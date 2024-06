Il CEO di Deoleo North America afferma che la sostenibilità è la chiave per la crescita del settore dell'olio d'oliva

Più di un quarto del olio extravergine d'oliva venduto da Deoleo nel 2023 proviene da olivicoltori e frantoi che seguono le migliori pratiche sostenibili, secondo il primo piano integrato dell'azienda rapporto di sostenibilità.

"La sostenibilità fa parte della nostra strategia e del nostro scopo", ha dichiarato Thierry Moyroud, amministratore delegato di Deoleo North America. Olive Oil Times. "Il nostro obiettivo è raggiungere in futuro che oltre il 70% di tutti i nostri oli provengano da fonti sostenibili”.

Sono più concentrato su come possiamo portare la bellezza della nostra categoria nell'uso quotidiano in tutte le cucine americane... (L'olio d'oliva è) un prodotto per le masse, non un prodotto per pochissimi. - Thierry Moyroud, CEO, Deoleo Nord America

Il rapporto, verificato da Deloitte, ha concluso che il 27.7% dell'olio extra vergine di oliva dell'azienda proviene da agricoltori e frantoiani di terze parti certificati in modo indipendente che seguono le migliori pratiche sostenibili.

Il rapporto ha inoltre rilevato che il più grande venditore al mondo di olio d'oliva di marca, che comprende i marchi Bertolli e Carapelli, ha eliminato il divario retributivo di genere in azienda e ha aumentato del 100% il numero di bottiglie realizzate con plastica riciclata al 7.4%.

Moyroud ha affermato che il rapporto era in lavorazione da quando la società ha intrapreso la sua prima valutazione di materialità nel 2020. È stato pubblicato un anno prima che l’Unione Europea dichiarasse che avrebbe implementato gli standard obbligatori di rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG).

"Il nostro impegno nei confronti della categoria è essere i suoi amministratori”, ha affermato. "Se vogliamo farlo seriamente, pensiamo che la sostenibilità dovrebbe essere al centro di tutto ciò che facciamo; è un elemento chiave di ciò che ci si dovrebbe aspettare dal nostro settore”.

Thierry Moyroud

Per Deoleo, la sostenibilità comprende l'uso minimo di prodotti fitosanitari negli oliveti, l'uso efficiente delle risorse idriche, la promozione dell'efficienza energetica nei processi agricoli e di molitura, la gestione del suolo come sistema vivente, la promozione della biodiversità negli oliveti e la minimizzazione degli sprechi durante la produzione. processi.

"Si tratta di un approccio ampio e olistico per identificare i parametri che influenzano la produzione di olio d'oliva e quelli critici in cui dobbiamo migliorare nel tempo se vogliamo promuovere una produzione di olio d'oliva sana e sostenibile ", ha affermato Moyroud.

Mentre l'azienda continua ad appoggiarsi alla sua strategia di sostenibilità e campagne di marketing, Moyroud ha sottolineato che la qualità viene prima di tutto.

Come molti nel settore, gli ultimi due anni di scarsi raccolti e aumento dei costi di produzione sono stati piuttosto impegnativi per la multinazionale con sede a Córdoba, che acquista olio extra vergine di oliva da Spagna, Italia, Portogallo, Tunisia, Grecia e Argentina.

"Ciò che cerchiamo è innanzitutto un petrolio di qualità”, ha affermato Moyroud. "Nel corso di alcuni anni riusciamo a coniugare la qualità con fonti sostenibili; negli altri anni dobbiamo dare priorità alla qualità”.

Un’altra conseguenza degli scarsi raccolti consecutivi in ​​Spagna e nel bacino del Mediterraneo sono stati i prezzi all’origine record.

Secondo Infaoliva, extravergine prezzi dell'olio d'oliva in Spagna si attestano a 7.80 euro al chilogrammo nel momento in cui scriviamo, ben al di sotto del livello record di metà gennaio di 8.988 euro, ma comunque superiori del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

"Se gli ultimi due anni mi hanno insegnato qualcosa in questo settore, è che dobbiamo essere molto umili nelle nostre previsioni e speculazioni perché nessuno si aspettava quello che è successo l’anno scorso”, ha detto Moyroud. "La situazione del mercato continua ad essere incerta e complessa”.

Mentre all'inizio di aprile i prezzi sono scesi notevolmente, scendendo a 7.00 euro al chilogrammo, con la notizia che il raccolto spagnolo superato le aspettative iniziali, hanno continuato a salire.

Anche così, la principale regione olivicola del paese sembra promettente, con un'allegagione significativa e l'assenza delle alte temperature che hanno influenzato negativamente i due precedenti raccolti in Andalusia.

"Le prime informazioni che abbiamo sul nuovo raccolto sono positive", ha confermato Moyroud. "La fioritura dei frutti è buona. Le riserve idriche sono superiori alla media per questo periodo dell'anno. Questi fattori supportano una proiezione secondo cui l’anno raccolto 2024/25 tornerà a livelli normali”.

Nei cinque anni precedenti la campagna storicamente povera 2022/23, la Spagna ha prodotto una media di 1.4 milioni di tonnellate di olio d'oliva all'anno. Gli osservatori più attenti del settore ritengono che questo livello di produzione potrebbe portare a un calo dei prezzi tra 3 e 4 euro al chilogrammo.

Anche se Moyroud non vede la necessità di speculare sui prezzi futuri, ritiene che gli ultimi due anni siano stati un campanello d’allarme per il settore riguardo all’impatto dei prezzi futuri. cambiamento climatico nel bacino del Mediterraneo, che è responsabile di oltre il 95% della produzione mondiale di olio d’oliva.

Analogamente a Jaime Lillo, direttore esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale, Moyroud ritiene che il futuro del settore coinvolga espansione significativa nelle regioni olivicole non tradizionali.

“[I due cattivi raccolti e i prezzi record all’origine sono] un segnale che il settore ha bisogno di una profonda trasformazione”, ha affermato. "È un buon segnale inviato al mercato: dobbiamo ripensare il modo in cui operiamo come industria”.

Moyroud ha affermato che Deoleo sta lavorando per espandere il suo approccio globale all'approvvigionamento di olio d'oliva. Ha indicato l'Argentina - già il più grande produttore al di fuori del bacino del Mediterraneo - come un paese con un immenso potenziale per espandere la produzione di olio extra vergine di oliva di alta qualità. "La qualità non può essere collegata a un’origine specifica”, ha aggiunto.

Moyroud ha affermato che parte del successo di Deoleo in un'ampia gamma di mercati dell'olio d'oliva non tradizionali sta nell'identificare i profili di gusto e nel fornire costantemente olio extra vergine di oliva che soddisfi questi profili, che spesso include la miscelazione di oli provenienti da diverse fonti.

"Ad esempio, negli Stati Uniti, alla gente piace un olio d'oliva molto più delicato ", ha detto Moyroud. "Quindi definiamo un profilo di gusto per Bertolli negli Stati Uniti, che non è il profilo di gusto di Bertolli in Germania”.

"Per raggiungere questo profilo di gusto, a volte utilizziamo miscele diverse per ottenere lo stesso risultato. È lì che siamo forti”, ha aggiunto. "Per fare ciò, non importa da dove proviene l'olio d'oliva, ma importa quale olio d'oliva di qualità puoi trovare.

Se da un lato garantire una fornitura costante e sostenibile di olio extra vergine di oliva è una delle sfide più urgenti di Deoleo, dall'altro sta aumentando il consumo in luoghi come gli Stati Uniti, che ha superato la Spagna lo scorso anno come il secondo consumatore più grande del mondo.

Nei suoi sei anni alla guida di Deoleo North America, Moyroud ha affermato che il cambiamento più significativo che ha visto è la crescita del mercato al dettaglio negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia di Covid-19 all’inizio del 2020.

Al culmine dei blocchi, si stima che il 94% della popolazione si trovasse in una giurisdizione con ordini obbligatori di soggiorno a casa negli Stati Uniti. Molti cucinavano a casa e avevano bisogno di più grassi da cucina, compreso l’olio d’oliva.

Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, le importazioni di olio d'oliva sono passate da 339,200 tonnellate nel 2019 a 402,600 tonnellate nel 2020, e questa tendenza è continuata. Gli Stati Uniti hanno importato in media 322,150 tonnellate all’anno dal 2016 al 2019. Nei quattro anni trascorsi dall’inizio della pandemia, questa cifra è salita a 387,575 tonnellate.

"Abbiamo trattenuto una parte significativa di questo aumento", ha affermato Moyroud. "Dal 2020 il mercato è in calo, sicuramente perché la gente è tornata al ristorante. Ma alla fine dei conti, abbiamo visto una maggiore penetrazione rispetto a prima”.

"In molte aree geografiche non è così”, ha aggiunto. "In molti luoghi, il mercato è tornato a quello che era prima della pandemia”.

Moyroud ritiene che il settore debba trarre vantaggio dall'esperienza della cucina casalinga della pandemia ed espandere la quota dell'olio d'oliva nella categoria totale dell'olio commestibile, che attualmente è di circa il 3%.

"Guardo più verso un luogo in cui l'olio d'oliva sarà al centro della scena in cucina ", ha detto Moyroud. "Non voglio appoggiarmi troppo alla parte di fascia alta della categoria dell'olio d'oliva, dove tendiamo ad assomigliare alla categoria del vino. È un approccio un po’ elitario”.

"Sono più concentrato su come possiamo portare la bellezza della nostra categoria nell'uso quotidiano in tutte le cucine americane, cosa che non avviene in molte famiglie oggi”, ha aggiunto. "È un prodotto per le masse, non un prodotto per pochissimi”.

Tornando al significato del rapporto di sostenibilità di Deolo, Moyroud ha affermato che il settore deve concentrarsi sull'educazione del pubblico sui benefici ambientali dell'olio d'oliva e benefici alla salute rispetto a tutti gli altri grassi commestibili.

"Le conversazioni di oggi riguardano gli alimenti trasformati e come mangiarne meno", ha affermato. "Dimmi qualcosa di meno elaborato dell'olio d'oliva. È molto difficile trovarne uno e a volte lo dimentichiamo”.

A tal fine, Moyroud intende continuare a promuovere l'olio d'oliva come alternativa sana e coscienziosa ad altri grassi commestibili. Ritiene che ciò continuerà ad espandere la penetrazione delle famiglie di Deoleo negli Stati Uniti, spingendo i consumi.

"Molto semplicemente, siamo al 55% di penetrazione, quindi dobbiamo ancora raggiungere il 45% delle famiglie”, ha concluso.