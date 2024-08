I produttori spagnoli temono imminenti restrizioni all'importazione negli Stati Uniti

Una mietitrice al California Olive Ranch

I produttori spagnoli di olio d'oliva sono in armi per il "ingiusto "e "l'assurdo "ordine di marketing preso in considerazione al Congresso degli Stati Uniti temono che porterebbe pesanti restrizioni all'importazione di oli di oliva, secondo Rioja.



Gli Stati Uniti, che importano più olio d'oliva di qualsiasi altro paese al mondo, hanno acquistato un totale di 61,470 tonnellate dalla Spagna nel 2011. Lo stato più produttore di petrolio della California ne pompa circa 10,000 tonnellate all'anno, una cifra sminuita rispetto alle 276,000 tonnellate importate ogni anno, principalmente dalla Spagna e dall'Italia, ma i produttori del Golden State hanno l'ambizione di produrre molto di più.

L'ordine di marketing è stato presentato per la prima volta lo scorso gennaio a conferenza a Dixon, California e da allora è diventato un problema caldo nel settore. I produttori della California affermano che l'ordine di commercializzazione potrebbe ridurre la quantità di oli d'oliva scarsamente etichettati e scadenti che arrivano dall'estero, livellando il campo di gioco per i produttori locali per competere con gli oli d'oliva importati.

Nel frattempo, la Associazione nordamericana dell'olio d'oliva, composto dai principali importatori e distributori, ha chiamato la nuova iniziativa "un tentativo di limitare il commercio eliminando completamente diverse categorie di olio d'oliva, imponendo al contempo metodi di prova respinti sul settore ".

Gregorio López, capo del settore olivicolo presso il coordinatore spagnolo delle organizzazioni agricole e zootecniche (COAG), ha affermato che le misure adottate dagli Stati Uniti sono: "fuori carattere ”e un "abuso "che ha messo i produttori di olio d'oliva "in allerta."

López ha affermato che l'organizzazione è cauta sul fatto che le restrizioni proposte, che includono l'applicazione del controllo di qualità al 100% dei prodotti in arrivo (attualmente viene analizzato solo il 5%) e più rigorose etichettatura dell'olio d'oliva standard, si tradurrà in oli di oliva spagnoli essere "trattenuto alla dogana. "

"Dobbiamo sederci con gli americani per vedere cosa stanno facendo. Dobbiamo agire con rapidità e agilità e stabilire regole di base in modo che i produttori non vengano danneggiati. ”López ha affermato.

Altri rappresentanti dell'industria in Spagna hanno sottolineato che, sebbene la questione sia in corso da mesi, si sta surriscaldando proprio ora alla vigilia di una stretta elezione in cui il presidente Barack Obama deve raccogliere voti in California.



Jaime Garcia-Legaz

Sebbene una decisione debba ancora essere presa, il ministro del Commercio spagnolo Jaime Garcia-Legaz ha monitorato attentamente la questione per proteggere i migliori interessi di produttori di olio d'oliva che hanno subito gravi perdite negli ultimi anni.

A marzo, Garcia-Legaz si è recato a Washington, dove ha incontrato il sottosegretario dell'USDA per i programmi di marketing e normativi Edward Avalos e il vice rappresentante commerciale statunitense Miriam Sapiro per discutere la posizione della Spagna sulla questione.