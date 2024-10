Il Team Lituania trionfa al 7° campionato di raccolta delle olive

Una squadra dello stato baltico della Lituania ha trionfato al settimo campionato mondiale di raccolta delle olive tenutosi sul lago croato isola di Brač.

La competizione unica si è svolta nell'oliveto parrocchiale di San Josip vicino al comune di Postira. Hanno partecipato tredici squadre provenienti da paesi del Mediterraneo con una tradizione di produzione di olio d'oliva e altri senza un solo uliveto.

"«Su un totale di 52 concorrenti, ben il 70 percento proveniva da paesi in cui non si coltivano le olive», ha affermato Ivana Jelinčić, direttrice dell'Ente turistico di Postira, che ha organizzato l'evento insieme alla cooperativa agricola locale.

Ogni squadra, composta da quattro membri (due donne e due uomini), ha cercato di raccogliere quante più olive possibile in 45 minuti. A ogni concorrente è stata data una borsa per trasportare le olive raccolte. Dopo lo scadere del tempo, le squadre hanno raccolto e pesato le olive.

L'inizio della gara

La Lituania, che ha terminato sesto lo scorso anno, ha vinto la competizione con ampio margine, raccogliendo 90.2 chilogrammi. La squadra croata, che vinto nel 2023, ha raccolto 77 chilogrammi, seguito da la squadra polacca con 74.2 chilogrammi.

posto Squadra Totale (kg) 1 Lituania 90.2 2 Croazia 77.0 3 Polonia 74.2 4 Nomadi digitali 72.2 5 Stati Uniti 68.2 6 Serbia 67.4 7 Irlanda 66.8 8 Regno Unito 62.4 9 Perù 59.8 10 Svezia 55.4 11 Lettonia 55.2 12 Albania 46.2 13 Slovacchia 46.0

""Non abbiamo olive, ma abbiamo esperienza nella raccolta di mele, ciliegie, prugne e patate", ha affermato Tadas Dunauskas del team Lituania. "Il collegamento è anche che amiamo l'olio d'oliva."

""Siamo estremamente felici e soddisfatti perché essere i migliori tra i migliori è qualcosa di speciale che ricorderemo per il resto della nostra vita", ha aggiunto.

Dopo la raccolta, le olive sono state immediatamente molite presso la Cooperativa agricola Postirska e ogni concorrente ha ricevuto una bottiglia ricordo di olio extravergine d'oliva.

"Celebriamo l'oliva e diffondiamo la cultura olivicola in tutto il mondo", ha affermato Jelinčić.

In attesa dei risultati e dell'incoronazione dei nuovi campioni del mondo, i partecipanti si sono immersi nella storia, nella cultura e nel ricco patrimonio dell'isola, visitando anche Pučišće, Vidova gora e il museo dell'olio d'oliva a Škripa.

Oltre al Brač DOP olio extravergine di oliva, vini locali e prelibatezze gastronomiche, i partecipanti hanno assaggiato il miglior gin croato, Poetica, premiato all'International Wine & Spirit Competition 2024 di Londra.

"Poetica è partner del Mondo Olive Picking Championship per il secondo anno e, per quanto contribuisca al nostro evento, sembra che completiamo i loro prodotti, poiché il loro Poetica Olive Infused Gin, infuso con olive di Brač della varietà Oblica, ha vinto una medaglia d'argento alla competizione di Londra con 92 punti su 100 possibili", ha affermato Jelinčić.

Il campionato si è concluso ufficialmente con la cerimonia di premiazione nella hall dell'Hotel Pastura.

I campioni della raccolta delle olive del 2024: Team Lituania

Oltre alla parte competitiva del programma, si sono svolte numerose degustazioni, escursioni ed eventi sociali affinché i partecipanti potessero scoprire Postire e l'isola di Brač, che vanta una tradizione secolare nella produzione di olio d'oliva.

Le prime tracce scritte della coltivazione dell'olivo sull'isola sono state trovate nei manoscritti dello scrittore di viaggi romano Strabone del 1st secolo a.C. L'imperatore Diocleziano menzionò la coltivazione dell'olivo nel 3rd secolo, con ulivi piantati in zone incolte mediante innesto di olivi selvatici.

Storie interessanti arrivano anche dal 16th secolo, quando il Senato veneziano decretò che chiunque avesse danneggiato o tagliato un ulivo sarebbe stato bandito da Brač per un massimo di 10 anni. Inoltre, un comune prezzo della sposa sull'isola prevedeva che lo sposo piantasse degli ulivi.

La lunga storia di piantagione e conservazione degli ulivi ha portato alla crescita di 500,000 alberi in tutta Brač entro la fine del XVIII secolo.th secolo, con l'isola che contribuiva con gran parte dell'olio d'oliva prodotto nella regione della Dalmazia, nella Croazia meridionale.

Sull'isola crescono circa un milione di ulivi, che rappresentano due terzi della sua agricoltura. Oblica è la varietà più comune per la sua resistenza alla siccità e ai venti e per la sua capacità di prosperare in terreni poveri e rocciosi.

Nel corso degli anni, i produttori di olio d'oliva di Brač hanno messo in mostra la qualità dei loro prodotti, vincendo una serie di premi al NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva.

""Stiamo dimostrando che agricoltura e turismo possono andare di pari passo", ha affermato Jelinčić. "In questo modo garantiamo un’autentica esperienza turistica e una vita sana e piacevole per la gente del posto”.

Anche Jan de Jong, presidente e fondatore di Digital Nomads, il cui team è in gara per la quarta volta, non ha nascosto la sua soddisfazione. Ha detto che le olive hanno molteplici significati simbolici che si sposano bene con i nomadi digitali.

I concorrenti di quest'anno

L'industria del turismo ha da tempo riconosciuto il successo del Mondo Olive Picking Championship.

L'evento ha vinto il premio come migliore esperienza creativa ai Creative Tourism Network Awards del 2019 e un altro premio alla Fiera Internazionale del Turismo Fitur del 2020.

"Il premio è un grande riconoscimento, ma è un obbligo continuare a migliorare”, ha detto Jelinčić. "Grazie a tutti e arrivederci all'anno prossimo."