L'emendamento Bill Farm attira l'attenzione sull'industria divisa

Il produttore di olio d'oliva della Georgia Jason Shaw

Poco prima che la Camera dei rappresentanti votasse contro il Farm Bill del 2013, un emendamento per rimuovere una sezione che imporrebbe controlli sulle importazioni di olio d'oliva è stato proposto dai membri del Congresso Chris Gibson e Michael Grimm di New York. Il rappresentante Grimm ha detto che la disposizione di Farm Bill era "un tentativo di consentire al 2% del mercato nazionale dell'olio d'oliva di imporre una tassa occulta sul restante 98%, aumentando il costo dell'olio d'oliva per i consumatori ". Il emendamento approvato con un enorme margine (343-81-1). In definitiva, il voto è stato un punto controverso perché l'intero Farm Bill è andato giù; tuttavia, la battaglia sulla disposizione sul controllo delle importazioni ha attirato l'attenzione su un'industria dell'olio d'oliva molto divisa.

Gli oppositori dell'emendamento sono rimasti delusi dalla sua approvazione. Jason Shaw, presidente della Georgia Olive Growers Association, ha affermato di aver lavorato duramente per inserire il linguaggio di controllo delle importazioni nel disegno di legge in primo luogo. In un messaggio ai legislatori statunitensi della Georgia chiedendo loro di opporsi all'emendamento, l'Associazione lo ha osservato "Gli importatori di olio d'oliva hanno permesso una frode dilagante di olio d'oliva "etichettando erroneamente miscele di olio di qualità superiore. "Tutto quello che stavamo cercando di fare era sottoporre tutti agli stessi standard a cui vogliamo sottometterci ”, ha detto Shaw.

Shaw crede che ci sia stata molta disinformazione sulle implicazioni del disegno di legge. Ha affermato che il disegno di legge non avrebbe approvato un programma di campionamento e test per l'olio d'oliva - un ordine di commercializzazione dovrebbe ancora essere sviluppato dall'industria dell'olio d'oliva prima che la disposizione diventi effettiva.

Un rapporto del Congressional Budget Office (CBO) pubblicato a maggio indicava che se a ordine di commercializzazione dell'olio d'oliva se fossero stati approvati, le importazioni avrebbero dovuto essere testate per garantire che rispettassero gli standard e che il costo potesse essere totale "decine di milioni di dollari all'anno ". Shaw ribatte che l'industria sarebbe responsabile della definizione dei propri standard e non sarebbe interessata a crearne di proibitivi. Cita il rapporto CBO come fattore di approvazione dell'emendamento. Il rapporto "non ha aiutato la causa. Le carte sono state impilate contro di noi ", ha detto Shaw.

Patty Darragh, direttore esecutivo del Consiglio dell'Olio d'oliva della California ha anche espresso frustrazione per l'emendamento perché influisce sugli sforzi per costruire un'industria nazionale competitiva impegnata a produrre oli di qualità e altro "non è una buona notizia per consumatori e rivenditori. "

I sostenitori dell'emendamento Gibson-Grimm includevano gruppi come la National Restaurant Association, la North American Olive Oil Association e l'American Hellenic Institute (AHI).

"L'ordine di marketing sarebbe stato un ostacolo agli scambi. Avrebbe aumentato il prezzo dell'olio d'oliva per i consumatori e sarebbe stato dannoso per le piccole imprese ", ha affermato Nick Larigakis, presidente dell'AHI, un gruppo di politica pubblica greco-americana senza scopo di lucro. "Certamente eravamo anche preoccupati per le conseguenze ... sui futuri negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Crediamo che avrebbe interrotto quei negoziati. "

La Georgia Olive Growers Association non è d'accordo sul fatto che il controllo delle importazioni creerebbe una barriera commerciale, citando che l'Unione europea ha già ispezioni sulle importazioni per l'olio d'oliva e per tutta la frutta, la verdura e la frutta secca. Qualsiasi procedura statunitense aggiunta dovrebbe essere conforme alle regole dell'organizzazione mondiale del commercio.

La North American Olive Oil Association (NAOOA) ha sostenuto l'emendamento perché un ordine di marketing sarebbe costoso e tuttavia non risolverebbe il problema della qualità dell'olio d'oliva, ha affermato il vicepresidente esecutivo Eryn Balch. "Non ci sarebbe alcuna supervisione degli oli oltre il punto di importazione - dopo le ispezioni si potrebbero verificare miscele e errori di etichettatura ”, ha aggiunto Balch.

La Georgia Olive Growers Association, tuttavia, sostiene che l'olio d'oliva consumato dagli americani dovrebbe essere testato al punto di esportazione. Qualsiasi frode verificatasi negli Stati Uniti sarebbe controllata da un ordine di marketing interno.

In alternativa a un ordine di marketing, la NAOOA sta cercando il supporto della Food and Drug Administration (FDA) per la creazione di un "Standard of Identity ”per l'olio d'oliva, simile agli standard fissati per il cioccolato bianco e altre materie prime. Definirebbe uno standard FDA gradi di olio d'oliva e, a differenza degli standard di classificazione USDA che sono volontari, gli standard FDA sono obbligatori e possono essere applicati.

Anche se le persone del settore concordano sul fatto che garantire qualità dell'olio d'oliva è fondamentale, non vedono negli occhi il modo migliore per raggiungere tale obiettivo. Tuttavia, concordano sul fatto che lavorare per migliorare l'educazione dei consumatori è una priorità assoluta. La NAOOA ha affermato che vorrebbe vedere un ordine di ricerca e promozione emesso dall'USDA perché consentirebbe all'industria di utilizzare le risorse e le infrastrutture dell'USDA per l'educazione dei consumatori.

Mentre la polvere di Farm Bill si deposita, Jason Shaw ha detto "Continueremo a fare quello che stiamo facendo: educare il pubblico e produrre il miglior prodotto possibile. "