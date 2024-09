Produttori e decisori politici spagnoli esplorano strategie per il successo nel mercato cinese

Anche se anni consecutivi di scarsi raccolti nel bacino del Mediterraneo hanno portato a un drastico calo della produzione, l'olio d'oliva rimane molto ricercato in Cina, in particolare dalla Spagna.

Cambiamento delle abitudini alimentari tra i giovani consumatori delle grandi città che hanno viaggiato all'estero e sono stati esposti al Dieta mediterranea stanno in parte incrementando gli acquisti di olio d'oliva.

Secondo i dati del Consiglio oleicolo internazionale, il consumo cinese di olio d'oliva è aumentato da 12,000 tonnellate nella campagna 2008/09 a 42,500 tonnellate nel 2022/23.

L'attuale clima geopolitico globale ha aumentato il rischio che i prodotti alimentari possano essere utilizzati come arma negoziale in seguito all'imposizione di tariffe da parte dell'Unione Europea sui prodotti provenienti dalla Cina. - Fernando Ortega, direttore della sostenibilità dell'olio d'oliva, ActelGrup

Tuttavia, gli oli di soia, girasole, arachidi e colza rimangono gli oli da cucina più comuni in Cina, è facilmente reperibile a un prezzo accessibile ed è storicamente utilizzato per preparare piatti locali.

Una recente guida pubblicato da Prodeca, ente pubblico che promuove il settore agroalimentare catalano a livello internazionale, ha esaminato come olio extravergine d'oliva i produttori potrebbero essere più competitivi nel mercato in crescita della Cina.

Tra i produttori con una certa esperienza nella seconda economia mondiale c'è ActelGrup, una cooperativa con sede a Lleida che produce olio extravergine di oliva dalla varietà endemica Arbequina.

La cooperativa catalana vende il suo olio extravergine di oliva con il marchio Germanor nei supermercati nazionali e Romanico per l'esportazione, ma ""Le vendite di olio extravergine di oliva in Cina sono, ad oggi, occasionali e di volume ridotto", ha affermato Fernando Ortega, direttore della sostenibilità della cooperativa, responsabile dell'olio extravergine di oliva e della frutta.

Mentre Prodeca sottolineava l'importanza di comprendere il mercato cinese dell'olio da cucina e di sviluppare profili di consumatori di olio d'oliva, la guida aggiungeva che le campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere mirate a integrare l'olio extravergine di oliva nella cucina cinese, apportando un salutare miglioramento alle tradizionali abitudini alimentari.

Tuttavia, Ortega si è lamentato del fatto che "mancano ancora studi incentrati sull'idoneità dell'integrazione dell'olio d'oliva tenendo conto delle usanze culinarie locali, poiché l'uso dell'olio d'oliva è strettamente correlato alla dieta e alla cultura locale."

In Cina, quindi, è necessario sviluppare ulteriormente il gusto per l'olio d'oliva. Prodeca ha suggerito che l'olio d'oliva potrebbe essere integrato nelle abitudini alimentari cinesi come antipasto o condimento per insalata, se si vogliono apprezzare il sapore e l'aroma di un olio extravergine d'oliva di alta qualità.

Prodeca ha sottolineato che molte preparazioni cinesi prevedono la frittura degli alimenti e che l'olio d'oliva mantiene la maggior parte delle sue proprietà nutrizionali anche quando viene utilizzato ad alte temperature.

"Sebbene il sapore dell'olio d'oliva sia più apprezzato quando è freddo, è caratterizzato da un'eccellente resistenza alle fritture ripetute e può raggiungere un punto di fumo elevato", ha affermato Ortega.

Una delle raccomandazioni di Prodeca è che i produttori e gli esportatori promuovano l' benefici alla salute dell'olio d'oliva, soprattutto nel contesto degli scandali sulla contaminazione alimentare.

Si prevede che le crescenti preoccupazioni per la salute in Cina avranno un impatto significativo sul comportamento dei consumatori, molti dei quali cercheranno la garanzia di standard di sicurezza alimentare più elevati dai marchi stranieri di olio d'oliva.

A luglio, un importante scandalo alimentare che ha coinvolto camion che trasportavano oli da cucina ha scatenato l'indignazione dell'opinione pubblica in Cina.

Gli operatori svolgevano un doppio lavoro per ridurre i costi e i camion non venivano puliti tra una consegna e l'altra, contaminando così l'olio commestibile con sebze yağıa e altre sostanze chimiche pericolose.

Questo caso ha scatenato l'indignazione dell'opinione pubblica in Cina e ha ricordato lo scandalo del 2008 riguardante il latte e il latte in polvere per neonati adulterati con melamina, sostanza tossica in dosi elevate.

"La Cina è un paese molto attraente per il mercato spagnolo dell’olio d’oliva per il suo potenziale di vendita”, e "“Dato il numero di casi di frode alimentare, c’è insicurezza alimentare”, ha detto Ortega.

"Per la Cina, la tendenza è sicuramente verso un aumento della domanda di olio extravergine di oliva di qualità superiore", ha aggiunto. "Ciò che è più importante in Cina in questo momento è menzionare il paese di origine."

La guida Prodeca raccomanda inoltre ai produttori di sottolineare certificazioni di qualità geografica, come la Denominazione di Origine Protetta (DOP) e l'Indicazione Geografica Protetta (IGP), che secondo l'ente pubblico potrebbero aumentare la disponibilità a pagare.

"Ciò che manca è una comprensione più approfondita dell'olio extravergine di oliva di qualità", ha affermato Ortega. "La sensazione è che siamo indietro di 15 anni rispetto al settore vinicolo. Le regioni vinicole spagnole, tra cui Rioja e Ribera, sono note in tutto il mondo, Cina compresa."

"Il sistema europeo di certificazione DOP per l'olio d'oliva non ha lo stesso riconoscimento e, per il consumatore, non sembra utile come elemento distintivo al momento dell'acquisto, poiché questa denominazione non definisce chiaramente un marchio", ha aggiunto.

Ortega ritiene che sviluppare una promozione DOP specifica per l'olio extravergine di oliva "richiederebbe la collaborazione tra l’amministrazione e le aziende produttrici, in progetti con obiettivi ben definiti.”

Una strategia che ha contribuito a promuovere la cultura emergente del consumo di olio d'oliva in Cina è stata la formazione sull'analisi sensoriale organizzata dal CIO in molte città cinesi nel 2019.

""Gli eventi di degustazione dell'olio d'oliva e l'ulteriore promozione negli Stati Uniti hanno prodotto buoni risultati", ha aggiunto Ortega. "Notizie recenti riportano che, per la prima volta, il volume del consumo di olio d'oliva spagnolo negli Stati Uniti supera quella italiana olio d'oliva."

Ha affermato che ActelGrup sta lavorando per promuovere l'olio d'oliva nelle fiere alimentari internazionali, soprattutto in Cina.

"La partecipazione alle fiere alimentari e l'organizzazione di degustazioni internazionali sono molto importanti", ha affermato Ortega. Il marchio biologico Romanico della cooperativa è stato premiato in una competizione cinese di olio d'oliva nel 2022.

Ortega ha sottolineato che il marchio Romanico viene sempre venduto già imbottigliato in Cina e mai sfuso. La guida Prodeca ha inoltre suggerito che le dimensioni delle bottiglie e i prezzi possono essere modificati per rendere il prodotto più accessibile ai consumatori cinesi attenti al prezzo.

"Per quanto riguarda le dimensioni delle bottiglie, ActelGrup finora non ha venduto olio extravergine di oliva in formati più piccoli dei soliti cinque litri, un litro e 750 millilitri, semplicemente perché gli importatori cinesi non hanno richiesto questo tipo di formati", ha affermato Ortega.

Nonostante a crescita dell'industria nazionale, i consumatori cinesi continuano a preferire i marchi stranieri. Tuttavia, i produttori sono preoccupati che le recenti tensioni commerciali tra Europa e Cina possano causare ritorsioni contro i prodotti agricoli, tra cui l'olio d'oliva.

"“L’attuale clima geopolitico globale ha aumentato il rischio che i prodotti alimentari possano essere utilizzati come arma negoziale a seguito dell’imposizione di tariffe da parte dell’Unione Europea sui prodotti provenienti dalla Cina, come i veicoli elettrici”, ha avvertito Ortega.

"In ogni caso, l'aumento del potere d'acquisto in Cina è una realtà e un'opportunità per il settore dell'olio d'oliva spagnolo di continuare a promuovere un prodotto squisito e unico", ha concluso.