La legge della California avrebbe allineato le leggi con i nuovi standard di olio di oliva degli Stati Uniti

Il California State Salute Committee ha votato all'unanimità a favore del Senate Bill 818, un primo passo verso l'inasprimento degli standard dell'olio d'oliva della California. Questo disegno di legge della senatrice Lois Wolk, presidente della Sottocomitato del Senato per la produzione di olio d'oliva e Prodotti emergenti, sincronizzerebbero gli attuali standard statali con i nuovi standard rivisti dell'USDA.

Un'indicazione che i responsabili politici considerano la qualità dell'olio d'oliva un problema da tenere d'occhio. - Dan Flynn

Il primo di molti ostacoli nel processo legislativo dello stato, l'approvazione dell'SB 818 segna la prima udienza politica per il disegno di legge. Dan Flynn, direttore esecutivo dell'UC Davis Olive Center, ha dichiarato "Il significato è che ha superato il suo primo test all'unanimità, il che fa ben sperare per il conto. "

Presente come risorsa tecnica alla riunione di martedì, Flynn ha detto che il senatore Wolk ha fatto riferimento al Rapporto UC Davis 2010 che ha analizzato gli oli d'oliva venduti in tre regioni della California e ha scoperto che il 69 percento degli oli d'oliva importati testati non soddisfaceva l'USDA o gli standard internazionali per l'olio extra vergine di oliva. Questi oli erano vecchi, di scarsa qualità o adulterati con oli più economici secondo lo studio.

In un comunicato stampa, il senatore Wolk ha detto, "Non possiamo permettere che il nostro stato sia una discarica per il petrolio importato male venduto a consumatori ignari a prezzi elevati. Gli standard non sono fondamentali solo per agricoltori e produttori che competono con le importazioni dall'estero, ma soprattutto per i consumatori ".

La California attualmente impone norme basate su quelle del California Olive Oil Council (COOC) che riflettono il norme del Consiglio oleicolo internazionale (IOC). Il nuovo disegno di legge rivederebbe le definizioni di olio d'oliva e i gradi di olio d'oliva e modificherebbe la legge attuale per riflettere le nuove norme sull'olio d'oliva USDA.

Per le procedure legali questo è significativo perché, secondo Flynn, gli standard USDA riflettono meglio gli standard nel nostro paese piuttosto che quelli all'estero, soprattutto perché gli Stati Uniti non sono membri del CIO. Gli standard USDA identificano anche alcune aree che riflettono meglio gli interessi degli Stati Uniti e della loro agricoltura rispetto agli standard del CIO che non sono stati sviluppati riconoscendo le variazioni naturali del clima e del suolo della California, ma piuttosto quelle dei paesi mediterranei.

Gli standard USDA tengono conto della chimica naturale. Lo standard CIO, ad esempio, imposta il livello di campesterolo a 4.0, mentre, come ha spiegato Flynn, lo standard USDA consente un livello leggermente più alto per riflettere i suoi livelli nazionali. I livelli di acido linoleico sono adattati in modo simile nei nuovi standard.

Un aggiornamento generale della legge della California, SB 818 rifletterebbe i nuovi standard USDA per l'olio d'oliva che includono alcune aree di distinzione che secondo Flynn sono molto appropriate per la California. "Questo è un altro passo nel riconoscimento degli Stati Uniti che gli standard dell'olio d'oliva significano qualcosa ", ha detto Flynn. "È un'indicazione che i responsabili politici considerano la qualità dell'olio d'oliva un problema da tenere d'occhio. ”