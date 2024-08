La querela prende di mira le marche di olio d'oliva denunciate nello studio Davis

Di Alex Beekman

Diversi chef e ristoratori della California hanno citato in giudizio alcuni rivenditori e distributori di 10 principali marchi di olio d'oliva dopo che il mese scorso l'UC Davis Olive Center ha pubblicato uno studio che ha concluso che la maggior parte degli oli extra vergini di oliva campionati non soddisfaceva i criteri per la classificazione extravergine. I querelanti includono un concorrente della rete Bravo "Lo show televisivo di Top Chef ”, David Martin, e alcuni importanti proprietari di ristoranti della California meridionale.

La causa, che richiede lo status di azione di classe, nomina i principali marchi di olio d'oliva 10, tra cui Bertolli, Filippo Berio, Carapelli, Star, Colavita, Mezzetta, Pompeian, Rachael Ray, Mazolla e Safeway Select.

Daniel J. Callahan

Nomina anche le principali catene di supermercati e grandi magazzini 10 che presumibilmente hanno commercializzato petrolio scadente sotto lo striscione extra vergine, sulla base di test segreti condotti dallo studio legale dell'attore, Callahan e Blaine a Santa Ana, Calif.

La causa sostiene che molti oli d'oliva sono etichettati erroneamente, quindi i costi possono essere contrassegnati per i consumatori. "I risultati dei test sono stati scioccanti ", afferma la causa. "Test sensoriali hanno dimostrato che questi campioni falliti avevano sapori difettosi come rancido, polveroso e ammuffito. "

Secondo Daniel J. Callahan di Callahan & Blaine a Santa Ana, consulente legale principale dei querelanti, "Gli imputati, i produttori di olio d'oliva, i distributori ei rivenditori che vendono i loro prodotti nello Stato della California, sono stati consapevolmente fuorvianti e frodano i consumatori della California per anni. Gli imputati hanno affermato che l'olio d'oliva che vendono soddisfa gli standard elevati della classificazione extra vergine, autorizzando così gli imputati a addebitare un pesante premio per il prodotto, quando in realtà il prodotto non soddisfa tale standard ed è di qualità inferiore spesso adulterato con un prezzo più economico oli raffinati come olio di nocciola o oli di oliva minori. "

È proseguita una dichiarazione dello studio legale: "Queste false dichiarazioni sono state dimostrate false in uno studio completo dell'UC Davis Olive Center presso il Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science presso l'Università della California, Davis nel suo rapporto del luglio 2010. Il rapporto è stato scritto dai principali dottorandi, ricercatori e scienziati della nazione sulla ricerca e l'istruzione sugli oli commestibili. A collaborare e contribuire al finanziamento, alla ricerca e ai risultati di questo studio sono stati il ​​California Olive Oil Council, l'American Oil Chemists 'Society (AOCS) e l'Australian Olive Oil Association ".

I querelanti stanno cercando un'ingiunzione che impedisca la distribuzione del petrolio discutibile e potrebbe anche richiedere la restituzione di centinaia di milioni di dollari per "ha ottenuto profitti in modo fraudolento ", ha affermato Callahan, stimando che, con così tanti imputati, il caso richiederà forse due anni prima di arrivare in tribunale.

Le accuse di olio d'oliva adulterato e frode di olio d'oliva non sono nuove negli Stati Uniti, dove per molto tempo gli esportatori europei di olio d'oliva hanno approfittato dell'ingenuità americana e dell'assenza di standard di qualità.

La causa è l'ultimo sviluppo delle conseguenze in corso della UC

Studio Davis che è stato finanziato, in parte, dai produttori di olio d'oliva in California.