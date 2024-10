Un importante produttore di olio d'oliva perde 3 milioni di dollari in una serie di furti

Il più grande produttore di olio d'oliva della Tunisia, Gruppo CHO, chiede alla comunità nordamericana dell'olio d'oliva di aiutarla a indagare su un furto su larga scala del suo pluripremiato Terra Delyssa olio extravergine d'oliva.

Nel settembre 21st, un camion carico di pallet di bottiglie Terra Delyssa è stato rubato a Montreal, in Canada, innescando un'indagine da parte delle autorità locali.

Pochi giorni dopo, la polizia di Houston avviò un'indagine dopo aver ricevuto segnalazioni secondo cui un rivenditore low cost stava vendendo l'olio d'oliva del CHO Group a prezzi insolitamente bassi.

Utilizzando i codici lotto delle bottiglie sequestrate, CHO Group le ha rintracciate fino a un magazzino di Houston gestito da una terza parte. La perdita stimata derivante da questi incidenti è di circa 3 milioni di $ (2.8 milioni di €).

Questa è la terza volta che i ladri prendono di mira l'olio extravergine di oliva del Gruppo CHO, anche se l'azienda ritiene che i due furti più recenti non siano collegati.

""Riteniamo che ciò sia accaduto perché Terra Delyssa può essere facilmente immesso sul mercato, in quanto è il marchio numero uno in Canada e uno dei più venduti anche nei negozi statunitensi", ha affermato Wajih Rekik, amministratore delegato di CHO America. Olive Oil Times.

""La notorietà di Terra Delyssa e la fiducia che i consumatori ripongono nel prodotto ne rendono molto facile la vendita, soprattutto per i ladri che lo offrono con uno sconto del 50 percento", ha aggiunto.

Gruppo CHO tecnologia di tracciabilità blockchain, originariamente concepito per aiutare i consumatori a tracciare l'origine del loro olio d'oliva, ha svolto un ruolo cruciale nell'indagine.

"In questo caso, ci ha aiutato a rintracciare tutti i numeri di lotto fino al luogo di stoccaggio e ha reso possibile l'identificazione immediata del prodotto rubato", ha affermato Rekik.

Da quando il furto è stato reso pubblico, molte aziende del settore dell'olio d'oliva hanno offerto il loro sostegno.

"Abbiamo ricevuto telefonate sia dai rivenditori che dai nostri concorrenti, che fornivano utili indizi che sono stati poi inoltrati alla polizia", ​​ha affermato Rekik. "Alcuni ladri hanno tentato di contattare rivenditori legittimi subito dopo il furto e alcuni di questi rivenditori stanno ora aiutando a rintracciare i colpevoli".

CHO Group ha assicurato ai consumatori che tutte le bottiglie Terra Delyssa vendute dai principali rivenditori sono sicure e non sono collegate a furti.

""Vendiamo direttamente ai principali rivenditori come Whole Foods, Kroger, Target, Walmart e Costco", ha affermato Rekik. "Quelle bottiglie sono del tutto legali e legittime."

Tuttavia, alcuni piccoli rivenditori hanno acquistato l'olio d'oliva rubato, principalmente negozi di alimentari internazionali, negozi specializzati e discount.

"I negozi che offrivano queste bottiglie erano piccoli negozi di alimentari internazionali o canali discount con cui non abbiamo mai fatto affari", ha affermato Rekik.

In alcuni casi, questi negozi hanno contattato CHO Group dopo essersi resi conto di aver acquistato merce rubata. "Hanno collaborato alle indagini e si sono offerti di restituire immediatamente le bottiglie", ha aggiunto Rekik.

Solo circa il dieci percento delle bottiglie rubate è stato recuperato e Rekik ha sottolineato la necessità di una vasta cooperazione.

"Chiediamo a tutti gli attori del settore di aiutarci con qualsiasi informazione in loro possesso", ha affermato. "Ecco perché è fondamentale che la notizia del furto venga diffusa, perché tutto il settore ha un interesse diretto nel promuovere e difendere le vendite legali”.

Ha avvertito i rivenditori che acquistare e rivendere beni rubati potrebbe renderli complici del crimine.

""Acquistare quei prodotti dai ladri e rivenderli può facilmente trasformare qualsiasi rivenditore in complice di un furto criminale", ha affermato Rekik. "Alcuni rivenditori non ci hanno contattato quando ci hanno comunicato le bottiglie rubate, ma lo hanno fatto solo dopo aver letto la notizia".

Rekik ha espresso frustrazione per la facilità con cui i prodotti scontati in modo drastico possono influenzare le persone.

""Le persone acquistano un prodotto da 90 $ (83 €) per 10 $ (9.20 €) o 15 $ (13.80 €) e non fanno domande", ha affermato. "Dovrebbero chiamare l'azienda indicata sull'etichetta. Ogni prodotto alimentare negli Stati Uniti ha un'etichetta con le informazioni del produttore. È facile mettersi in contatto."

Ha aggiunto che alcuni rivenditori che avevano acquistato l'olio d'oliva rubato hanno affermato di ritenere che lo sconto fosse dovuto a un problema di qualità.

""Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero e continui comunque con l'acquisto, corri il rischio di essere complice", ha affermato Rekik.

Sebbene molti rivenditori alla fine abbiano collaborato alle indagini, Rekik ha sottolineato quanto sarebbe stato semplice prevenire il problema: "Fermare tutto questo è facile: una telefonata di due minuti al produttore può chiarire tutto."

Per ridurre al minimo il rischio di incidenti futuri, CHO Group sta implementando sistemi di tracciamento GPS per i propri pallet e sta aumentando i controlli con le aziende di logistica terze da una a quattro volte l'anno. "Continueremo a utilizzare audit di terze parti anche per la logistica di terze parti", ha affermato Rekik.

Rekik ha espresso la sua gratitudine a coloro che hanno collaborato alle indagini. ""Vorrei ringraziare tutti i rivenditori, i piccoli rivenditori e i concorrenti che mi hanno aiutato condividendo informazioni", ha affermato. "Siamo rimasti molto colpiti dai nostri concorrenti diretti che ci hanno contattato, investendo tempo e sforzi per supportarci".

""È questo forte senso di comunità che ci aiuterà tutti come settore", ha aggiunto Rekik.

Ha anche condiviso un altro aneddoto che potrebbe servire da monito per il settore.

""Quando i prodotti sono arrivati ​​al centro di distribuzione di un rivenditore, abbiamo ricevuto una chiamata che ci informava che un carrello elevatore aveva accidentalmente urtato un pallet e rotto cinque bottiglie", ha affermato Rekik.

Le conseguenze di un incidente del genere vanno oltre la semplice rottura di qualche bottiglia. "Cinque bottiglie di olio d'oliva possono bagnare un intero pallet, rendendolo quasi impossibile da maneggiare a causa del disordine scivoloso", ha affermato Rekik. "Ci sono tutti gli ingredienti per una catastrofe."

In circostanze normali, i team logistici contatterebbero CHO Group per ricevere indicazioni su come gestire la situazione.

""Il costo per recuperare le bottiglie rimanenti e ripulire la fuoriuscita varierebbe tra i 3,000 dollari (2,755 euro) e i 4,000 dollari (3,675 euro), mentre il valore totale dei prodotti danneggiati potrebbe essere di soli 1,000 dollari (920 euro)", ha affermato.

Rekik ha spiegato che il recupero dei prodotti non ha senso dal punto di vista economico. "In casi come questo, di solito diciamo loro di buttare via l'olio d'oliva", ha detto.

Tuttavia, c'è una lacuna nel sistema: le persone incaricate della gestione delle merci danneggiate non sempre supervisionano la loro distruzione.

""Il trasportatore o la persona che gestisce quelle bottiglie non sarà necessariamente la stessa che le smaltirà", ha affermato Rekik. "A volte, a capo del trasporto ci sono autisti, personale addetto al carico o anche altro personale, ma nessuno controlla se le bottiglie sono state distrutte".

Ciò crea opportunità per commettere illeciti. ""Quelle bottiglie potrebbero essere prese da qualcuno e rivendute", ha aggiunto.

Rekik, pur comprendendo la tentazione, ha espresso sentimenti contrastanti sulla situazione. ""Certo, ci sentiamo male per aver distrutto il nostro olio d'oliva a causa di una fuoriuscita", ha detto. "Se fossi in te, pulirei semplicemente la bottiglia e la userei a casa."

"Ma per alcune persone, vendere illegalmente quelle bottiglie con un forte sconto è un modo rapido per fare soldi facili", ha aggiunto. "Ciò potrebbe far sì che alcune persone attendano con ansia la prossima volta che si verifica un incidente del genere".

I lotti coinvolti

CHO America ha elencato i lotti interessati e ha chiesto a chiunque avesse informazioni su tali prodotti di chiamare il numero +1 2817121549.