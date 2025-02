Spagna e Italia chiedono ai ristoranti di rispettare le leggi sui contenitori dell'olio d'oliva

L'uso continuo di contenitori riutilizzabili per l'olio d'oliva nei ristoranti continua a rappresentare un problema urgente per il settore dell'olio d'oliva in Spagna e in Italia.

La pratica persiste nonostante sia vietata in diversi paesi dell'Unione Europea da oltre un decennio.

Questo problema ricorrente ha spinto l'Organizzazione interprofessionale dell'olio d'oliva spagnolo a lanciare una nuova campagna rivolta a ristoranti, consumatori e istituzioni.

"Che qualità mi offre una confezione anonima? Qual è la sua data di scadenza? Chi è responsabile in caso di problemi di sicurezza alimentare? E, cosa più importante, come posso essere sicuro che contenga olio extravergine d'oliva e non una miscela di altri grassi?,” ha scritto Pedro Barato, presidente dell’Interprofessionale, in un comunicato stampa.

La nuova campagna, che durerà fino ad aprile, seguirà il modello di una iniziativa precedente denominato “#Peeerdona”, ampiamente promosso in televisione, sui social media e su altre piattaforme tra il 2017 e il 2018.

Tra le celebrità che hanno preso parte ai video promozionali della campagna c'era anche la famosa attrice spagnola Rossy de Palma.

L'iniziativa comprende nuove pubblicità, iniziative di sensibilizzazione e una serie di incontri tra il settore dell'olio d'oliva e i governi centrali e regionali.

Questi incontri mirano a coordinare un nuovo ciclo di ispezioni e azioni di controllo a livello nazionale.

"Non vi è dubbio che attuare il presente regolamento è stato un passo avanti significativo. Per la prima volta, i clienti dell'ospitalità potevano essere certi del prodotto che stavano consumando", ha aggiunto Barato.

"Non possiamo avere leggi che proibiscono questa pratica mentre permettiamo a coloro che le ignorano di continuare a rimanere impuniti. Chiediamo che la legge venga rispettata", ha aggiunto.

Juan Antonio Tello, direttore dei laboratori Tello di Jaén, specializzati nell'analisi dell'olio d'oliva, ha osservato che le multe per l'uso illegale di contenitori ricaricabili nei ristoranti non sono riuscite a frenare questa pratica.

"Questa è una pratica diffusa. Il packaging anonimo non offre alcuna garanzia di origine e, quindi, nessuna garanzia di sicurezza", ha detto Tello Olive Oil Times.

"Questi fattori non solo fuorviano i consumatori, ma eliminano anche ogni garanzia sulla qualità e la sicurezza dell'olio d'oliva che consumano", ha aggiunto.

Alcuni ristoranti sostengono che il costo aggiuntivo delle bottiglie sigillate sia un problema importante.

""La soluzione migliore è l'educazione dei consumatori, aiutandoli a riconoscere la presentazione corretta e ad apprezzare l'olio extravergine di oliva di alta qualità", ha affermato Tello. "Senza questa consapevolezza e apprezzamento di ciò che viene loro servito, il progresso sarà difficile".

Tello ha suggerito che le campagne pubblicitarie dell'olio d'oliva dovrebbero enfatizzare i diversi livelli di qualità dell'olio d'oliva e le loro proprietà culinarie e benefici alla salute.

""Sarebbe inoltre utile avere punti informativi dedicati nei ristoranti e nei bar partecipanti", ha affermato Tello.

In Italia, i produttori di olio d'oliva di Unaprol, in collaborazione con l'organizzazione degli agricoltori Coldiretti, hanno lanciato un'iniziativa in occasione dell'inizio della nuova campagna olearia in autunno.

Le due organizzazioni ha annunciato un nuovo decalogo per aiutare i consumatori a scegliere oli d'oliva di qualità e garantire il rispetto dei loro diritti nei ristoranti.

"Il contenitore ricaricabile è vietato nei ristoranti. [Come clienti] chiediamo che l'olio extravergine di oliva venga servito in bottiglia, etichettato e protetto da un tappo antimanomissione", hanno scritto.

Inoltre, in tutto il Paese sono in corso diverse iniziative volte ad aggiungere valore ai ristoranti che promuovono legalmente oli extravergini di oliva di alta qualità e mostrano ai propri clienti la diversità dell'olio extravergine di oliva.

"Dall’entrata in vigore del regolamento, l’ICQRF ha avviato ispezioni specifiche presso gli esercizi di ristorazione per garantire il rispetto di tale disposizione”, hanno dichiarato i funzionari dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) Olive Oil Times.

La legge non si applica alle cucine dei ristoranti in Spagna e Italia. L'uso di olio d'oliva o olio extravergine di oliva è invece soggetto alle normative che disciplinano la qualità degli ingredienti utilizzati nella preparazione degli alimenti.

Il Portogallo, uno dei maggiori produttori di olio d'oliva dell'Unione Europea, ha vietato ricaricabile bottiglie di olio d'oliva dal 2005. Secondo gli esperti locali, questo cambiamento ha avuto un impatto positivo sulla consapevolezza dei consumatori nei confronti dell'olio d'oliva di qualità.

La Grecia, un altro grande produttore di olio d'oliva, ha introdotto nuove normative nel 2013 e da allora ha subito diversi aggiornamenti. Tuttavia, la risposta alla legge ha preso una piega diversa.

Come risultato di questi requisiti, molti ristoranti in Grecia rimosso l'olio d'oliva contenitori dai tavoli dei clienti.