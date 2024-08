Importatori e produttori californiani iniziano un dialogo a Davis

Veduta aerea del Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science presso l'Università della California a Davis

Quando il direttore dell'UC Davis Olive Center Dan Flynn ha incontrato il direttore del Consiglio oleicolo internazionale Jean-Louis Barjol in un evento in Cile lo scorso ottobre, hanno avuto l'idea di organizzare una riunione delle parti interessate dell'industria dell'olio d'oliva americana in coincidenza con il Winter Fancy Food Show.

Era un incontro improbabile. I rappresentanti dei produttori di olio d'oliva della California si sono incontrati con i principali importatori di olio d'oliva per tre ore e mezza presso l'Università della California presso il campus di Davis la scorsa settimana per discutere le sfide comuni che l'industria deve affrontare e trovare modi per cooperare.



Quattro anni fa era il team di ricercatori di Flynn, finanziato da produttori locali, che pubblicato il rapporto bomba che ha trovato la maggior parte degli oli importati venduti sugli scaffali dei supermercati della California per essere inferiore alla media. Ciò ha scatenato indagini simili in tutto il mondo, ha scatenato un dibattito sulla qualità dell'olio d'oliva, ha dato origine a una raffica di campagne di marketing negative e probabilmente ha allontanato del tutto alcuni consumatori dall'olio d'oliva. Barjol condannato la relazione "corrente sotterranea di aggressività "al momento.

Flynn ha moderato l'incontro Davis, cui hanno partecipato i rappresentanti di alcune delle società implicate nel suo rapporto - Pompeian, Borges, Colavita, Sovena e Deoleo - e i più grandi produttori americani che hanno utilizzato lo studio del 2010 come elemento centrale nei loro sforzi di pressione per una qualità più rigorosa standard, applicazione e restrizioni all'importazione.

Per prevenire una libertà per tutti, secondo diversi partecipanti, sono state stabilite alcune regole di base per l'incontro del 16 gennaio: non ci sarebbe stato alcun indugio sulle questioni su cui le parti abitualmente non sono d'accordo. Al contrario, l'attenzione si concentrerebbe sulle aree comuni di interesse e sulla ricerca di modi per lavorare insieme, in particolare per aumentare i consumi nel più grande mercato del mondo.

L'incontro ha segnato l'inizio di un dialogo che il direttore del CIO Barjol ha sostenuto da quando ha iniziato il suo mandato presso l'agenzia intergovernativa nel 2010 e ora ha più che mai bisogno. E secondo quanto riferito è venuto da Davis determinato a convincere le parti ad accettare un elenco di elementi che insieme servivano a portare gli Stati Uniti nell'ovile del CIO, anche se solo in piccoli incrementi simbolici.

Il consiglio sta facendo un esame di coscienza mentre redige un nuovo accordo governativo, o statuto, che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2015. Barjol ha reso l'appartenenza degli Stati Uniti al CIO una priorità della sua amministrazione, anche se il governo degli Stati Uniti ha offerto poco speranza. In effetti, secondo il Rapporto della Commissione per il commercio internazionale, gli Stati Uniti "vorrei frenare l'appartenenza a tali gruppi ".

Forse soccombendo a quella realtà, Barjol è riuscito a convincere il gruppo di partecipanti di Davis, che era accatastato dalla parte degli importatori, a concordare di raccomandare a un'entità di essere un "osservatore "al Consiglio. Tuttavia, come osservato da un partecipante, una volta che gli Stati Uniti si uniranno ai ranghi degli osservatori, il CIO potrebbe scegliere nei suoi nuovi statuti di modificare lo status degli osservatori al fine di promuovere un'agenda con il sostegno tacito dei produttori americani.

Ma una priorità in ogni lista della riunione Davis era quella di aumentare il misero consumo di olio d'oliva americano, e dati recenti mostrare che lo slittamento delle importazioni statunitensi è servito solo a migliorare il senso generale di urgenza avvertito da tutte le parti.

Durante le interviste, le persone che hanno partecipato alla riunione hanno parlato in tono misurato e con commenti scritti sul mettere da parte le differenze, trovare un terreno comune e iniziare un dialogo aperto che era atteso da tempo.

I partecipanti alla riunione erano: Jean-Louis Barjol (Consiglio oleicolo internazionale), Richard Cantrill (American Oil Chemists 'Society), Eryn Balch (NAOOA), Bob Bauer (NAOOA), Patti Andrade (Borges), Giovanni Colavita (Colavita) , Jaime Carbo (Deoleo), Frank Patton (Pompeian), Steve Mandia (Sovena), Patty Darragh (COOC), Bruce Golino (COOC), Kimberly Houlding (AOOPA), Brady Whitlow (Corto Olive), Adam Englehardt (California Olive Ranch ), Mike Forbes (California Olive Ranch), Dan Flynn (UC Davis) e Selena Wang (UC Davis).

Nel complesso, la stanza rappresentava quasi il 100 percento dell'olio d'oliva consumato dagli americani e persino una parte significativa produzione globale di olio d'oliva. Deoleo, Sovena e Borges sono tra i maggiori produttori mondiali di olio d'oliva che probabilmente producono più in un'ora di quanto gli Stati Uniti producano tutto l'anno.

Secondo un sommario dell'incontro, che non c'erano piani per il rilascio pubblico, il gruppo si è dilettato in alcuni dei principali punti di contesa che li hanno tenuti sulle rispettive coste fino ad ora, come gli standard e l'applicazione, e si sono accontentati di accettare di non essere d'accordo :

"Si è discusso della mancanza di applicazione delle frodi e di questioni relative ai costi e alle modalità di applicazione ", secondo le note, "ma non è emerso alcun consenso specifico. "

Analogamente, "Ci sono state discussioni relative al coinvolgimento della FDA negli standard statunitensi sull'olio d'oliva e al periodico aggiornamento degli standard statunitensi, ma non è emerso alcun consenso specifico ".

C'era un accordo per gli Stati Uniti "istituzioni ”(presumibilmente l'UC Davis Olive Center e AOCS) per partecipare a progetti di ricerca europei, e tutte le parti hanno deciso di esplorare la partecipazione a un programma di marketing USDA.

C'erano poche indicazioni che l'incontro rappresentasse una posizione più morbida da parte dei produttori nazionali guidati dal California Olive Ranch che ha finanziato l'esposizione Davis 2010, ha spinto per un'indagine da $ 2 milioni sull'industria dell'olio d'oliva dalla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti, ha redatto (e negato) ordine di marketing interno e ha fatto pressioni per a tentativo fallito includere una disposizione nel Farm Bill che avrebbe sottoposto gli oli d'oliva importati a standard più elevati se un giorno fosse stato adottato un ordine di commercializzazione.

Da parte loro, gli importatori e fornitori della maggior parte delle 300,000 tonnellate di olio d'oliva consumate qui ogni anno non hanno dato segnali, secondo i partecipanti alla riunione, che la triste qualità dell'olio d'oliva nel mercato di massa stava per cambiare presto, e c'è stata una scrollata di spalle collettiva in risposta alle preoccupazioni sui sussidi che consentono alle aziende agricole europee di inondare il mercato a prezzi inferiori ai costi di produzione.

Un partecipante ha caratterizzato la divisione tra le parti che si sono incontrate a Davis come non meno di un ideologico "golfo." Ma per alcune ore la scorsa settimana, c'è stata almeno una tensione di ottimismo e la possibilità che un giorno la frode diffusa, le campagne negative e la crescente confusione dei consumatori sull'olio d'oliva possano essere sostituite da messaggi semplificati di benefici per la salute, caratteristiche gustative e usi culinari. .