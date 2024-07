L’Umbria traccia le tracce dell’oleoturismo tutto l’anno

L'Umbria offre ai turisti un ricco calendario di eventi ed esperienze incentrate sul mondo dell' olio extravergine d'oliva.

Spesso indicato come 'cuore verde d'Italia" per la sua posizione nel paese e per le sue ricchezze naturali, la regione dell'Italia centrale è un crogiolo di arte, storia e patrimonio olivicolo, offrendo un ambiente ideale per oleotourism.

La nostra regione ha una piccola produzione, pari a meno del tre per cento della produzione nazionale, ma si è guadagnata un'ottima reputazione per la qualità dei suoi oli. - Paolo Morbidoni, presidente Strada dell'Olio DOP Umbria

"L'Umbria si può definire pioniera nel campo dell'oleoturismo, visto che quest'anno è giunta alla sua 27esima edizione la manifestazione storica Frantoi Aperti, ovvero le giornate porte aperte presso i molitori della regione.th edizione”, ha affermato Daniela Tabarrini, direttrice dell'edizione Strada dell'Olio DOP Umbria (Strada dell'Olio DOP Umbria).

"Oggi è un evento consolidato e apprezzato dagli amanti dell'olio d'oliva, reso possibile grazie a una rete stabile ed efficiente di operatori che lavorano in grande sinergia ", ha aggiunto.

"Sotto l'egida della Strada dell'Olio d'Oliva Umbria DOP si realizzano durante tutto l'anno diverse iniziative in cui i produttori non sono solo agricoltori ma anche portatori di esperienze ", ha detto Olive Oil Times. "In questo modo le aziende olearie sono sotto i riflettori anche al di fuori della stagione della raccolta e i visitatori possono conoscere la regione attraverso i suoi grandi oli extra vergini di oliva tutto l'anno.

Nell'ambito del circuito di Le strade dell'olio d'Italia, la Strada dell'Olio DOP Umbria è un'organizzazione senza scopo di lucro promuovendo il paesaggi olivicoli della regione più produzione di olio. Conta circa 90 soci e riunisce enti pubblici e aziende, tra cui frantoi, aziende agricole e strutture ricettive. Quest’anno festeggia 20 anni di attività.

"L'oleoturismo è oggi un settore in espansione con grandi potenzialità di sviluppo, ma quando abbiamo iniziato due decenni fa rappresentava una sfida poiché era una questione marginale o non presa in considerazione dagli operatori dell'olio d'oliva ", ha affermato Paolo Morbidoni, presidente della DOP Umbria Strada dell'Olio d'Oliva.

"A quel tempo e fino a poco tempo fa, i frantoi erano aperti solo per pochi mesi all’anno durante la raccolta”, ha aggiunto. "Con lo sviluppo dell’oleoturismo, questo tempo è stato prolungato e c’è più spazio per migliorare la redditività delle aziende”.

Veduta aerea dell'oliveto secolare e del Castello di Isola Polvese nel Lago Trasimeno (Foto: Pierpaolo Metelli, archivio Strada dell'Olio DOP Umbria)

"Ora possiamo dire che la nostra proposta di aprirli ai visitatori e di lavorare su un’ospitalità qualificata è stata un concetto lungimirante e, nel tempo, ha generato i risultati che abbiamo raggiunto oggi”, ha continuato Morbidoni. "Tutte le nostre iniziative, infatti, attirano moltissimi visitatori in ogni stagione”.

I prossimi appuntamenti dell'associazione sono previsti per il 10 agostoth e settembre 7th. I concerti si svolgeranno in luoghi suggestivi come uliveti secolari e luoghi di spiritualità nell'ambito del festival "Musica tra gli Ulivi e le Abbazie.”

Poi, Frantoi Aperti lancerà la vendemmia, catturando il slancio per Olio Nuovo, l'olio extravergine di oliva appena franto, con iniziative nei frantoi di numerosi borghi umbri. Dal 19 ottobre tutti i fine settimana si terranno eventi artistici, musicali e gastronomici per adulti e bambinith a novembre 16th durante la prossima edizione.

Pranzo alla Cooperativa Pescatori del Lago di Magione, durante l'Anteprima Umbria DOP di febbraio (Foto: Pierpaolo Metelli, archivio Strada dell'Olio DOP Umbria)

"Dopo la raccolta, gli agricoltori hanno bisogno di tempo per ottenere le varie certificazioni e per creare alcune miscele, il che ci consente di prolungare e destagionalizzare la comunicazione dell'olio extravergine di oliva ", ha affermato Tabarrini. "Il Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria 3A si occupa di certificare le Denominazioni di Origine Protetta (DOP).”

"Successivamente gli oli extravergini di oliva sono pronti per partecipare al premio Oro Verde dell'Umbria, che costituisce la selezione regionale per il Ercole Olivario competizione nazionale”, ha aggiunto. "Con questi eventi l’olio extravergine di oliva è protagonista per diversi mesi consecutivi”.

I professionisti della comunicazione di Strada dell'Olio hanno ideato anche un evento per lanciare ufficialmente la campagna dell'olio d'oliva: the Anteprima Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria (Anteprima Olio Extravergine di Oliva Umbria DOP).

La terza edizione si è svolta il 19 febbraioth e 20th, quando sono stati presentati a giornalisti ed esperti alcuni dei migliori prodotti della vendemmia in corso.

I partecipanti all'Anteprima hanno preso parte a diverse attività, tra cui una degustazione di olio d'oliva presso il Museo Civico di Bettona.

Degustazione guidata di olive al Museo Civico di Bettona (Foto: Pierpaolo Metelli, Archivio Strada dell'Olio DOP Umbria)

Circondati da capolavori realizzati da artisti del passato, tra cui Perugino ed El Greco, sono stati guidati dai capofila del concorso Umbria Green Gold nell'analisi sensoriale degli oli extravergini di oliva rappresentanti le cinque sottozone della DOP Umbria – Colli Amerini, Colli Orvietani, Colli Martani, Colli del Trasimeno e Colli Assisi-Spoleto.

I partecipanti hanno visitato anche tre mulini della zona: Frantoio Decimi, Frantoio Giulio Mannelli e Frantoio Ercolanetti.

"L’Anteprima è stata anche l’occasione per lanciare Evo&Art Experience, composta da due itinerari di oleoturismo, il Dolce Agogia Tour e il Moraiolo Tour, che attraversano due aree DOP, le colline del Lago Trasimeno e le colline Assisi-Spoleto”, spiega Tabarrini.

"Inducono alla scoperta dei paesaggi e del patrimonio storico-artistico, comprese le occasioni per gustare le specialità enogastronomiche del territorio”, ha aggiunto. "Abbiamo concepito gli itinerari per soddisfare le aspettative di professionisti e appassionati”.

Il Tour Dolce Agogia, dal nome della varietà di olivo tipica del Lago Trasimeno, ha un focus particolare sulle aree del pittore Perugino.

Una visita guidata alla Chiesa di San Sebastiano a Panicale per ammirare ' Il dipinto del Martirio di San Sebastiano del Perugino (Foto: Pierpaolo Metelli, Archivio Strada dell'Olio DOP Umbria)

Si estende tra le frazioni di Panicale, con la Chiesa di San Sebastiano affrescata con il Martirio di San Sebastiano e San Feliciano, frazione di Magione. Qui i visitatori potranno vivere un'esperienza di pesca con la Cooperativa Pescatori del Lago, una gita in barca all'Isola Polvese e un giro nel suo uliveto secolare, seguito dal pranzo presso l'osteria dei Pescatori.

I partecipanti al tour sono invitati a visitare i mulini della zona: Frantoio Centumbrie ad Agello, Oleificio Cooperativo Pozzuolese a Castiglione del Lago e Frantoio Luca Palombaro a Magione.

Il Tour Moraiolo, dal nome della varietà di olivo diffusa nella zona delle colline Assisi-Spoleto, abbraccia questo comprensorio e alcuni siti patrimonio dell'UNESCO come il Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno e la Basilica di San Salvatore a Spoleto.

Inoltre l'itinerario comprende Spello e la sua Chiesa di Santa Maria Maggiore; Trevi, il suo Museo della Civiltà dell'Olivo e la Chiesa di Santa Maria delle Lacrime; e il percorso dell'acquedotto romano attraverso il cintura d'oliva tra Assisi e Spoleto.

Visita ad un frantoio di Bettona durante l'Anteprima Umbria DOP di febbraio (Foto: archivio Pierpaolo Metelli Strada dell'Olio DOP Umbria)

I mulini della zona che i partecipanti potranno visitare sono Frantoio di Spello a Spello; Frantoio Clarici, Antico Frantoio Petesse e Frantoio Luigi Tega a Foligno; Frantoio Olio Trevi e Frantoio Gaudenzi di Trevi; Frantoio Marfuga e Frantoio Gradassi a Campello sul Clitunno e Frantoio del Poggiolo Monini a Spoleto.

Tutte le iniziative della Strada dell'Olio DOP Umbria DOP sono organizzate in collaborazione con gli oltre 30 ristoratori soci dell'associazione, designati EvooAmbasciatori. Si tratta di locali di fascia medio-alta impegnati a valorizzare e valorizzare gli oli extravergini di oliva delle aziende associate e di quelle partecipanti al concorso Oro Verde dell'Umbria.

"I ristoranti possono essere visti come quelli della regione 'uffici informazioni." Il pranzo e la cena sono momenti ideali per mettere in risalto l'olio extra vergine di oliva e ampliare la platea degli utilizzatori di prodotti premium", ha affermato Morbidoni, EvooAmbassador.

Insieme allo chef Giancarlo Polito è patron della Locanda del Capitano e del Tipico Osteria dei Sensi, dei ristoranti Michelin BIB Gourmand e Slow Food Snail nella frazione di Montone.

Una cena preparata dagli chef di EvooAmbassador durante l'Anteprima Umbria DOP di febbraio (Foto: Pierpaolo Metelli, archivio Strada dell'Olio DOP Umbria)

"I ristoratori di EvooAmbassador inseriscono nei loro menù almeno tre oli extravergini di oliva delle aziende associate”, ha spiegato. "I consumatori possono realmente percepire la differenza che gli oli extravergini di oliva di alta qualità possono apportare in un pasto e sono stimolati ad approfondire la loro conoscenza dall’EvooAmbassador, che fornisce loro informazioni sul prodotto e sul produttore”.

Il presidente della Strada dell'Olio DOP Umbria DOP ha aggiunto che per impostare tutto questo è stato fondamentale credere fin dall'inizio nel valore del fare rete, e questo ha spinto tutti i partner a lavorare in modo coeso.

"Tutto ha preso forma dall’idea condivisa di unire le forze non solo per avere più forza economica ma anche per sostenersi a vicenda”, ha affermato. "Quindi, abbiamo riunito le migliori aziende e abbiamo continuato ad alzare il livello. La nostra regione, infatti, ha una produzione modesta, pari a meno del tre per cento di quella nazionale, ma si è guadagnata un’ottima reputazione per la qualità dei suoi oli”.

"Oggi possiamo comunicare con forza l'Umbria dell'olio extravergine di oliva quasi tutto l'anno ”, ha aggiunto Morbidoni. "E questo è possibile grazie al lavoro congiunto di qualità svolto da aziende ed enti pubblici. Uno dei valori più grandi che la Strada dell'Olio d'Oliva Umbria DOP porta avanti da 20 anni è l'importanza di lavorare insieme a beneficio di tutti.