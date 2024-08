In calo la tendenza: perché i prezzi dell'olio d'oliva in Grecia sono in calo

Gli ultimi rapporti sui prezzi per le vendite all'ingrosso di olio extravergine di oliva (EVOO) in Grecia mostrano un forte calo. Come può essere?

All'inizio di novembre, quando Spagna, Francia, Turchia e Italia hanno registrato una produzione inferiore durante questo periodo Stagione del raccolto 2014, i prezzi per l'EVO greco hanno iniziato a salire a € 3.50 - € 4.00 al chilo pagato ai frantoi. La tendenza si è recentemente invertita e i prezzi sono in forte calo. A partire dalla scorsa settimana i principali acquirenti italiani non sono disposti a fare offerte per prezzi superiori a € 3.20.



La Grecia potrebbe essere sull'orlo di un problema con l'adulterazione dell'olio d'oliva

Gli olivicoltori greci sono costretti a vendere a prezzi inferiori per coprire i loro costi o le loro perdite accumulate dal cattivo raccolto dell'anno scorso. Mentre la produzione totale in Grecia raddoppierà i risultati pessimi dello scorso anno, il raccolto di quest'anno in Grecia è inferiore alla media in molte regioni: la produzione di Thasos è inferiore di quasi l'80% rispetto ai livelli normali per il secondo anno consecutivo. Corfù ha un calo del 40%; nel Peloponneso la produzione è inferiore al normale. L'area di Agrinio, nella Grecia centro-occidentale, è stata colpita da forti piogge e il vento all'inizio di novembre ha causato la caduta delle olive. Apparve persino un raro tornado che sradicava gli ulivi. In altre aree come Volos a est, molti agricoltori hanno approfittato dei prezzi più alti per le olive da tavola e sono stati fuori a raccoglierle presto invece di aspettare che aprissero i frantoi. Altri si sono arresi tutti insieme o raccolgono semplicemente l'olio di cui hanno bisogno per le loro famiglie.

Di chi è la colpa?

C'è un sacco di colpa in giro. I frantoi e le società commerciali greche stanno cercando una rapida inversione di tendenza vendendo ad acquirenti italiani. Mediando un milione di chili di olio d'oliva sfuso possono ottenere un rapido profitto fino a € 500,000. Adeguano il prezzo pagato agli olivicoltori in base a quanto l'acquirente italiano è disposto a pagare loro. Il profitto per il frantoio o il broker è bloccato se acquistano alto o basso. Inoltre, non stanno investendo i loro profitti in attività di marketing o promozionali per l'olio d'oliva greco. Quando si confrontano, incolpano il governo e la crisi economica per la loro inerzia. Ho parlato di questo problema con numerosi proprietari di frantoi e cooperative e l'hanno confermato, ma non sono disposti a registrare e ammettere le massicce vendite di olio d'oliva alle aziende italiane.

Vedi anche:Copertura completa del raccolto 2014

Neanche le compagnie greche di olio d'oliva hanno agito diversamente durante i buoni periodi economici. Nessun governo greco ha mai mostrato molto interesse nel creare un consiglio o una struttura per l'olio d'oliva per proteggere i prezzi e promuovere campagne o vendite innovative Olio d'oliva greco all'estero. Questo lascia il campo aperto a tutti coloro che sono coinvolti per promuovere i propri interessi personali e regionali ristretti. Questa è stata una ricetta per il disastro per l'industria greca dell'olio d'oliva in generale e per i piccoli olivicoltori in particolare. Ci sono un certo numero di singoli mulini, coltivatori e operatori di marketing che sono riusciti a creare marchi forti a livello internazionale, vincere premi e riconoscimenti internazionali, ma sono l'eccezione.

Una storia di due paesi

Gli italiani hanno bisogno di rifornire la loro quota di mercato in continua crescita olio d'oliva di qualità. Hanno investito nella promozione e nella commercializzazione del loro olio d'oliva e hanno creato marchi forti. I loro sforzi stanno pagando. Le compagnie italiane di olio d'oliva hanno anche promosso con successo l'agroturismo nelle regioni olivicole italiane con risultati fantastici.

Il governo greco, d'altro canto, ha fatto ben poco per promuovere l'imbottigliamento in Grecia e lo sviluppo di un forte turismo agricolo e gastronomico. Quest'anno la Grecia ha ricevuto 20 milioni di visitatori, ma pochissimi hanno avuto l'opportunità di assaggiare olio d'oliva greco di alta qualità. Ciò che la maggior parte degli hotel 4 e 5 a stelle in Grecia servono come EVOO sarebbe rifiutato da un assaggiatore esperto. Anche quando vengono concessi sussidi agli olivicoltori, il controllo sul loro utilizzo è scarso.

La stella nascente

In Tunisia, nel frattempo, il numero di aziende che esportano olio d'oliva in bottiglia è aumentato da 20 a 46 da quando 2012 e i tunisini hanno investito molto nello sviluppo della loro produzione di olio d'oliva. La campagna di promozione dell'olio d'oliva della Tunisia ha preso di mira gli Stati Uniti e l'Europa ed è stata aiutata dalla strategia del governo tunisino di prodotti agricoli a zero rating a fini di imposta sul valore aggiunto (IVA). Si stima che la produzione di quest'anno superi le tonnellate 300,000, che potrebbero addirittura superare la produzione totale di olio d'oliva greco (e persino la produzione italiana quest'anno). Questo potrebbe essere il motivo per cui gli italiani non sono più disposti a pagare prezzi elevati per l'EVO greco; possono ottenerlo dalla Tunisia per meno di € 3 per kg.

L'adulterazione del greco EVOO è la risposta?

Su larga scala adulterazione di olio d'oliva da parte delle aziende italiane ha ricevuto ultimamente molta stampa e continua ad essere una preoccupazione costante. Ora, la Grecia potrebbe essere sull'orlo di un problema simile con l'adulterazione. I greci sono i maggiori consumatori pro capite di EVOO nel mondo, consumando più di 18 kg all'anno. Con così tanto olio d'oliva greco di alta qualità che scorre in Italia, chi rifornirà il mercato greco?

All'inizio di quest'anno il governo della coalizione greca veniva spinto dal TROIKA (il termine troika è stato ampiamente utilizzato in Grecia per indicare la presenza della Commissione europea, della Banca centrale europea e del Fondo monetario internazionale da quando 2010 e le misure finanziarie adottate dai governi) per legalizzare la miscelazione di olio d'oliva greco con rivedere al fine di abbassare i prezzi per i consumatori greci. Repaso, come suggerisce il nome, è il processo di passaggio degli scarti di pasta di olive attraverso la centrifuga una seconda volta con acqua calda. Questo processo viene utilizzato per estrarre il resto dell'olio d'oliva lasciato nella pasta di olive dalla prima spremitura. Repaso è molto difficile da rilevare perché non ci sono sostanze chimiche aggiunte per estrarre l'olio d'oliva dalla pasta di olive. Il governo di coalizione si stava preparando ad accettare, ma la resistenza si sviluppò dai membri dei propri ranghi del partito. Gli olivicoltori sono scesi in piazza in segno di protesta e la legislazione prevista è stata abbandonata.

Repaso importa

Tuttavia, in preparazione di questa nuova legislazione, alcune compagnie greche di olio d'oliva hanno iniziato a importare grandi quantità di olio di oliva repaso dalla Spagna attraverso l'Italia al fine di mescolarlo con l'EVO greco.

Il precedente ministro dello sviluppo rurale e dell'alimentazione, Athanasios Tsaftaris, quando gli è stato chiesto della questione lo scorso febbraio, ha riconosciuto che si erano verificate importazioni illegali. Tsaftaris ha riconosciuto il grande problema dell'ellenizzazione dell'olio d'oliva spagnolo (repaso) e ha osservato che i controlli sarebbero stati rafforzati per proteggere la qualità dell'olio d'oliva greco. Questa ellenizzazione del repaso spagnolo era sospettata di essere la principale ragione per cui i prezzi della EVOO greca non sono riusciti ad aumentare anche con perdite del 50 percento della produzione in 2013; infatti, i prezzi di EVOO venduti sfusi sono scesi a € 2.50 per kg. Ora, dopo il calo dei prezzi, i frantoi sono disposti a pagare per EVOO, voci di forte afflusso di repaso spagnolo vengono nuovamente segnalate in Grecia.

I frantoi cretesi chiedono il diritto di produrre repaso

La ragione principale per cui le compagnie greche di olio d'oliva sono finora sfuggite allo stigma di adulterazione dell'olio d'oliva a livello internazionale è dovuto alle esportazioni sfuse di EVOO in altri paesi principalmente in Italia. Inoltre, i frantoi in Grecia non sono autorizzati a produrre olio d'oliva repaso. La pasta di olive deve essere trasportata in una raffineria per l'estrazione secondaria con acqua e quindi un'ulteriore estrazione con esano per produrre oli di oliva raffinati. Questo è il motivo per cui l'80 percento della produzione di olio d'oliva greca è sotto forma di EVOO. Questo potrebbe presto cambiare. L'Associazione cretese dei mulini e degli imbottigliatori ha recentemente lanciato un appello al governo greco per consentire loro di produrre repaso negli stessi frantoi che producono EVOO. Citano preoccupazioni ambientali come un elevato consumo di acqua e rifiuti e il loro desiderio di diventare più redditizi. C'è una domanda crescente di repaso sul mercato mondiale, che non possono fornire. Se il repaso viene prodotto negli stessi frantoi e tenuto in vasche fianco a fianco aumenta il potenziale di adulterazione.

Senza scorte di riserva dello scorso anno e l'Italia acquistando la maggior parte degli EVOO dai frantoi a prezzi più bassi, si dice che l'adulterazione di EVOO si ripeta. La domanda che tutti pensano è: che tipo di EVOO comprerà il consumatore greco l'anno prossimo?