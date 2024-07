Xylella Fastidiosa identificata in Estremadura

Le autorità fitosanitarie dell'Estremadura hanno identificato Xyella fastidiosa nella comunità autonoma e ha adottato misure di contenimento ed eradicazione.

Le autorità hanno detto che fastidiosa Una sottospecie (Xylella fastidiosa fastidiosa) del fitopatogeno mortale è stata identificata in due tipi di cisti, due specie di piante Cytisus e lavanda nella regione collinare di Valencia de Alcántara, nella provincia di Cáceres.

Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non è noto che Xylella fastidiosa infetti naturalmente gli ulivi e le autorità hanno confermato che non sono stati identificati olivi infetti.

La pauca e multisala sottospecie infettano gli ulivi e causano la sindrome del declino rapido dell'olivo, che non ha cura ed è stata identificata in altre regioni spagnole.

Anche i funzionari fitosanitari dell'Estremadura hanno lanciato il protocollo di eradicazione, che prevede l'eliminazione immediata di tutte le piante infette sensibili al fastidiosa sottospecie in un raggio di 50 metri, la creazione di una zona cuscinetto di 2.5 chilometri, trattamenti insetticidi contro le specie portatrici e l’avvio di un programma di sorveglianza.

L'Estremadura è la terza regione produttrice di olio d'oliva della Spagna, con una produzione di 68,997 tonnellate di olio d'oliva nel Anno del raccolto 2023/24, di cui 8,220 tonnellate sono state prodotte a Cáceres.

Lo stesso fastidiosa è presente nel vicino Portogallo dal 2019, con multisala sottospecie identificate intorno alla città settentrionale di Porto nel 2023.

Xylella fastidiosa La Xylella fastidiosa è un batterio gram-negativo noto per causare una varietà di malattie delle piante. È un agente patogeno che colpisce principalmente lo xilema, ovvero il tessuto vegetale responsabile del trasporto di acqua e sostanze nutritive dalle radici ad altre parti della pianta. La Xylella fastidiosa costituisce una preoccupazione significativa nel settore agricolo e forestale perché può infettare un’ampia gamma di specie vegetali, provocando perdite economiche e danni ambientali. Questo batterio viene trasmesso da insetti vettori, come i tiratori scelti e le sputacchie, che si nutrono della linfa delle piante. Quando questi insetti si nutrono di piante infette, acquisiscono il batterio e possono poi trasmetterlo alle piante sane quando se ne nutrono. La Xylella fastidiosa può infettare sia le colture agricole che le piante ornamentali ed è stata responsabile di malattie devastanti in varie parti del mondo. Alcune delle malattie ben note causate dalla Xylella fastidiosa includono la malattia di Pierce, la clorosi variegata degli agrumi (CVC) e la sindrome del declino rapido dell'olivo (OQDS). Gli sforzi per controllare la Xylella fastidiosa includono l’uso di insetticidi per gestire gli insetti vettori, nonché gli sforzi per mettere in quarantena e rimuovere le piante infette per prevenire un’ulteriore diffusione. Sono in corso ricerche per sviluppare strategie più efficaci per gestire e prevenire la diffusione di questo batterio e delle malattie delle piante ad esso associate.

La notizia della scoperta ha fatto seguito all'annuncio da parte delle autorità locali delle Isole Baleari che 37 olivi selvatici, conosciuti come Acebuches, infettati da Xylella fastidiosa pauca, furono distrutti a Sencelles.

L'Istituto di Natura delle Baleari ha distrutto 103 alberi sensibili su due ettari nel centro di Maiorca, l'isola più grande dell'arcipelago del Mediterraneo.

"Attualmente, i casi positivi a questa specie sono tutti concentrati nella zona vicino al cimitero di questo comune”, ha detto a Diario de Mallorca Joan Simonet, consigliere comunale.

"[Gli interventi] hanno consentito un migliore contenimento dei batteri, un fatto che favorisce la conservazione degli ulivi selvatici in buone condizioni e aiuta a proteggere il resto dell'isola e le piantagioni di ulivi dall'avanzata della Xylella fastidiosa", ha aggiunto.

Mentre il primo pauca sono state identificate infezioni in inizio 2024, Xylella fastidiosa era rilevato inizialmente sulle Isole Baleari nel novembre 2016.

Un focolaio multiplo di Xylella fastidiosa nella Comunità Valenciana è l’unico altro hotspot attivo nel paese.

Nell'aprile 2024, le autorità fitosanitarie locali hanno riferito che i batteri avevano infettato 26 specie di piante ma nessun olivo. Hanno anche identificato tre insetti vettori, tra cui la sputacchina dei prati, che preda le olive.

Precedenti focolai di Xylella fastidiosa verificatisi nella Comunità di Madrid e Almería nel 2018 sono stati sradicati con successo e le aree rimangono esenti dal batterio.

Insieme a Spagna e Portogallo, è stata colpita anche la Xylella fastidiosa individuato in Francia – dove le autorità hanno affermato che è improbabile che venga sradicato – e l’Italia.

Da quando lo era identificato per primo nel 2013, la Xylella fastidiosa pauca ha avuto un grave impatto sulla produzione di olio d'oliva in Puglia, la regione italiana più importante per l'olio d'oliva, e ha contribuito al costante calo dei raccolti rispetto ai livelli record durante gli anni '1990 e 2000.