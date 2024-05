Una migliore efficienza idrica è fondamentale per il futuro degli agricoltori della California, affermano i funzionari

È difficile sopravvalutare quanto sia importante la California per l’agricoltura degli Stati Uniti.

Secondo Feeding the Economy 2023 rapporto, quasi il 13% – 1.1 miliardi di dollari (1.0 trilioni di euro) – della produzione agricola degli Stati Uniti proviene dalla California.

Continueremo ad avere questi brevi periodi di forti piogge, ma la siccità non scomparirà presto. Dobbiamo sempre pianificare la prossima siccità, anche quando fuori piove. - Caitlin Peterson, direttore associato, PPIC Water Policy Center

Il Golden State è con un ampio margine il più grande produttore agricolo degli Stati Uniti. Texas e New York, secondo e terzo, si combinano per produrre la stessa produzione agricola della California.

Lo stato è anche responsabile praticamente di tutta la produzione di olio d'oliva degli Stati Uniti, con il California Olive Oil Council, un'associazione di categoria, che stima che il Golden State produca tra i due e i quattro milioni di galloni (da 7.5 a 15 milioni di litri) ogni anno.

Di conseguenza, l’acqua è la priorità per molti agricoltori, compresi gli olivicoltori dello stato, e rappresenta un crescente punto di tensione tra i californiani rurali e urbani, soprattutto dopo anni di intensa siccità.

Secondo il Dipartimento delle risorse idriche della California (DWR), l'agricoltura rappresenta circa il 40% del consumo idrico totale dello stato e circa l'80% di tutta l'acqua sviluppata, che è controllata e gestita per vari scopi in California.

Secondo il rapporto, l'inverno piovoso dello stato ha tirato fuori praticamente tutta la California dalla siccità US Drought Monitor. Tuttavia, i funzionari sono cauti nel migliorare l’efficienza dell’uso dell’acqua in agricoltura per soddisfare il fabbisogno idrico dello stato.

"È importante capire che tutte le regioni della California sono vulnerabili cambiamento climatico, e le loro vulnerabilità sono spesso interconnesse, anche nell'agricoltura e nella gestione delle risorse idriche", ha dichiarato Sabrina Cook, responsabile della sezione di implementazione dell'efficienza nell'uso dell'acqua di DWR Olive Oil Times.

Ha affermato che parte della responsabilità nel migliorare l’efficienza idrica ricade sui fornitori di acqua agricola, i più grandi dei quali devono presentare piani di gestione che includano una descrizione delle migliori pratiche professionali.

Nella fertile San Joaquin Valley, che comprende la metà meridionale della Central Valley dello stato, le autorità stanno già inasprendo le normative sull'acqua, che alcuni hanno ipotizzato potrebbero stimolare la coltivazione dell’olivo nelle zone aride nella regione.

Mike Anderson, climatologo del DWR, ha avvertito che l’inverno piovoso dello stato è il risultato delle attuali condizioni atmosferiche e non dovrebbe essere visto come una tregua a lungo termine dalla siccità.

"Mentre i conducenti del clima apprezzano El Niño Cambiano i modelli meteorologici che incidono sulla California, ogni anno l’approvvigionamento idrico e il rischio di inondazioni e siccità sono determinati dai tempi, dal ritmo e dalla portata dei fiumi atmosferici”, ha detto Anderson Olive Oil Times.

Ha spiegato che quando le grandi tempeste si avvicinano, il ritmo è accelerato e tendono a verificarsi inondazioni. D’altra parte, le condizioni di siccità si verificano quando la California non ha accesso a queste tempeste e ha giornate più calde e secche in inverno.

"I bacini idrici e le falde acquifere forniscono un cuscinetto alle condizioni di siccità che possono verificarsi in un singolo anno di siccità”, ha affermato. "Numerosi anni di siccità tendono a portare a maggiori impatti di siccità”.

Caitlin Peterson, direttrice associata e ricercatrice presso il Water Policy Center del Public Policy Institute of California, ha confermato che le abbondanti piogge invernali hanno alleviato la siccità, ma ha avvertito che questa potrebbe essere solo una tregua.

"Grazie all’impressionante inverno del 2023 e alle continue piogge di quest’anno”, ha detto Olive Oil Times. "Questa è un’ottima notizia per l’agricoltura e i sistemi idrici dello Stato”.

pubblicità

pubblicità

Tuttavia, Peterson ha aggiunto che tutti gli indicatori puntano verso periodi di siccità più frequenti e più lunghi altalene più grandi di intensità tra i periodi di siccità e di pioggia nel futuro della California.

"Continueremo ad avere questi brevi periodi di forti piogge, ma la siccità non scomparirà presto”, ha detto. "Dobbiamo sempre pianificare la prossima siccità, anche quando fuori piove”.

Mentre la California si prepara a ulteriori piogge, sorge la domanda se ciò aiuterà a riempire le falde acquifere, i serbatoi e i bacini idrici.

"Per riempire i serbatoi, una tempesta di volume elevato e di breve durata è valida come qualsiasi altra”, ha affermato Peterson. "I nostri serbatoi sono complessivamente in buone condizioni al momento; tutti tranne alcuni contengono più acqua rispetto alla media storica di questo periodo dell'anno. Questa è una netta differenza rispetto alla situazione in cui ci trovavamo nel febbraio 2022”.

"Purtroppo, 'Eventi meteorologici vistosi come questo non sono altrettanto utili per riempire le falde acquifere sotterranee”, ha aggiunto. "Affinché la ricarica avvenga, l’acqua deve avere un certo tempo di permanenza, il che significa che deve restare in giro per un po’ in modo da avere il tempo di filtrare attraverso il terreno”.

Quando i terreni sono saturi d’acqua, l’acqua aggiuntiva scorre nei corsi d’acqua o nei sistemi di drenaggio invece di filtrare fino alla falda freatica.

"Parte di questo può essere immagazzinato nei nostri bacini idrici e rilasciato più avanti nella stagione per essere utilizzato per la ricarica delle falde acquifere, ma ciò comporta delle sfide perché gli operatori dei giacimenti devono anche pensare a gestire il rischio di inondazioni, all’energia idroelettrica e a garantire forniture sufficienti per altri scopi”, Peterson disse.

Mentre la pioggia continua a martellare lo stato, sorgono preoccupazioni su potenziali danni, con alcuni che temono che tempeste ad alto volume e a breve intervallo creino più danni alle infrastrutture e ai raccolti che non forniscano aiuto.

"Poiché la California vede cadere più precipitazioni in periodi più brevi e più intensi, DWR sta lavorando con partner federali, statali e locali per collaborare e coordinare le opportunità per migliorare la ricarica delle acque sotterranee quando si verificano tempeste più grandi e aggiornare le operazioni dei serbatoi”, ha affermato Anderson.

"Questo modello di tempeste più punteggiate separate da periodi caldi diventerà più comune durante la stagione delle piogge”, ha aggiunto. "Gli impatti delle alluvioni sulle infrastrutture e sui raccolti dipendono da "i tempi, il ritmo e la portata delle tempeste atmosferiche fluviali”.

Bekele Temesgen, uno scienziato sull'uso del territorio e dell'acqua presso DWR, ritiene che l'istruzione sia fondamentale per migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua tra gli agricoltori statali e sottolinea l'uso di strumenti gratuiti come il California Irrigation Management Information System (CIMIS).

CIMIS è una rete di stazioni meteorologiche agroclimatiche automatizzate che raccolgono dati meteorologici, come radiazione solare, temperatura dell'aria, velocità del vento e umidità relativa e calcolano l'evapotraspirazione di riferimento.

Temesgen ha affermato che CIMIS aiuta gli agricoltori a risparmiare acqua, energia e denaro informandoli su come applicare la giusta quantità di acqua al momento giusto.

"Un recente studio dell’Università della California – Berkeley ha scoperto che, utilizzando i dati CIMIS, si risparmiano almeno cinque milioni di piedi acri (sei miliardi di metri cubi) di acqua all’anno in agricoltura”, ha detto Temesgen Olive Oil Times. "Ciò si traduce in un risparmio monetario di almeno 1.5 miliardi di dollari (1.4 miliardi di euro) in costi idrici urbani per l’irrigazione del paesaggio”.

"Oltre a questi risparmi, l’utilizzo della giusta quantità di acqua al momento giusto migliorerà la salute ambientale riducendo il deflusso superficiale e la percolazione profonda di acqua contaminata e ci aiuterà a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici riducendo il consumo di energia”, ha aggiunto.

Secondo Temesgen, i dati raccolti da CIMIS consentono agli olivicoltori di determinare il fabbisogno idrico delle colture. Questo può essere fatto moltiplicando l'evapotraspirazione di riferimento per il coefficiente colturale dell'olivo disponibile sul sito.

Inoltre, lo Stato offre una serie di sovvenzioni alle aziende agricole, compresi gli olivicoltori, per investimenti in progetti di risparmio idrico e di utilizzo efficiente. Tra questi c’è un programma da 23.3 milioni di dollari (21.7 milioni di euro) che offre sovvenzioni ai coltivatori che limitano l’uso dell’acqua in agricoltura.

Cook ha affermato che finora sono state concesse sei di queste sovvenzioni che coprono 4,317 acri (1,747 ettari) di terreno, "riducendo in modo permanente la domanda sulle falde acquifere della California, pur rimanendo disponibili per la protezione dalle inondazioni, la ricarica attiva delle falde acquifere e l’agricoltura locale sostenibile”.