punto di riferimento per le vendite ai visitatori americani", ha affermato Vijay. "Ciò realizza un sacco di cose. Risolve il problema del bagaglio registrato e dovrebbe risolvere il problema dei costi di spedizione."

Vijay (a sinistra) e Alicia (a destra) Shroff importano l'olio extravergine di oliva Basilippo di Juana Roldán, affinché i visitatori americani dell'azienda agricola possano continuare l'esperienza.

""È molto più efficiente importare su pallet e poi utilizzare servizi di evasione degli ordini nazionali [per raggiungere il cliente finale] piuttosto che spedire sei bottiglie dal sud della Spagna a casa propria", ha aggiunto.

Oltre ad abbassare i costi di produzione, gli Shroff credono che questo metodo preservi meglio la qualità dell'olio extravergine di oliva. Utilizzano il loro consolidato percorso logistico invece di far sperare ai consumatori che i servizi di evasione ordini utilizzino container e magazzini di spedizione a temperatura controllata.

""È una vittoria anche per i clienti, perché possono continuare a interagire con il produttore anche dopo le vacanze", ha affermato Vijay. "Ora hanno una fonte nazionale del nuovo raccolto o di una varietà diversa che potrebbe essere rilasciata".

Citando l'esperienza aneddotica dell'azienda, Alicia ha affermato di notare una forte tendenza da parte dei clienti a cercare marchi di olio extravergine di oliva provenienti da luoghi che hanno visitato e con cui hanno instaurato un forte legame.

""Notiamo un andamento delle vendite piuttosto forte, quindi i clienti tornano per il nuovo raccolto, alla ricerca del loro produttore preferito", ha affermato. "Per questo motivo, Basilippo ha guadagnato un notevole seguito negli Stati Uniti."

Oltre a mettere in contatto i vacanzieri con i loro produttori preferiti dopo il viaggio, Alicia ha affermato di credere che creare queste relazioni tra negozi specializzati e produttori crei una relazione simbiotica per entrambe le parti.

Mentre i proprietari dei negozi specializzati ricevono una gamma eclettica di oli extravergini di oliva provenienti da varietà e regioni meno note, che consentono loro di distinguersi dalla tipica offerta delle catene di supermercati, i produttori trarranno vantaggio dai loro database di clienti e dagli sforzi di marketing.

""Quando arriverà il nuovo raccolto, invieremo un'e-mail a tutti coloro che hanno acquistato i nostri oli d'oliva in passato per cercare di incoraggiare questo tipo di transazioni", ha affermato Alicia.

"Oltre all'importazione, alla dogana e all'evasione degli ordini, c'è anche un aspetto di marketing con cui penso che molti produttori al di fuori degli Stati Uniti abbiano difficoltà", ha aggiunto.

Una delle principali sfide che Alicia e Vijay devono affrontare per portare a termine il loro progetto è quella di creare relazioni con i produttori interessati all'oleoturismo, per far arrivare i loro oli d'oliva negli Stati Uniti e venderli agli ex visitatori e ai nuovi clienti.

""Per quanto mi piacerebbe trascorrere una vacanza permanente tra gli uliveti, non posso", ha detto Vijay. "Abbiamo scoperto che molte di queste persone raggiungono questi boschi tramite tour operator, quindi non è sempre facile trovarli".

Da quando hanno lanciato il loro sito web e hanno iniziato questa iniziativa, gli Shroff hanno contattato gli operatori dell'oleoturismo per promuovere l'idea.

""Dovremo solo dimostrare il caso d'uso", ha affermato Vijay. "Dovremo parlare con le persone e fare in modo che ci sia la possibilità che scoprano cosa facciamo".

Adottando una visione più ampia, Vijay e Alicia hanno convenuto che collegare l'esperienza di acquisto al dettaglio con l'oleoturismo potrebbe anche rafforzare i fatti sulla produzione di olio d'oliva e dissipare miti e disinformazioni comuni, in particolare quelli che circondano cucinare con olio d'oliva.

"Oltre a coltivare varietà meno note, penso che ciò che questi coltivatori di oleoturismo facciano è coltivare consapevolezza e conoscenza", ha affermato Vijay. "C'è molta disinformazione e incomprensione sull'olio extravergine di oliva."

"Quando le persone vedono che l'olio d'oliva è come il succo di un frutto, molto simile al succo d'arancia e non un alimento trasformato, come tutti gli altri oli commestibili, questo aiuta", ha aggiunto. "Le loro storie devono essere raccontate dai coltivatori, dai rivenditori e da tutti coloro che fanno parte della filiera del valore".