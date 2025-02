Perché i prezzi dell'olio d'oliva in Grecia non stanno scendendo

In Grecia, la riduzione dei prezzi dell'olio d'oliva all'origine non si riflette sul mercato al dettaglio, poiché i consumatori continuano a mettere mano al portafoglio quando acquistano l'olio d'oliva nei supermercati e nei negozi di alimentari.

Prezzi dei produttori per olio extravergine d'oliva nel Paese si sono quasi dimezzati quest'anno, passando da 4.80 € al chilo a Creta a 5.30 € al chilo in Laconia, nel Peloponneso meridionale.

I prezzi alla produzione sono scesi... Questo è puro profitto. - Michalis Kabitakis, vicepresidente delle organizzazioni cooperative agricole

A titolo di confronto, nell'anno di raccolto precedente 2023/24, i prezzi all'origine hanno raggiunto il picco a quasi 10.00 € per un chilo di olio extravergine di oliva a bassa acidità.

Inoltre, i prezzi record dell'olio d'oliva in Grecia sono stati conducente principale alla base dell'elevata inflazione alimentare registrata nel Paese lo scorso anno.

""L'anno scorso, con una produzione minima, i prezzi all'origine erano di 9 o addirittura 10 euro", ha affermato Michalis Kabitakis, vicepresidente dell'Associazione delle organizzazioni e delle imprese cooperative agricole della Grecia.

"Quest’anno non ci sono scorte [di olio d’oliva] che giustifichino i prezzi elevati”, ha aggiunto Kabitakis. "I prezzi dei produttori sono scesi a 4.50-5.50 € per l'olio d'oliva e continuano a essere di 11.50-14 € al litro per l'extravergine e di 8.50-10 € al litro per l'vergine. Questo è puro profitto".

Anche l'INKA, l'Istituto greco dei consumatori, ha protestato contro gli elevati prezzi al consumo dell'olio d'oliva; il direttore dell'istituto, Yiorgos Lechouritis, ha accusato l'industria dell'olio d'oliva e i grossisti di speculazione sui prezzi.

L'industria sostiene che "ha pagato molto per le azioni dell'anno scorso, "ha affermato Lechouritis. "Ancora una volta, stiamo parlando di oscenità e speculazione da parte degli intermediari. Ci dovrebbe essere un monitoraggio intenso e reale dei prezzi dal momento in cui [gli oli d'oliva] lasciano i produttori fino a quando arrivano ai supermercati".

I produttori di olio d'oliva, da parte loro, hanno sostenuto che i commercianti e gli operatori del settore sono responsabili della notevole discrepanza tra i prezzi alla produzione e quelli al consumo dell'olio d'oliva in Grecia.

"Stanno accaparrandosi il petrolio a basso prezzo per rivenderlo ai consumatori a prezzi elevati, realizzando così profitti osceni a danno di produttori e consumatori", ha affermato in un comunicato l'associazione agricola di Chandrinos della Messenia occidentale.

L'associazione ha anche invitato gli agricoltori a portare i loro trattori fuori dai campi e a spostarli sulle strade e nelle vie di tutta la Grecia, sostenendo che "solo con le nostre proteste e i trattori nelle strade siamo riusciti a ottenere dei risultati."

Nel frattempo, un presunto intervento governativo volto a limitare il commercio nazionale di olio d'oliva sfuso ha scatenato polemiche in Grecia.

Una pratica comune tra le famiglie greche è quella di acquistare olio extravergine di oliva fresco in lattine da 17 litri da piccoli produttori, solitamente amici o parenti.

Dopo aver raggiunto prezzi record di 160 € o più l'anno scorso, quest'anno, una lattina da 17 litri di olio extravergine di oliva di alta qualità e bassa acidità ha un prezzo più plausibilmente compreso tra 100 e 120 €. Tuttavia, l'olio d'oliva può essere commercializzato solo in contenitori fino a cinque litri.

Secondo alcune stime, ogni anno in Grecia vengono commercializzate in latta quantità non documentata di 60,000-70,000 tonnellate di olio d'oliva sfuso.

Secondo rapporti Secondo i media greci, il governo sta pianificando di sanzionare con una multa salata di 5,000 euro chiunque trasporti una lattina da 17 litri di olio d'oliva senza lettera di vettura.

I produttori di olio d'oliva hanno protestato contro la presunta regolamentazione, sostenendo che la misura è concepita per rimpinguare le casse del governo e avrà ripercussioni anche sui loro redditi.

""La misura pianificata dal governo è inattuabile e ha il solo scopo di imporre multe punitive ai produttori in un momento in cui i costi di produzione insostenibili sono in costante aumento", ha affermato Kabitakis.

Il governo greco ha rapidamente smentito le notizie riportate dai media, escludendo qualsiasi modifica pianificata nel consolidato commercio nazionale di olio d'oliva sfuso in lattine da 17 litri per uso privato.

""Quello che abbiamo sentito negli ultimi giorni non è vero", ha affermato Christos Dimas, viceministro delle finanze greco. "Il trasferimento di piccole quantità di olio d'oliva tra amici e parenti continua in modo informale senza alcun problema di violazione."