Il settore spagnolo dell'olio d'oliva lavora per sviluppare le esportazioni verso la Cina

I produttori di olio d'oliva in Spagna stanno lavorando per sviluppare nuovi mercati internazionali, soprattutto in Cina, poiché i prezzi storicamente alti hanno fatto mutate abitudini di consumo nell'Unione Europea.

"La Cina sarà un mercato strategico per i prodotti spagnoli”, ha affermato Jaime Lillo direttore esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale (CIO).

Quest'anno sono stati piantati più alberi nel Gansu, ma il mercato non è interessato perché vuole l'olio d'oliva dell'UE. - Jane Gong, produttrice

Ha aggiunto che la Cina è in crescita "la domanda di olio d’oliva ha molto a che fare con l’aumento dei salari della popolazione cinese e con il crescente numero di persone interessate a mangiare sano e che possono permettersi un olio d’oliva che è più costoso degli oli alternativi”.

Secondo un rapporto Secondo Knight Frank, una società di consulenza immobiliare, si prevede che la popolazione ultra-ricca della Cina aumenterà del 47% entro il 2028.

"Questa crescita riflette la fiorente classe media cinese, i progressi tecnologici e l’espansione delle industrie che creano nuova ricchezza significativa”, osserva il rapporto.

I produttori e gli esportatori spagnoli lo hanno fatto da tempo identificato La crescente classe media cinese come mercato ad alto potenziale.

Secondo i dati del CIO, il consumo cinese di olio d'oliva è aumentato da 12,000 tonnellate nella campagna agricola 2008/09 a 42,500 tonnellate nel 2022/23. Nello stesso periodo, i dati commerciali spagnoli mostrano che vergine e olio extravergine d'oliva le esportazioni verso la Cina sono passate da 3,638 tonnellate a 27,172 tonnellate

Daxue Consulting, specializzata nelle tendenze dei consumatori in Cina, attribuita aumento dei consumi a gran parte della classe media cinese che viaggia nel Mediterraneo e sviluppa un gusto per l'olio d'oliva.

In effetti, l'Associazione interprofessionale dell'olio d'oliva spagnolo, un gruppo commerciale, ha cercato di trarre vantaggio dal crescente appetito, ospitando recentemente due eventi a Pechino.

Il primo era rivolto ai media e agli influencer e prevedeva la degustazione di vari oli extra vergini di oliva spagnoli, una dimostrazione di cucina e un discorso sull'olio d'oliva benefici alla salute.

L'interprofessionale ha organizzato anche un evento di degustazione per distributori e importatori a Pechino, con l'intenzione di stabilire uno stretto rapporto con i promotori della vendita al dettaglio del Paese.

Tuttavia Antonio Carrasco, direttore generale della Goya in Spagna, ha avvertito che gli esportatori devono comprendere le peculiarità del mercato cinese per trarne il massimo vantaggio.

In un Intervista del 2023, Carrasco ha affermato che i consumatori cinesi vedono ancora l'olio d'oliva come una specialità alimentare e un regalo innovativo piuttosto che un alimento base in cucina.

Ha inoltre osservato che l'80% delle vendite di olio d'oliva nella seconda economia più grande del mondo sono regali secondo l'esperienza di Goya. Le aziende devono avere catene di fornitura ben sviluppate in Cina per trarre vantaggio da queste dinamiche.

"Bisogna avere una distribuzione per raggiungere quel mercato dei regali”, ha detto Carrasco. "Ma la crescita è molto difficile e molto lenta dal punto di vista dei consumi e della salute. È una crescita dei regali in un determinato momento, come il capodanno cinese”.

Nel frattempo, tempi d'oliva fondatrice Jane Gong, un premiato produttore di olio d'oliva nel Gansu, ha affermato che, sebbene il mercato dell'olio d'oliva sia in crescita, i clienti cinesi non tendono a distinguere tra olio extravergine di oliva e olio d'oliva altri gradi.

pubblicità

pubblicità

"Nell'UE, le persone fanno la distinzione tra olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine e olio di oliva non vergine, ma in Cina è tutto olio d'oliva ", ha affermato.

Gong ha aggiunto che un'ulteriore sfida che devono affrontare i venditori di olio d'oliva nel mercato cinese è l'uso limitato dell'olio d'oliva nella preparazione dei cibi. Sebbene molti consumatori cucinino con l'olio d'oliva, lei ha affermato di usarlo nelle insalate, gelato e le marinate sono ancora relativamente rare.

Nonostante il marchio Whispering Flowers dell'azienda, un monovarietale Ezhi‑8, abbia ottenuto un Silver Award per il terzo anno consecutivo all'edizione 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, Gong ritiene che le importazioni probabilmente rimarranno più competitive a causa degli elevati costi di produzione in Cina. "Le economie di scala sono più piccole, quindi i prezzi sono più alti”, ha affermato.

Di conseguenza, i produttori di olio d'oliva spagnoli e di altri paesi dell'UE hanno un vantaggio significativo sui prezzi quando entrano nel mercato cinese.

"In Cina, oltre il 90% delle importazioni proviene dall’UE”, ha affermato Gong. "C’è stato un aumento del 10-15% rispetto allo scorso anno”.

Citando i dati di Taobao, una piattaforma di shopping online, ha aggiunto che le vendite business-to-business sono cresciute in modo significativo insieme alle vendite business-to-consumer.

"Inoltre, questi consumatori cercano marchi noti ed esclusivi poiché suggeriscono credibilità e alta qualità", ha affermato Gong. "Tuttavia, esiste ancora una sostanziale mancanza di conoscenza dei prodotti olivicoli.

"I cinesi preferiscono anche l’olio d’oliva straniero, che ora costa più dell’anno scorso”, ha aggiunto. "Questo scoraggia alcuni clienti. Quest'anno sono stati piantati più alberi nel Gansu, ma il mercato non è interessato perché vuole l'olio d'oliva dell'UE.

Gong ha sottolineato che i consumatori più giovani nelle grandi città sono uno dei principali segmenti della popolazione che guidano il consumo di olio d'oliva in Cina. "Nelle città più piccole, i clienti preferiscono l’olio di arachidi, di soia e vegetale”, ha aggiunto.

Secondo il CIO, le principali regioni della domanda in Cina sono le aree metropolitane di Pechino, Shanghai e Guangzhou, che ospitano quasi 100 milioni di persone.

Tuttavia, l’aumento della disoccupazione giovanile, in aumento del 15% rispetto allo scorso anno, rappresenterà probabilmente sfide a breve termine per gli esportatori spagnoli, così come il cambiamento delle abitudini alimentari.

"Le importazioni di olio d'oliva potrebbero incontrare difficoltà poiché sempre più persone acquistano da asporto e non cucinano più ", ha affermato Gong. "Questo non perché l’asporto sia più economico, ma perché è più conveniente”.