Il gruppo spagnolo dei consumatori scopre che quasi uno su tre oli d'oliva è etichettato erroneamente

Un'organizzazione di consumatori spagnola che afferma che nove oli extra vergine di oliva 34 testati erano veramente vergini, e uno lo era lampante, sostiene le sue affermazioni nonostante le minacce di azioni legali da parte delle principali compagnie petrolifere.



Hojiblanca e ArteOliva erano tra quelli che minacciavano di fare causa per danni. A loro si sono uniti altri, tra cui Acesur, la catena di supermercati Condis e l'Associazione delle aziende di imbottigliamento e raffinazione di olio commestibile (ANIERAC) nell'accusare l'Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU) di non osservare le pratiche adeguate nei suoi test.

Ma l'OCU afferma di aver sottoposto i campioni di olio extra vergine di oliva 34 e 6 a un pannello di degustazione e una batteria di test fisici e chimici.

Mentre la maggior parte dei campioni era della qualità dichiarata sulla loro etichetta, l'OCU ha affermato che i suoi test lo hanno riscontrato "nove marchi hanno fuorviato i consumatori vendendo un olio etichettato come extra quando si è rivelato semplicemente vergine. "In media, i consumatori pagavano € 1 in più per extra vergine dell'olio di oliva vergine, diceva.

I nove campioni provenivano da bottiglie di plastica dei marchi Aliada, Condis, Consum, Coosur, Eroski, Hojiblanca e Ybarra, una bottiglia di vetro di Oli Sone (LIDL) e una confezione tetra di Arteoliva.

Dei nove, tutti sono stati classificati "molto male "nella categoria dei risultati dei test del panel OCU, ma sette classificati "molto buono ”sotto quello che OCU chiamava analisi della qualità dei frutti. Il campione Coosur valutato "buono ”in questa categoria e in quella Aliada "accettabile".

Inoltre, sono stati trovati un EVOO di Maeva e un olio d'oliva vergine di Olilán lampante "e quindi inadatti alla vendita senza essere raffinati (chimicamente) ”ha detto OCU in un comunicato stampa.

Le autorità competenti dei consumatori e dell'agricoltura in Spagna sono state informate dei risultati per indagare sull'eventuale necessità di intraprendere azioni.

Nonostante i problemi identificati, ci sono prodotti di buona qualità disponibili a prezzi ragionevoli, ha affermato OCU. "Con l'olio d'oliva, come con molti altri prodotti, un prezzo elevato non è sempre indicativo di qualità ".

Hojiblanca e ArteOliva minacciano azioni legali

In un comunicato stampa, Hojiblanca ha dichiarato che avrebbe denunciato l'OCU per non aver rispettato le norme sui test, ad esempio il numero di campioni da prelevare e il protocollo di analisi.

Ha anche detto che ha sottolineato "risultati affidabili dei test interni ed esterni ”- sia da analisi chimiche che da panel di degustazione - dimostrando che la categoria del suo olio d'oliva trovato da OCU vergine, era davvero EVOO.



Un'analisi illegale di poche bottiglie non è rappresentativa di milioni di litri - Portavoce di Hojiblanca

"In nessun modo Hojiblanca, le sue cooperative associate e le loro migliaia di olivicoltori imbrogliano o frodano chiunque ”, ha affermato.

I campioni di un EVOO del marchio Hojiblanca in una bottiglia di vetro e due campioni di prodotti Cordoliva, anch'essi della stalla di Hojiblanca, sono stati cancellati da OCU, ha detto un portavoce di Hojiblanca Olive Oil Times.

"Questo è uno dei motivi per cui non siamo d'accordo. Un'analisi illegale di poche bottiglie non è rappresentativa di milioni di litri ”ha affermato.

E Felipe Silvela, portavoce di ArteOliva, ha twittato che la società avrebbe anche fatto causa all'OCU per danni. "ArteOliva non "consentirà all'OCU di rovinare ingiustamente il prestigio e l'integrità di questa società", ha affermato.

I diritti dei consumatori

L'OCU non ha risposto alle richieste di Olive Oil Times per ulteriori informazioni sui suoi test.

Hojiblanca ha fatto riferimento alla possibilità che gli oli si deteriorino alla luce dei supermercati.

Ma il direttore dell'OCU Jose María Múgica ha affermato oggi in un blog che i consumatori hanno il diritto di sapere che il prodotto che acquistano è quello che dice l'etichetta, indipendentemente dalla durata o dalle condizioni del suo tempo sullo scaffale di un supermercato.

Direttore dell'UCE José María Múgica

"Analizziamo i prodotti nello stato in cui raggiungono il consumatore ".

"Se pensano di acquistare olio extravergine di oliva, la bottiglia dovrebbe contenere extravergine, non vergine o lampante" lui disse.

"E dovrebbe essere extra vergine che acquistano quando lo acquistano, sia fresco dal mulino o dopo mesi sullo scaffale. ”

Reazione nel settore dell'olio d'oliva in Spagna

Mentre l' pioggia recente è un motivo per esultare nel settore dell'olio d'oliva assediato in Spagna, ieri c'era un'aria di abbattimento in alcuni circoli dei social media in mezzo alla diffusa pubblicità di questo caso.

Mentre alcuni produttori hanno detto che era un gradito campanello d'allarme, altri hanno detto che lo era "triste e deplorevole "e danneggerebbe sia le esportazioni spagnole che il consumo interno.

Panel test

Nella sua dichiarazione, Hojiblanca ha affermato che da tempo il settore dell'olio d'oliva ha sollevato problemi con la "incertezza sul metodo del panel di degustazione ”.

La standardizzazione dei panel test è stata promessa dalle autorità competenti dei governi centrali andalusi regionali e spagnoli e anche dal commissario europeo per l'agricoltura Dacian Cioloş come parte del suo Piano d'azione per l'olio d'oliva, ha detto.

Tra gli altri obiettivi, quest'ultimo piano "mirava a standardizzare questi pannelli di degustazione proprio per evitare 'risultati variabili "per lo stesso prodotto e quindi riporta anche così che non aiutano in alcun modo il settore alimentare spagnolo, specialmente in questi tempi di crisi", ha affermato Hojiblanca.

Un portavoce della CE sull'agricoltura ha detto Olive Oil Times oggi che nel luglio di quest'anno gli Stati membri "sono stati invitati a descrivere i problemi incontrati con il funzionamento del panel test e a proporre soluzioni ".

"Finora non ci sono state risposte dettagliate e la commissione ha ora inviato promemoria ”, ha affermato.