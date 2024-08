Deoleo chiede nuovi nomi per i gradi di olio d'oliva

Il colosso spagnolo del cibo Deoleo vuole cambiamenti radicali nei criteri di qualità e ha permesso nomi di categoria e richieste di commercializzazione dell'olio d'oliva.

La società, che sta investendo fortemente nei mercati emergenti come crollo delle vendite in quelli maturi, afferma termini come 'extra vergine', 'vergine 'e 'l'olio di oliva raffinato dovrebbe essere sostituito con parole che significano di più per i consumatori.

E dice che la valutazione della qualità dovrebbe andare "ben oltre il semplicistico metodo sensoriale o l'analisi fisica e chimica. "

Deoleo ha dedicato una sezione del suo ultimo rapporto annuale alla questione, dicendo che potrebbe esserlo "alquanto controverso ... ma il successivo dibattito contribuirà a costruire il futuro del nostro settore ".

Chiama per allontanarti da "parametri tecnici"

Sotto "I clienti come esigenti di qualità ", la società con sede a Madrid ha affermato il concetto di qualità "deve passare da parametri tecnici a valori soggettivi basati sulle opinioni di chi acquista i nostri prodotti ".

Per sviluppare nuovi mercati oltre la tradizione culinaria europea, è stato necessario ripensare le precedenti definizioni di qualità formate nella regione mediterranea.

"L'inflessibilità delle leggi e dei regolamenti attuali impedisce il settore dell'olio d'oliva dall'esprimere le diverse qualità del prodotto con una denominazione appropriata, poiché l'attuale classificazione è stata redatta dal punto di vista delle caratteristiche e delle proprietà tecniche, non di quello della qualità come viene percepito dai consumatori ".

I consumatori nei nuovi mercati dell'olio d'oliva erano abituati a oli e grassi inodori e incolori "che influenzano a malapena il gusto del cibo e sono usati solo per aiutare nei processi culinari ", ha detto. "Negli oli da cucina usati per friggere dovremmo forse parlare della loro stabilità, punto di fumo, contributo sensoriale al cibo; negli oli usati per le medicazioni, il loro profilo sensoriale è probabilmente più importante (frutta verde, frutta matura, armonia, equilibrio, ecc.) "

"Torpido quadro giuridico ”

Sulla denominazione dei prodotti, Deoleo ha affermato che dovrebbe essere possibile dare ogni olio "un nome adeguato che rifletta ciò che viene effettivamente venduto e non indurrà in errore i consumatori ".

Le normative sull'olio d'oliva dovrebbero consentire al settore "utilizzare strumenti di denominazione e marketing che vanno di pari passo con qualsiasi prodotto di consumo ".

I consumatori avevano bisogno di nuovi gusti, trame e formati per soddisfare le loro reali esigenze. "Nulla di tutto ciò è possibile oggi nel quadro giuridico torpido ", ha affermato.

Sistema corrente "impedisce la segmentazione "

Alla domanda su quali nuovi nomi sono stati proposti, ha detto un portavoce di Deoleo Olive Oil Times la società stava ancora redigendo nuovi termini e non voleva ancora rilasciare i dettagli. Sono stati presi contatti con il Ministero dell'agricoltura della Spagna sulla questione, ma il Consiglio oleicolo internazionale avrebbe l'ultima parola su qualsiasi proposta, ha detto.

"Le categorie tradizionali di 'vergine', 'extra vergine "e 'L'olio d'oliva raffinato sarebbe sostituito da questo nuovo approccio, che cerca di adattare la nomenclatura all'uso effettivo di un prodotto e alle aspettative dei consumatori, non solo alle caratteristiche organolettiche (e chimiche) ".

L'attuale sistema ha impedito la segmentazione del prodotto che potrebbe essere utile per i consumatori. Deoleo vorrebbe più margine di manovra per evidenziare le proprietà salutari dell'olio d'oliva, come il suo contenuto di acido oleico, vitamine e polifenoli o i suoi diversi usi, come per friggere, condire o grigliare.

"Si tratta di introdurre una maggiore flessibilità nelle normative sull'olio d'oliva ... in modo che consentano di offrire diversi tipi di olio d'oliva in ogni mercato ", ha affermato.

Nel 2011, Deoleo (con il suo precedente nome SOS Group) era tra le parti che hanno risposto durante la consultazione su una proposta olio d'oliva standard per l'Australia e Nuova Zelanda.

Le sue obiezioni allo standard includevano che avrebbe agito come una barriera commerciale per gli oli importati, in parte a causa di "nominando le categorie in modo diverso rispetto al resto del mondo in modo che gli importatori debbano apportare modifiche specifiche all'etichettatura ".

L'australiano richiede cautela

Chiesto per la sua reazione alla proposta di Deoleo, Associazione delle olive australiane Il CEO Lisa Rowntree ha affermato che l'idea di aiutare i consumatori a connettersi al prodotto era buona, "ma questa tattica non deve essere utilizzata per consentire a operatori di marketing senza scrupoli di indurre i consumatori ignari ad acquistare un determinato prodotto quando non lo sono ".

"Per anni l'olio chimicamente raffinato è stato etichettato come 'puro 'e 'luce "in Australia, inducendo i consumatori a pensare di ottenere un 'olio a basso contenuto calorico e 'puro 'nella maggior parte dei luoghi, significa 'il migliore ", per così dire le parole 'puro 'su un olio che è sbiancato e deodorato è semplicemente ingannevole.

"Fino a quando l'industria non può iniziare a giocare onestamente e la mia preoccupazione sarebbe che questi proposti 'i termini e le idee di marketing fioriti diventeranno solo un altro modo per garantire che oli di bassa qualità si facciano strada nelle cucine di consumatori ignari ", ha affermato Rowntree.

Deoleo ha aperto un ufficio vendite in Cina all'inizio di quest'anno e prevede di aprirne presto altri in Malesia, Colombia e India.