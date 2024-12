I produttori italiani alle prese con l’instabilità del mercato

La produzione italiana di olio d'oliva è in costante declinoNell'attuale situazione di elevata incertezza, la tendenza al ribasso sta diffondendo preoccupazione in tutto il settore dell'olio d'oliva italiano.

"Anche quest’anno la crisi climatica ha avuto un impatto significativo sulle regioni del Sud, che rappresentano i due terzi della nostra produzione olivicola”, ha detto Andrea Carrassi, direttore generale dell’associazione nazionale dei produttori Assitol. Olive Oil Times.

"Nelle regioni del Centro-Nord, invece, si prevede un buon raccolto, anche se purtroppo non sufficiente a compensare il calo del Sud”, ha aggiunto.

"A questo scenario si aggiunge il fatto che l'anno di raccolto 2024/25 rappresenta un 'off-year,' con una produzione ben al di sotto della media. Di conseguenza, dovremo importare oltre il 75 percento del nostro fabbisogno", ha osservato Carrassi.

Anni attivi e non attivi Gli ulivi hanno un ciclo naturale di alternanza di anni di alta e bassa produzione, noto come "on-anni” e "off-years”, rispettivamente. Nel corso dell'anno gli ulivi producono una maggiore quantità di frutti, con conseguente aumento della produzione di olio d'oliva. Al contrario, un "fuori anno” è caratterizzato da una ridotta resa delle olive a causa dello stress dell'anno precedente "l'anno." I produttori di olio d'oliva spesso monitorano questi cicli per anticipare e pianificare le variazioni nella produzione.

I dati storici del Consiglio oleicolo internazionale (COI) mostrano che l'Italia ha prodotto in media circa 500,000 tonnellate di olio d'oliva all'anno durante gli anni '1990.

Nel decennio successivo, quella media è salita a quasi 600,000 tonnellate. Tra il 2010 e il 2019, la produzione media annuale è scesa a poco meno di 357,000 tonnellate. Negli ultimi cinque anni, la produzione ha superato le 300,000 tonnellate solo due volte.

Le stime per la campagna di raccolto 2024/25 restano basse per l'anno in corso e i produttori devono far fronte anche a una forte diminuzione delle scorte di olive.

Secondo ICQRF-Frantoio Italia, le scorte di olio extravergine di oliva italiano hanno raggiunto le 70,300 tonnellate alla fine di ottobre 2024, il 43 percento delle quali di origine italiana.

Queste cifre sono notevolmente inferiori alle quasi 100,000 tonnellate segnalate nello stesso periodo dell'anno scorso.

In questo contesto, l’Istituto Italiano di Statistica ha recentemente evidenziato come prezzi dell'olio d'oliva più alti ha incrementato il valore delle esportazioni di olio d'oliva italiano. Nei primi otto mesi del 2024 ha superato i 2 miliardi di euro, superando il totale del 2023.

Nel suo ultimo rapporto, l'Istituto pubblico per i servizi al mercato agroalimentare (Ismea) ha rilevato che l'Italia resta il secondo esportatore di olio d'oliva e il più importante consumatore.

""Le forniture provenienti da altri paesi del Mediterraneo, in primo luogo dalla Spagna, coprono quasi il 50 percento del nostro fabbisogno, intrecciando strettamente il destino della produzione nazionale con i mercati esteri, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni dei prezzi", si legge nel rapporto.

Secondo Elia Pellegrino, presidente dell'Associazione nazionale frantoiani oleari Aifo, le stime di bassa resa erano eccessivamente ottimistiche.

"Lo abbiamo visto arrivare da settembre, e lo abbiamo ripetuto per settimane: i rendimenti saranno in calo del 70 percento o addirittura del 75 percento. Molto più bassi di quelle stime che prevedevano solo un calo del 30 percento nell'ultimo anno", ha detto Pellegrino. Olive Oil Times.

Ha sottolineato anche la quota della produzione di olio d'oliva destinata all'autoconsumo. "Stiamo probabilmente parlando del 30 percento dei rendimenti complessivi", ha osservato.

"Ciò significa che i volumi di olio d'oliva italiano sul mercato saranno ampiamente insufficienti. I prezzi per il prodotto nazionale italiano completo e autentico seguiranno questa tendenza e rimarranno alti", ha aggiunto Pellegrino.

Mentre in Spagna, il maggiore paese produttore, i prezzi sono in calo, nei mercati del sud Italia sono in costante aumento, secondo Ismea dati.

I grandi produttori hanno recentemente previsto un significativa riduzione dei prezzi nei mercati più importanti man mano che la stagione avanza.

Molti produttori italiani temono che i prezzi possano scendere notevolmente nei prossimi mesi.

Tale diminuzione avrebbe un impatto sui margini già tesi da vari fattori, tra cui: condizioni meteorologiche difficili, basse rese, carenza di manodopera e aumento dei costi per la molitura, l'imbottigliamento e la logistica.

Davide Granieri, presidente dell'associazione dei produttori di olio d'oliva Unaprol, avvertito che "Le grandi multinazionali puntano a dimezzare il valore del nostro oro verde.

"Un olio d'oliva venduto a prezzi stracciati non è né italiano né di qualità; italiano olio extravergine d'oliva “Dobbiamo mantenere un prezzo minimo per proteggere gli olivicoltori e i frantoiani, che assicurano un’eccellente qualità nonostante le sfide”, ha affermato.

"«La filiera deve riconoscere un giusto valore ai produttori: senza di loro non c’è futuro per l’olio extravergine di oliva italiano», ha aggiunto Granieri.

Il presidente della federazione olearia di Confagricoltura, Walter Placida, ha aggiunto che il settore deve collaborare per tutelare i produttori di varietà regionali e meno commerciali.

""Non possiamo ridurre tutto a un mero calcolo algebrico", ha affermato. "Mai come in questa stagione l’olio italiano è stato così raro e prestigioso; mai come in questa stagione ha meritato un simile riconoscimento, soprattutto in una stagione devastata dal punto di vista produttivo da estreme alternanze e da eventi climatici acuti.”

"Bisogna riconoscere il vero valore dell’olio extravergine di oliva italiano”, ha aggiunto Placida. "Dobbiamo prestare molta attenzione alle speculazioni e ai tentativi di abbassare i prezzi, invitando tutti gli attori della filiera ad agire responsabilmente, con il supporto delle istituzioni”.

L'intero settore si sta mobilitando per affrontare la situazione attuale.

Agricoltori, produttori e mugnai pugliesi di recente firmato quello che è stato soprannominato il "patto etico.”

Il patto mira a garantire che tutti gli attori della filiera produttiva, a partire dagli olivicoltori, ricevano un reddito equo, riducendo al minimo le speculazioni sui prezzi.

L'Italian governo di recente stabilito , il "“tavolo tecnico rotondo per l’olio d’oliva e le olive da tavola” con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Molti soggetti interessati hanno accolto con favore l'iniziativa, che coinvolge funzionari governativi nazionali e regionali, enti agricoli pubblici e rappresentanti di agricoltori, mugnai, imbottigliatori e produttori.

Il suo obiettivo è elaborare un piano nazionale completo che delinei le priorità e le politiche per far progredire il settore.

Il ruolo della grande distribuzione alimentare nel determinare il prezzo dell'olio d'oliva per i consumatori è fondamentale e molte associazioni chiedono un dialogo migliore con questi attori chiave del mercato.

"«Guardando i dati ufficiali, fino a pochi mesi fa, e dopo anni di difficoltà, la remunerazione dei coltivatori aveva raggiunto livelli record, senza precedenti fino ad ora», ha detto Carrassi. "Però, 'Permangono fattori di “svalutazione” che Assitol evidenzia da anni, primo fra tutti il ​​tema del sottoprezzo.

"Le promozioni continue, che da tempo critichiamo, hanno svalutato il prodotto, trattandolo come una qualsiasi commodity e impattando sull’intera filiera, costretta a operare senza un giusto compenso, in particolare nel settore agricolo”, ha avvertito Carrassi.

Teme che queste promozioni abbiano trasformato l'olio d'oliva in un altro condimento a basso costo nella mente dei consumatori.

"Fortunatamente, l’ultima campagna ha cambiato questa prospettiva, almeno in parte: dovremmo imparare dall’anno trascorso e impegnarci affinché l’olio d’oliva riceva finalmente il riconoscimento che merita, evitando la proliferazione di forti sconti”, ha affermato Carrassi.

Olive Oil Times ha contattato alcuni dei più grandi rivenditori di generi alimentari in Italia, ma nessuno ha risposto prima della pubblicazione.