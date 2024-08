Davis Olive Center risponde alla critica del rapporto del CIO

Di Lori Zanteson

Olive Oil Times Contributore | Segnalazione da Los Angeles

Rapporto dell'anno scorso dell'UC Davis Olive Center, "I test indicano che sono stati importati 'l'olio extra vergine di oliva spesso non rispetta gli standard internazionali e USDA, "Ha suscitato scalpore nel settore dell'olio d'oliva e oltre quando i media popolari hanno strombazzato i risultati con titoli fantastici come "Quell'olio d'oliva non è vergine". Il controverso studio dell'università della California ha affermato che il 69% dei campioni di olio d'oliva importati etichettati "olio extra vergine di oliva ”non ha superato gli standard chimici e sensoriali internazionali per la classificazione extra vergine.

Il gruppo di esperti di chimica del Consiglio oleicolo internazionale (CIO) ha fatto eccezione ai risultati eha pubblicato una confutazione, citando le dimensioni ridotte del campione, le condizioni di conservazione sconosciute, i metodi di prova chimica e le analisi sensoriali dello studio.

Ora gli autori del rapporto hanno rilasciato una propria risposta puntuale a queste critiche, difendendo ogni eccezione portata dai chimici del CIO in una dichiarazione pubblicata per la prima volta sul sito American Oil Chemists 'Association.

"A mio avviso ", il principale scienziato dello studio, Dr. Edwin Frankel, ha scritto in una e-mail a Olive Oil Times, "il CIO è stato molto politicizzato nello stabilire standard per gli oli extra vergini di oliva esportati. In California, speriamo di essere in grado di sviluppare standard migliori a supporto dei nostri oli extra vergini di produzione locale. "

UC Davis sta dietro il rapporto

Edwin N. Frankel, Rodney J. Mailer, Selina Wang, Charles F. Shoemaker e Dan Flynn

La risposta al rapporto Davis dell'Università della California (“I test indicano che sono stati importati 'l'olio extra vergine di oliva spesso non rispetta gli standard internazionali e USDA ”, UC Davis Olive Center, luglio 2010) ha spaziato dal sapere annuendo a aspre critiche come quelle offerte dal gruppo di esperti di chimica del Consiglio oleicolo internazionale (CIO; Madrid, Spagna) . Rispettiamo i membri del gruppo di esperti, ma siamo pienamente dietro la relazione.

Per rivedere rapidamente la fonte della controversia, lo studio UC Davis ha scoperto che l'69% degli oli d'oliva importati che abbiamo testato non ha superato il test sensoriale ufficiale del CIO, con tale risultato confermato nel X% X dei casi dai test del CIO per l'assorbimento UV di prodotti di ossidazione, e nel 31% dei casi dai test tedeschi di diacilglicerolo (DAG) e pirofeofitina (PPP).

Il rapporto è stato completato dall'UC Davis Olive Center e dall'Australian Oils Research Laboratory. Il laboratorio australiano è riconosciuto dal CIO e dall'AOCS per la competenza nella conduzione di test chimici e sensoriali IOC.

Sebbene la dichiarazione del gruppo di esperti non rappresenti adeguatamente la diversità di opinioni tra i membri del panel, molti dei quali non hanno avuto l'opportunità di rivedere o firmare la dichiarazione, risponderemo alla dichiarazione come scritto.

Significato statistico. Il gruppo di esperti IOC afferma che il rapporto UC Davis è "non statisticamente significativo ", ma in realtà UC Davis ha analizzato i campioni a una frequenza quattro volte superiore rispetto al programma di controllo della qualità del CIO (su base annualizzata). Secondo un rapporto ufficiale del CIO disponibile sul sito web del CIO, il CIO ha analizzato una media di 116 campioni extra vergini all'anno nel 2008 e nel 2009 raccolti dagli Stati Uniti e dal Canada. Questi paesi hanno una popolazione complessiva di 340 milioni, quindi il CIO ha analizzato un campione ogni 2.93 milioni di persone. Lo studio UC Davis si basa su 52 campioni raccolti dallo stato della California, che ha una popolazione di 38 milioni. Pertanto, lo studio UC Davis ha analizzato un campione ogni 730,000 persone, ovvero quattro volte il tasso del CIO.

Condizioni di archiviazione. Il gruppo di esperti, pur accettando le nostre conclusioni secondo cui molti oli non erano conformi agli standard IOC, lo sostiene "è impossibile considerare i risultati affidabili ”senza informazioni sulla spedizione o sui tempi di prova. Ecco le informazioni concrete: Tutti i campioni di olio sono stati raccolti e gestiti presso l'UC Davis da un singolo membro del gruppo di ricerca. I campioni sono stati raccolti entro un periodo di sette giorni in cui le temperature diurne erano comprese tra 52 ° F e 56 ° F (11 ° C e 13 ° C). I campioni sono stati in transito verso l'UC Davis per non più di nove ore. Il team di ricerca ha prontamente codificato, avvolto in un foglio, imballato per la spedizione e spedito i campioni al laboratorio australiano, con i campioni che arrivano in Australia cinque giorni dopo la spedizione. L'Australian Oils Research Laboratory è certificato IOC e segue gli standard di qualità IOC relativi al tempo del test e tutti gli altri parametri.

Metodi chimici. Il gruppo di esperti afferma che lo standard commerciale IOC "contiene tutti i metodi necessari per valutare la qualità e la purezza dell'olio d'oliva ... quindi non è stato necessario applicare i metodi non ufficiali citati nel rapporto. ”Mentre apprezziamo il lavoro svolto dal CIO nello sviluppo di standard, ci aspettiamo che pochi chimici concorderebbe sul fatto che gli standard IOC sono pienamente adeguati e ci sentiamo fortemente nel integrare i metodi IOC con test aggiuntivi (DAG e PPP) adottati in Germania e Australia. In effetti, i test chimici tedesco / australiano hanno confermato risultati sensoriali negativi per l'86% dei casi, mentre i test chimici IOC hanno confermato risultati sensoriali negativi solo per il 31% dei casi.

Il gruppo di esperti afferma inoltre di aver respinto i test DAG e PPP perché "questi composti cambiano dinamicamente durante la durata di conservazione dell'olio. " Usando questo ragionamento, il gruppo di esperti dovrebbe anche rifiutare i test IOC per l'acidità grassa libera, i dieni coniugati (K232) e i trieni (K270) e i valori di perossido, che cambierebbero tutti durante la durata di conservazione dell'olio. Il gruppo di esperti afferma inoltre che lo studio UC Davis non può concludere che siano stati aggiunti oli raffinati perché gli stigmastadieni e i profili degli steroli erano conformi agli standard del CIO. In realtà, lo studio della UC Davis ha indicato che l'aggiunta di oli raffinati era una possibilità e il nostro team di studio ha concluso "se uno qualsiasi dei campioni fosse adulterato, è molto probabile che l'adulterante fosse olio d'oliva raffinato piuttosto che olio raffinato di noci, semi o vegetali ”.

Analisi sensoriale. Il gruppo di esperti, pur accettando la nostra scoperta che molti degli oli hanno fallito l'analisi sensoriale condotta da un pannello ufficiale del CIO, afferma che le procedure del CIO richiedono che una seconda analisi venga eseguita da un altro pannello del CIO, e sbaglia lo studio UC Davis per non avere un secondo test condotto. In realtà, il CIO non richiede un pannello sensoriale per ottenere una seconda opinione quando un pannello scopre che un campione di olio ha fallito un test iniziale.

Sebbene il rapporto dell'UC Davis fosse solo uno studio, e dovrebbe essere considerato come tale, dovremmo notare che seri problemi di qualità dell'olio d'oliva sono stati riscontrati da Consumer Reports nel settembre 2004, Der Feinschmecker nel maggio 2005, Australian Oils Research Laboratory per diversi anni, il Università della Repubblica in Uruguay nell'ottobre 2010 e Dipartimento della Salute in Andulacía, Spagna, nel novembre 2010. Dato che gli Stati Uniti sono ora il terzo maggior consumatore di olio d'oliva al mondo, questo problema merita una ricerca continua.

Incoraggiamo i lettori a esaminare la nostra relazione e appendicee valutare la validità dello studio per se stessi. Ribadiamo il nostro desiderio di lavorare in collaborazione con il CIO per analizzare la qualità dell'olio d'oliva negli Stati Uniti. Proviamolo e gustiamolo insieme.

Edwin N. Frankel è un professore a contratto, Selina C. Wang è una ricercatrice associata, Charles F. Shoemaker è professore e leader del laboratorio di chimica dell'olio d'oliva UC Davis e Dan Flynn è il direttore esecutivo dell'UC Davis Olive Center, tutti presso l'Università della California, Davis. Rodney Mailer è ricercatore presso l'Australian Oils Research Laboratory di Wagga Wagga, in Australia.