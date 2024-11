I consumatori rumeni vedranno presto punteggio Nutri etichette nutrizionali frontali (FOPL) sui prodotti alimentari confezionati venduti dai rivenditori in tutto il Paese.

Le autorità rumene hanno tenuto una consultazione pubblica di perfezionare la normativa per l'introduzione del Nutri-Score, affermando che l'adozione del FOPL aiuterà la Romania ad allinearsi alle raccomandazioni della Commissione Europea.

Nutri-Score è un FOPL in stile semaforo che utilizza una combinazione di cinque colori e lettere coordinati per valutare la salute di un alimento confezionato in base al contenuto di grassi, zucchero, sale e calorie per porzione da 100 grammi o millilitri. Il "La A verde" indica l'opzione più salutare e "E rossa” indica il meno sano.

A seguire aggiornamenti recenti grazie all'algoritmo Nutri-Score, tutti gli oli d'oliva sono ora classificati come "B verde chiaro invece di "Giallo C. "

La decisione del governo rumeno segue una divieto temporaneo imposto dall'autorità locale per la tutela dei consumatori lo scorso anno.

Questo nuovo approccio consentirà ai produttori di apporre volontariamente il logo Nutri-Score sui loro prodotti. Tuttavia, i rivenditori sono tenuti a esporre gli alimenti etichettati Nutri-Score separatamente dagli altri prodotti.

Un codice QR deve accompagnare il logo per fornire ai consumatori informazioni nutrizionali più dettagliate sul prodotto. La mancata inclusione del logo dove richiesto comporterà sanzioni significative.

Inoltre, l'etichetta Nutri-Score non verrà applicata agli alimenti con Denominazione d'origine protetta (DOP) o Indicazione geografica protetta (IGP).

DOP e IGP I prodotti con certificazione Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) sono prodotti agricoli o alimentari le cui qualità, reputazione e caratteristiche sono strettamente legate alla loro origine geografica. I prodotti DOP sono solitamente concentrati su una sottoregione mentre i prodotti IGP coprono aree più ampie. Queste designazioni garantiscono che i prodotti, come gli oli extravergini di oliva, siano prodotti utilizzando metodi tradizionali e aderiscano a rigorosi standard di qualità.

Più specificamente, il decreto firmato dal Primo Ministro rumeno Marcel Ciolacu ha affermato che "le disposizioni della presente decisione non si applicano ai prodotti tradizionali rumeni, ai prodotti di provenienza locale o ai prodotti con indicazioni geografiche protette, denominazioni di origine o specialità tradizionali garantite."

Secondo i documenti governativi, molti consumatori non hanno le conoscenze necessarie per interpretare correttamente le informazioni nutrizionali.

""Gli studi hanno dimostrato che le etichette Nutri-Score possono influenzare il comportamento di acquisto, portando a scelte più sane e un impatto positivo a lungo termine sulla salute pubblica", hanno osservato i funzionari governativi nei documenti di consultazione pubblica.

Il governo ha inoltre evidenziato il potenziale dell'adozione di Nutri-Score per affrontare problemi quali obesità, diabete e malattia cardiovascolare.

Secondo il governo, i produttori di cibo saranno incoraggiato a migliorare i profili nutrizionali dei loro prodotti per ottenere punteggi Nutri-Score migliori.

Le nuove norme entreranno in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Attualmente, Nutri-Score è utilizzato in Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Bassi. Anche la Svizzera ha adottato il logo, che ha avuto origine in Francia.

Tuttavia, il FOPL è piuttosto controverso. Diversi paesi hanno fatto una sforzo concertato per impedirne l'adozione su larga scala nell'Unione Europea, e alcuni dei primi ad adottarlo hanno cambiato rotta.

La multinazionale alimentare francese Danone ha recentemente annunciato che avrebbe rimosso l'etichetta Nutri-Score da molti dei suoi prodotti.

Secondo Danone, l'ultima revisione dell'algoritmo Nutri-Score penalizza ingiustamente i suoi prodotti lattiero-caseari e vegetali bevibili.

Durante il suo ultimo mandato, la Commissione Europea ha lasciato intendere che Nutri-Score potrebbe essere scelto come FOPL a livello europeo. Tuttavia, un intenso dibattito ha portato Bruxelles a temporaneoe mettere in pausa il processo.

Gli osservatori hanno notato che le prospettive potrebbero cambiare con la nuova commissione, che inizierà ufficialmente il suo mandato il 1° dicembre.st.

Christophe Hansen, il nuovo Commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione, dovrebbe presentare il nuovo programma dell'UE strategia agricola presto. Alcuni prevedono che il piano includerà una proposta per un FOPL a livello UE.