La Spagna punta sulla commedia per incrementare le vendite di olio d'oliva

La più grande organizzazione professionale spagnola di produttori di olio d'oliva ha unito le forze con lo spettacolo di cabaret Mentes Peligrosas (Menti pericolose) in un nuovo tour nazionale lanciato a Madrid questo mese presso il WiZink Center, che può ospitare oltre 12,000 persone.

Con la partecipazione di alcuni dei comici più famosi del paese, il tour utilizzerà i temi di "“Umorismo, Salute e Sapore” per promuovere gli oli d’oliva spagnoli sul mercato nazionale.

Oli d'oliva dalla Spagna è nota a livello internazionale per il successo delle sue campagne promozionali nei mercati emergenti come Giappone e India.

La sua divisione in lingua inglese, Olive Oils from Spain, organizza e partecipa regolarmente ai principali eventi e conferenze sull'olio d'oliva in città come New York e Chicago.

Vivere in modo sano è sempre stato un elemento chiave del messaggio dell'organizzazione, nota per il suo coinvolgimento in eventi sportivi come la corsa ciclistica internazionale Andalusian Bike Race.

Anche le celebrità spagnole sono spesso associate alle sue campagne: la leggenda del tennis Rafa Nadal è forse il suo ambasciatore più famoso.

Questa ultima campagna si concentra sul mercato interno spagnolo, duramente colpito di recente dalla crisi del costo della vita e l'impennata prezzo degli oli d'oliva.

""La Spagna è il nostro primo consumatore al mondo e dobbiamo prendercene cura in modo particolare", ha affermato il presidente di Aceites de Oliva de España, Pedro Barato. "Con l'aiuto di questi ambasciatori del lusso, vogliamo raggiungere il massimo numero di consumatori con un messaggio positivo. Sappiamo per esperienza che l'umorismo è una magnifica leva per la promozione."

(Foto: Mentes Peligrosas)

""Non c'è niente come l'umorismo per sottolineare la devozione degli spagnoli verso un alimento senza il quale non potremmo comprendere il nostro Paese né la nostra gastronomia", ha aggiunto. "Per questo motivo, attraverso la divisione Oli d'oliva della Spagna, abbiamo spesso fatto ricorso all'umorismo per le nostre campagne informative, a partire da Leone Harlem se stesso."

Famoso per le sue esibizioni di cabaret dal vivo e ora una stella nascente tra le giovani generazioni grazie ai suoi milioni di video su TikTok, Leo Harlem è un aperto sostenitore di olio extravergine d'oliva.

In un'intervista radiofonica nell'agosto di quest'anno, ha affermato che "dove non c'è olio d'oliva, non c'è civiltà", un sentimento che ha trovato riscontro nel pubblico spagnolo, che da allora ha visto la clip sui social media quasi mezzo milione di volte.

È anche noto per aver chiesto che l'olio extravergine di oliva sia reso disponibile a livello nazionale su prescrizione medica, affermando: "La cosa più bella che abbiamo qui è la nostra salute."

Oltre a Leo Harlem si esibiranno Silvia Abril, Luis Piedrahita, Ana Morgade, Álex Clavero, Eva Hache, Xosé A. Touriñán, David Cepo e Carolina Iglesias.

Aceites de Oliva de España spera che il vasto appeal intergenerazionale della compagnia faciliti la diffusione del loro messaggio.

I potenziali consumatori più giovani del Paese sono quelli a cui l'organizzazione mira con maggiore attenzione, poiché le tendenze in materia di salute si diffondono rapidamente attraverso i social media come TikTok.

Mentre i prezzi continuano a scendere, recuperare il terreno perso nel mercato interno è visto come un obiettivo significativo per il settore dell'olio d'oliva spagnolo, e si spera che la creazione di una base tra giovani consumatori garantirà resilienza a lungo termine.