I coltivatori spagnoli osservano il mercato indiano in crescita per le olive da tavola

Un nuovo rapporto dell'Istituto spagnolo per il commercio estero (ICEX) ha identificato l'India come un mercato promettente per i produttori di olive da tavola del paese.

"Il consumo di olive in India è in aumento, con un tasso di crescita annuo composto del 4.2% dal 2024 al 2030", hanno scritto i funzionari dell'ICEX nell'introduzione del rapporto. "Le olive spagnole hanno una presenza consolidata in India poiché sono le più consumate.

I dati del Ministero spagnolo dell'Industria, del Commercio e del Turismo dimostrano che l'appetito dell'India per le olive da tavola spagnole è cresciuto in modo significativo.

Nel 2005, l'India ha importato 2,464 tonnellate di olive da tavola dalla Spagna, per un valore di 400,000 euro. In confronto, il paese più popoloso del mondo ha importato 3,813 tonnellate nel 2022, per un valore di 5.95 milioni di euro.

La Spagna è il principale fornitore di olive dell'India, con il 33% della quota di mercato nelle categorie di olive preparate e conservate. Seguono Egitto, Marocco, Turchia, Stati Uniti, Italia e Portogallo.

Secondo il rapporto ICEX, l’aumento del consumo di olive da tavola è alimentato principalmente dai giovani indiani. Tuttavia, la tariffa del 30% sulle importazioni di tavole spagnole impedisce una crescita più rapida.

Il prezzo medio per chilogrammo di olive verdi intere snocciolate in India è di 547.78 rupie (€ 6.10), mentre le olive nere hanno un prezzo di 857.98 rupie (€ 9.56), leggermente superiore al prezzo medio in Spagna.

Le aziende indiane importano olive sfuse e le distribuiscono con il loro marchio, spesso sottolineandone l'origine spagnola. Distribuiscono le olive nei settori della ristorazione, dell'ospitalità e al dettaglio, con vendite in aumento sulle piattaforme di e-commerce.

Mentre una certa coltivazione dell'olivo ha cominciò a mettere radici nell’arido stato del Rajasthan, nell’India nordoccidentale, la produzione annuale è relativamente bassa ed è improbabile che aumenti significativamente a breve.

I dati di Vilcon, una società di consulenza strategica, indicano che l'India vanta attualmente 20,000 ettari di uliveti e produce circa 700 tonnellate di olio d'oliva e 400 tonnellate di olive da tavola all'anno.

Insieme alle olive da tavola, l'India è un mercato emergente per i produttori spagnoli di olio d'oliva.

Secondo Andalucía TRADE il potenziale di mercato in Asia è significativo. Le vendite all’estero hanno raggiunto i 31 milioni di euro nei primi quattro mesi del 2023, rappresentando l’88% delle esportazioni totali della Spagna verso il continente.

L'India è ora il quarto mercato asiatico per le esportazioni di olio d'oliva dall'Andalusia. La più grande regione produttrice di olio d'oliva della Spagna è responsabile della maggior parte del paese esportazioni di olio d’oliva verso l’Asia.

Nei primi quattro mesi del 2023, l'Andalusia ha esportato 117 milioni di euro di olio d'oliva, rappresentando il 70% delle esportazioni totali della Spagna, mentre la Catalogna (la quarta regione produttrice della Spagna) ha seguito con il 18%. I rapporti indicano che le vendite di olio d'oliva in India hanno superato i 9.9 milioni di euro nello stesso periodo, segnando un aumento del 31%.

Anche l’India ha registrato una crescita significativa nel consumo di cibi sani, trainata dalla distribuzione tradizionale e dal commercio online. Questa tendenza è attribuita principalmente alla rapida digitalizzazione del Paese, che ha favorito la crescita del commercio elettronico.

Tuttavia, i dati di Vilcon mostrano che l'80% degli indiani acquista olio d'oliva negli ipermercati e nei supermercati, mentre il 12% acquista olio d'oliva online.

Lo ha detto Sumedha Dasgupta, analista senior dell’Economist Intelligence Unit Olive Oil Times che l’India è un luogo sempre più popolare per una serie di aziende spagnole per fare affari.

"Dato l'enorme mercato indiano e l'economia in rapida espansione, le imprese spagnole hanno cercato di fare investimenti in India”, ha affermato.

"Numerose aziende spagnole si sono affermate [nel mercato indiano] attraverso joint venture, filiali o altre alleanze strategiche”, ha aggiunto Dasgupta. "Settori come la biotecnologia, i prodotti agroalimentari, la medicina e il turismo possono portare a un’ulteriore crescita della sinergia tra le due nazioni”.

Il rapporto ICEX ha concluso che le chiavi del successo nel mercato indiano comprendono il rispetto delle preferenze dei consumatori locali, la costruzione di solide relazioni con distributori e rivenditori e il rispetto delle normative locali.

"Le principali difficoltà che le aziende spagnole che desiderano espandersi in India potrebbero dover affrontare includono la comprensione delle leggi e dei costumi locali e la capacità di soddisfare le diverse esigenze e gusti dei clienti e delle aziende indiane”, ha affermato Dasgupta.

"Una base di consumatori considerevole e un’economia in rapida espansione rendono l’India un luogo allettante per fare affari”, ha concluso.