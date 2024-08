Settore comunitario dell'olio d'oliva Desideroso di dettagli sul nuovo piano di promozione scolastica

Un piano per la promozione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nelle scuole dell'UE è tra le questioni che potrebbero essere discusse nella prossima riunione del gruppo consultivo della Commissione europea su olive e prodotti derivati.

Si terrà a Bruxelles il 13 di novembre, è probabile che l'incontro includa anche briefing della Commissione sul suo piano di inasprimento delle norme sull'etichetta dell'olio d'oliva e sui colloqui di libero scambio con gli Stati Uniti.

Il presidente del gruppo, Rafael Sánchez de Puerta Díaz, ha affermato che l'agenda non è stata ancora completata, ma che probabilmente includerà anche vari rapporti sulla mercato dell'olio d'oliva e previsioni aggiornate per il raccolto corrente.

Promuovere l'olio d'oliva nelle scuole dell'UE

I membri spagnoli del Parlamento europeo hanno spinto affinché la nuova politica agricola dell'UE preveda un programma scolastico di olio d'oliva e olive da tavola. Sono riusciti a vincere una disposizione nel Politica agricola comune (PAC) per il 2014-2020 per un programma scolastico volontario con finanziamenti simili a quelli esistenti per promuovere il consumo di latticini e frutta e verdura.

Sánchez ha dichiarato che il gruppo consultivo ha chiesto alla Commissione un aggiornamento sul sistema, che probabilmente non sarebbe iniziato fino a 2015.

Destino dei piani per richiedere informazioni più chiare sull'etichetta

Sánchez ha dichiarato che il gruppo ha anche chiesto alla Commissione di spiegare i suoi piani in cui è stato promesso un cambiamento etichettatura dell'olio d'oliva legislazione.

I requisiti per informazioni più chiare sull'etichetta e per sanzioni più severe e maggiori controlli sull'etichettatura errata facevano parte di un progetto di regolamento dell'UE che è stato ritirato all'ultimo minuto a maggio tra controversie su una delle sue altre disposizioni: un divieto di contenitori di olio d'oliva ricaricabili sui tavoli dei ristoranti.

Sánchez ha affermato che nessuno ha messo in dubbio il resto del progetto di regolamento e il gruppo ha voluto sapere se la Commissione avesse pianificato di procedere con esso, anche se senza il divieto di container riutilizzabile.

"Pensiamo che dovrebbe andare avanti, ma finora la Commissione non ha detto che ci sarà un nuovo regolamento ", ha detto.

Relazioni commerciali UE - USA

Sánchez ha affermato che il gruppo attendeva anche un briefing da parte della Commissione sulla sua reazione al rapporto sulla concorrenza nel commercio globale di olio d'oliva pubblicato a settembre dalla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (USITC).

Il gruppo voleva sapere cosa stava facendo la Commissione per dare seguito al rapporto, che diceva "molte cose con cui non siamo d'accordo ".

Sánchez ha affermato che il rapporto ha suggerito: "in modo generico, senza essere troppo specifico, che l'olio d'oliva europeo aveva problemi di qualità. "

In varie occasioni aveva fatto riferimento a test che non erano stati accettati dal Consiglio oleicolo internazionale come criteri di qualità, vale a dire quelli di DAG (diacilgliceroli) e PPP (pirofeofitine), lui disse.

E aveva anche messo in dubbio il sostegno al reddito fornito ai produttori di olio d'oliva dall'UE quando l'Organizzazione mondiale del commercio aveva accettato che ciò non distorcesse il mercato.

Sánchez ha detto il Rapporto USITC era stato preparato "per motivi commerciali, a "difendere la sua produzione (USA) dalla produzione europea ”e "introdurre una barriera commerciale nel mercato ".

Poiché il suo rilascio coincideva con gli attuali negoziati di libero scambio tra gli Stati Uniti e l'UE, il gruppo voleva sapere quale posizione stava assumendo la Commissione nei colloqui sull'olio d'oliva, quali fossero le probabili ripercussioni del rapporto USITC, e quello che stava facendo su di loro, ha detto.

Il rapporto USITC è stato prodotto su richiesta del comitato US Ways and Means Committee. Queste sono le cosiddette indagini §332 spesso seguito da azioni commerciali statunitensi, come limitare le importazioni.

Lo scorso novembre, il commissario europeo per il commercio Karel De Gucht ha affermato che la Commissione stava monitorando il dibattito su un possibile Ordine di commercializzazione degli Stati Uniti per l'olio d'oliva, una misura che, secondo lui, provocherebbe ritardi e costi ingiusti se applicata anche agli importatori.