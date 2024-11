Uno studio suggerisce che la cimice puzzolente ha causato la misteriosa caduta della frutta in Italia

Negli ultimi anni, i resoconti di caduta prematura dei frutti e le conseguenti perdite di produzione negli oliveti del nord Italia sono aumentate costantemente.

Sono state ipotizzate numerose cause, dalle condizioni meteorologiche estreme e cambiamento climatico a infestazioni fungine non identificate, parassiti invasivi o combinazioni di tutto quanto sopra.

Tuttavia, gli studi condotti nell'ultimo anno suggeriscono fortemente che l' cimice marmorizzata marrone (Halyomorpha halys) è il motore principale.

Vedi anche: Le pecore invasive devastano gli uliveti nella Spagna orientale

H.halys, originario della Cina, del Giappone, della penisola coreana e di altre regioni asiatiche, si ritiene sia stato introdotto accidentalmente in Nord America alla fine degli anni '1990.

Da allora, è diventato un parassita agricolo significativo. Altamente polifago, l'insetto si diffonde facilmente verso nuove fonti di cibo e, nel 2010, causava perdite annuali di almeno 37 milioni di dollari solo nei raccolti di mele.

La diffusione dell'insetto in Europa e attraverso l'Europa ha seguito uno schema simile. Si ritiene che sia stato introdotto nel continente tramite la Svizzera e abbia raggiunto il Regno Unito entro il 2021.

La malattia ha raggiunto anche la Turchia, dove si afferma che il parassita ha già causato un calo del 20 percento nella resa delle nocciole nella provincia di Artvin, perdite che si prevede saliranno al 50 percento, ovvero a 1 miliardo di dollari di danni.

A 2023 studio pubblicato sulla rivista Insects mirava a caratterizzare i danni inflitti da H.halys sui frutti dell'olivo e il suo impatto sulla cascola prematura dei frutti e sulla loro qualità.

Lo studio è stato condotto negli uliveti dell'Italia settentrionale e centrale, utilizzando osservazioni naturali ed esperimenti controllati sul campo.

Gli esperimenti sul campo hanno analizzato gli impatti di H.halys in due fasi di sviluppo del frutto: pre-indurimento del nocciolo e post-indurimento del nocciolo.

I risultati hanno mostrato che alte densità di H.halys ha causato un aumento significativo della caduta prematura dei frutti durante la fase precedente l'indurimento del nocciolo, che è stata meno pronunciata durante la fase successiva all'indurimento del nocciolo.

L'analisi chimica ha rivelato cambiamenti significativi nella composizione fenolica delle olive colpite, con frutti danneggiati che presentano concentrazioni più elevate di composti fenolici come oleuropeina.

Questi composti fenolici svolgono un ruolo nei meccanismi di difesa della pianta, suggerendo che H.halys l'alimentazione innesca questi meccanismi inducendo stress nell'albero.

Questi livelli elevati di fenoli possono influenzare la resa e la qualità dell'olio d'oliva, poiché i composti fenolici sono fondamentali per il sapore dell'olio d'oliva e benefici alla salute.

Un ulteriore studio, pubblicato sul Journal of Economic Entomology nel giugno 2024, ha cercato di determinare la causa della caduta prematura dei frutti in numerosi uliveti nel nord Italia. I ricercatori delle Università di Verona e Padova hanno iniziato esaminando le olive cadute per individuare prove di infezioni fungine o attività di alimentazione di insetti.

Le specie fungine sono state isolate sia dalle olive sane che da quelle dislocate. Tuttavia, lo studio non ha trovato differenze significative nella presenza fungina nelle olive sane e dislocate.

Inoltre, la maggior parte delle specie identificate erano endofite comuni con cui l'olivo ha una relazione generalmente mutualistica, il che indica che le infezioni fungine non erano responsabili della cascola delle olive osservata.

Al contrario, gli esperimenti hanno dimostrato una forte correlazione tra il numero di cimici presenti e l'entità della caduta prematura dei frutti.

In linea con i risultati dello studio del 2023, i danni più significativi si sono verificati nelle prime fasi di sviluppo del frutto, prima che i noccioli delle olive fossero completamente induriti.

Si è scoperto che l'alimentazione delle cimici puzzolenti ha causato la necrosi dei semi, che a sua volta ha portato l'albero a perdere i frutti prematuramente. Il team ha concluso da questi risultati che H.halys è stato il fattore principale di questa precoce caduta delle olive, con le infestazioni più elevate che hanno causato la perdita di frutti più significativa.

I ricercatori hanno raccomandato agli agricoltori interessati di adottare strategie di gestione integrata dei parassiti, che prevedano l'esclusione fisica e l'uso mirato di insetticidi.

Data la diffusione sempre crescente di questa e di altre specie infestanti invasive, hanno anche sottolineato la necessità di ricerca futura in metodi di controllo più sostenibili e scalabili.