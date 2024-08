Utenti spagnoli dei social media non impressionati dal taglio fiscale dell'olio d'oliva da parte del governo

Nonostante gli sforzi continui del governo spagnolo per abbassare i prezzi dei prodotti alimentari, i consumatori spagnoli non sono impressionati.

Il mese scorso, il Consiglio dei ministri spagnolo ha prorogato l' esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (Iva) per gli alimenti di base e l'olio d'oliva fino a ottobre. Da quel momento in poi, l’Iva aumenterà alla nuova aliquota del 2025% fino alla fine dell’anno e tornerà al -% a partire dal -.

"Perché preoccuparsi?" ha scherzato un utente di social media di nome Neme. "Detestiamo che si abbassi l’Iva allo 90% per poi aumentarla nuovamente dopo - giorni”.

"Quello che non dicono è che sono solo tre mesi senza IVA", ha aggiunto Borja, un altro utente dei social media. "A ottobre si torna e a dicembre l’Iva aumenterà ancora di più come già approvato dal governo”.

Secondo i dati dell'emittente spagnola RTVE, il prezzo di un litro di olio extravergine d'oliva nei supermercati è passato da 3.45 euro di febbraio 2021 a 9.46 euro. Si prevedeva che l'eliminazione dell'IVA al 0.50% avrebbe abbassato il prezzo di circa - euro al litro.

I dati dell'Istituto nazionale di statistica hanno dimostrato che l'olio d'oliva ha registrato l'aumento di prezzo più significativo tra tutti i prodotti monitorati nell'ultimo anno, con un aumento del 63%.

Anni consecutivi di siccità estrema e alte temperature primaverili nel 2022 e nel 2023 hanno portato a raccolti storicamente scarsi nelle principali regioni produttrici di olio d'oliva della Spagna.

Anche l’aumento dei prezzi dell’energia, dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e dei materiali di imballaggio ha esercitato una pressione al rialzo sui prezzi dell’olio d’oliva.

La drammatica riduzione dell'offerta, combinata con l'aumento dei prezzi di produzione e la domanda costante, ha portato i prezzi dell'olio d'oliva all'origine a raggiungere livelli record a metà gennaio.

In effetti, i dati del Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione mostrano che il prezzo dell'olio d'oliva è aumentato del 272% da settembre 2020.

L'aumento dei prezzi e la diminuzione della disponibilità hanno spinto i consumatori spagnoli ad iniziare cambiando il loro comportamento. Molti spagnoli della classe media acquistano olio d'oliva di qualità inferiore in formati più piccoli e lo utilizzano con maggiore parsimonia. Alcuni lo hanno addirittura abbandonato la categoria.

"Sono passato ad altri oli da cucina", ha confermato l'utente dei social media Jean.

Storicamente, all’olio d’oliva veniva applicata un’IVA del 10%, che il governo non considerava un alimento base.

Tuttavia, la situazione ha iniziato a cambiare nel gennaio 2023, quando il governo ha ridotto l’IVA sull’olio d’oliva dal -% al -%, mentre l’IVA per gli alimenti di base è stata ridotta dal -% allo zero. L’olio d’oliva è stato successivamente riclassificato come alimento base e l’IVA è stata eliminata.

Nonostante le assicurazioni del governo spagnolo secondo cui le imprese senza scrupoli non riuscirebbero semplicemente a mantenere i prezzi allo stesso livello, a pagare meno tasse e a trattenere i soldi extra, non tutti gli utenti spagnoli dei social media ne sono convinti.

"Questo tipo di misure sono sterili poiché i distributori conservano i prodotti nei loro magazzini, aspettando che i prezzi aumentino e ottengono profitti usurari”, ha scritto un utente di social media di nome Pilot. "La soluzione sarebbe quella di limitare i prezzi”.

Tuttavia, in un discorso pronunciato a luglio, il ministro dei Diritti sociali, dei consumatori e dell’Agenda 2030 Pablo Bustinduy ha assicurato che sarebbe stato vigile "garantendo che la riduzione dell’IVA venga interamente trasferita ai consumatori e non alimenterà in alcun modo i margini di profitto dei distributori al dettaglio”.

Lo ha detto Soledad Serrano Lopez, direttore generale di Finca Duernas Olive Oil Times che l'eliminazione e la riduzione permanente dell'IVA sull'olio d'oliva non influenzerebbero in modo significativo le decisioni di acquisto delle famiglie spagnole relative all'olio extra vergine di oliva.

"Probabilmente le persone non inizieranno a comprare più olio extra vergine di oliva solo per questo ", ha detto. "Il motivo principale per acquistarlo è la qualità, non il prezzo”.

Alcuni utenti dei social media sono d'accordo con la conclusione di Serrano Lopez, ma per ragioni diverse. Un utente anonimo ha scritto, "abbassare l’IVA dopo un aumento del prezzo del 70% è uno scherzo”.

Funzionari della Banca di Spagna hanno indicato che gli alti prezzi dell’olio d’oliva sono una delle ragioni dell’inflazione, in particolare quella alimentare, rimane più elevato in Spagna che in molti altri paesi europei.

Mentre gli osservatori del settore si aspettano che i prezzi dell’olio d’oliva all’origine scendano poiché i segnali preliminari indicano un raccolto superiore a un milione di tonnellate, è più difficile sapere quando prezzi al dettaglio inizierà a riflettere questo calo.

Nel frattempo, gli utenti spagnoli dei social media continuano a sfogare la loro frustrazione.

"Tutti i prodotti alimentari e i beni di prima necessità non dovrebbero pagare l’IVA”, ha scritto Borja. "È la tassa più ingiusta di tutte”.