Il settore spagnolo delle olive da tavola è in bilico dopo la vittoria elettorale di Trump

Le dichiarazioni della campagna elettorale del presidente eletto Donald Trump, in cui ha accennato a nuove tariffe sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, hanno avuto un impatto notevole sul settore delle olive da tavola spagnole.

I produttori e gli esportatori hanno sostenuto che l'UE deve affrontare tempestivamente la possibilità di nuove tariffe.

Secondo Antonio de Mora, segretario generale dell'Associazione degli esportatori di olive da tavola (Asemesa), i dazi statunitensi sulle olive da tavola spagnole hanno già causato una perdita di 260 milioni di euro nelle esportazioni negli ultimi cinque anni a causa misure imposte durante la precedente amministrazione Trump.

De Mora ha spiegato che, con la riduzione dei volumi di olive da tavola spedite negli Stati Uniti, i produttori spagnoli hanno visto la loro quota di mercato ridursi del 70%.

"Abbiamo perso queste esportazioni mentre i paesi concorrenti, come Egitto, Turchia e Marocco, hanno ampliato le proprie", ha detto de Mora a Canal Sur Radio.

L'associazione degli esportatori ha osservato che l'UE ha rapidamente affrontato la Cina in merito ai dazi, annunciando persino contromisure contro potenziali nuove tariffe sulle esportazioni europee.

Hanno esortato Bruxelles ad adottare una posizione altrettanto dinamica nell'affrontare i previsti dazi statunitensi.

Secondo quanto riferito, Trump ha incaricato l'ex rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer, ideatore della politica sui dazi della precedente amministrazione Trump, di unirsi al suo nuovo governo in qualità di consigliere commerciale.

De Mora ha inoltre sottolineato che Trump ha più volte menzionato un possibile aumento dal 60 al - percento dei dazi su tutte le esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti.

Gli esportatori temono che un aumento del genere possa aggravare i dazi doganali che gravano sul settore delle olive da tavola.

Gabriel Cabello, presidente del settore delle olive da tavola di Cooperativas Agro-alimentaria de España, ha sottolineato che dopo le elezioni negli Stati Uniti si è diffusa preoccupazione e incertezza in tutto il settore delle olive da tavola spagnolo.

Cabello ha avvertito che l'impatto potrebbe estendersi ben oltre il settore delle olive da tavola.

"Quando scoppiò il conflitto tra Boeing e Airbus concluso con un accordo, gli Stati Uniti hanno preso in considerazione l'estensione dell' tariffe esistenti sulle olive da tavola anche alle olive verdi e all'olio d'oliva, anche se la decisione è stata rinviata di cinque anni, tre dei quali sono già trascorsi", ha affermato, alludendo alla lunga controversia che ha messo in discussione il settore olivicolo per anni.

"Abbiamo dovuto affrontare queste tariffe per sei anni e, nonostante ne avessimo due, decisioni favorevoli dell'OMC per eliminarli, l'UE non ha preso alcuna iniziativa per risolvere il problema perché siamo un piccolo settore. Potrebbero agire diversamente per le industrie più grandi", ha aggiunto Cabello, accennando alle possibili nuove tariffe sul settore automobilistico.

L'Unión de Uniones, un'associazione che rappresenta gli agricoltori e gli allevatori spagnoli, ha pubblicato un rapporto sottolineando l'importanza delle esportazioni strategiche della Spagna verso gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il valore, l'olio d'oliva e i prodotti correlati si sono distinti come una categoria di esportazione significativa, superando tutti gli altri prodotti alimentari spagnoli venduti negli Stati Uniti.

Secondo l'associazione, i nuovi dazi avrebbero avuto un impatto più pesante sui prodotti con maggiori volumi di esportazione.

"Questa misura… avrebbe un impatto sproporzionato su prodotti come l’olio d’oliva, che rappresentava il 29.5 percento delle esportazioni agroalimentari totali verso gli Stati Uniti, con vendite superiori a 739 milioni di euro nel 2023.”

L'Unión de Uniones ha sottolineato che l'UE dovrebbe negoziare con il presidente eletto, ricordando all'amministrazione Trump che scatenare una guerra commerciale avrebbe avuto conseguenze negative per entrambe le parti.

A loro avviso, l'UE potrebbe imporre contromisure alle esportazioni strategiche degli Stati Uniti, tra cui mandorle, prodotti automobilistici, tecnologia, alcolici e beni di lusso.

"Dovremmo restare vigili su questo tema, non solo per quanto riguarda le esportazioni alimentari. Sappiamo già che Trump scambierebbe gli aerei con le olive senza esitazione", ha commentato l'Unión de Uniones. "È essenziale che l’UE gestisca questa situazione in modo efficace e negozi per garantire che le esportazioni agroalimentari non vengano utilizzate come merce di scambio”.

Rafael Sánchez de Puerta, presidente di Cooperatives Agroalimentarias, ha sottolineato che i dazi statunitensi sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola provenienti dalla Spagna "non ha senso."

"Una tariffa viene introdotta per proteggere i vostri prodotti dalla concorrenza esterna, ma la produzione americana di olio d'oliva è simbolica e l'unico risultato è un tassa che i consumatori americani pagare”, ha concluso Sánchez de Puerta.