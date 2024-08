Due dei tre oli di oliva californiani falliscono i nuovi standard nostrani, i risultati del rapporto

Cinque anni dopo i produttori di olio d'oliva della California ha sponsorizzato uno studio che ha scoperto che la maggior parte degli oli d'oliva importati testati non era conforme agli standard internazionali, un gruppo che rappresenta gli importatori ha emesso due rapporti propri.

Questa volta, test casuali hanno scoperto che l'67 percento degli oli di oliva californiani etichettati come extra vergini non era all'altezza nuovi standard di qualità sviluppato dalla Olive Oil Commission of California (OOCC) e recentemente adottato dal California Department of Food and Agriculture.

La North American Olive Oil Association (NAOOA), un gruppo commerciale che rappresenta imbottigliatori e distributori di olio d'oliva importato, ha commissionato i rapporti per sollevare domande sui nuovi standard della California, che si dice siano stati sviluppati frettolosamente per evitare potenziali opposizioni e sfide legali.

La prima relazione, Standard di qualità ed etichettatura 2014 della Commissione per l'olio d'oliva della California: analisi e implicazioni, preparato da un ex capo negoziatore agricolo degli Stati Uniti, Islam A. Siddiqui, ha fatto saltare le nuove regole della California come concepite per ottenere un vantaggio competitivo, dicendo: "Si prevede che trarranno vantaggio i produttori / gestori su larga scala (California), che sono stati alla base di questo sforzo, per differenziare il loro prodotto da altri oli di oliva, in particolare quelli importati da altri paesi. "

Notando che circa 600 dei 700 produttori di olio d'oliva in California producono meno di 5,000 galloni e sono quindi esenti dalle nuove norme, secondo il rapporto, "È ironico che lo standard OOCC regoli solo una parte dell'olio d'oliva prodotto in California ed esenta l'olio d'oliva importato prodotto in altri stati e paesi. Solleva seri interrogativi sul reale intento alla base della legislazione che consente l'OOCC e sulla fretta di attuarla a tempo di record ".

Per illustrare le sue obiezioni agli standard OOCC, la loro efficacia e le motivazioni dietro di essi, a rapporto separato il NAOOA rilasciato oggi ha presentato i risultati dei test casuali sugli oli extra vergini di oliva 18 California acquistati dagli scaffali dei negozi. Lo studio ha rilevato che due terzi dei campioni hanno fallito almeno una misura chimica delle nuove regole OOCC.

"I cardini dei nuovi standard OOCC per la freschezza e la purezza, il Test di PPP e DAG, sembrano aver creato un ostacolo significativo per i produttori della California per incontrare campioni standard, rappresentando il 44% del tasso di fallimento del 67% OOCC ", afferma il rapporto.

In una dichiarazione, il vicepresidente esecutivo della NAOOA Eryn Balch ha dichiarato: "I risultati sollevano importanti domande sulla validità degli standard OOCC e confermano che i nuovi test incorporati negli standard non sono affidabili. "

A luglio, 2010 ha rilasciato l'Università della California al Davis Olive Center a studio di riferimento che ha riscontrato che il 69 percento degli oli d'oliva importati acquistati in diversi supermercati della California non ha soddisfatto gli standard dell'International Olive Council per il grado.

Il rapporto Davis è stato citato da allora, spesso in modo impreciso, per rappresentare frodi dilaganti nel settore dell'olio d'oliva e nell'ambito di una campagna in corso da parte dei produttori americani per sottrarsi al dominio di lunga data detenuto dai marchi importati.

Contrariamente al rapporto 2010 UC Davis, il rapporto pubblicato oggi non menziona i nomi dei marchi testati.

Questo è un articolo delle ultime notizie: ricontrolla per gli aggiornamenti.