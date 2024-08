I ricercatori identificano 30 nuove varietà di olivo in Aragona

Un gruppo di ricerca interdisciplinare in Aragona ha identificato 30 nuove varietà di olivo tra gli alberi centenari della comunità autonoma.

I cinque gruppi che hanno partecipato al progetto, coordinati da Olivos de Aragón, hanno identificato 96 varietà nella zona occidentale della comunità autonoma, che comprende la regione della Denominazione di Origine Protetta Bajo Aragón.

(Biodiversità dell’olivo) si sta perdendo. Siamo obbligati a studiare nuove varietà e a preservarle perché, in futuro, potrebbero esserci molto utili. - Joaquín Lorenzo, coordinatore del progetto, Olivos de Aragón

I ricercatori hanno poi confrontato i marcatori del DNA e le caratterizzazioni morfologiche con oltre 1,200 varietà presso l’Istituto di ricerca e formazione in agricoltura e pesca (Ifapa) Banca mondiale del germoplasma dell'olivo a Cordova.

Sulla base di questi confronti, i ricercatori hanno identificato 30 varietà di olivo che non corrispondevano al materiale genetico della banca.

"Abbiamo partecipato al progetto perché la zona del​ Basso Aragón DOP era il meno studiato in termini di conoscenza delle varietà locali che si potevano trovare", ha affermato Joaquín Lorenzo, coordinatore del progetto.

Lo stabilisce il governo regionale dell'Aragona olio extravergine d'oliva deve essere fatto "esclusivamente dalle olive Empeltre, Arbequina e Royal, di cui Empeltre rappresenta una percentuale minima dell'80%” per ricevere la DOP Bajo Aragón.

"Qui, la maggior parte degli uliveti sono Empeltre ", ha detto Lorenzo. "Pertanto, indagare su questi uliveti isolati o piccoli non è mai stato una preoccupazione.

Secondo Lorenzo, circa il 95% degli uliveti della regione sono costituiti da ulivi Empeltre. Questi alberi arrivarono a dominare il paesaggio dopo una forte gelata nel 1956, che danneggiò molti ulivi endemici e più vecchi.

Sebbene tra i coltivatori locali esistessero da tempo prove aneddotiche di varietà di olive uniche, fino ad ora non è stato intrapreso uno sforzo scientifico per catalogare tutte le varietà di olive.

"Ora che sappiamo che sono tutte varietà diverse, saremo in grado di effettuare ulteriori ricerche", ha affermato Lorenzo.

Insieme alle organizzazioni di ricerca, Viveros Mariano Soria, un vivaio, e Aceites Lis, un frantoio, hanno aderito al progetto per aiutare a innestare le nuove varietà di olivo e produrre olio extra vergine di oliva da alberi esistenti delle varietà appena identificate che producono olive ogni stagione .

"Dobbiamo finire di caratterizzarli riproducendoli tutti in un vivaio”, ha detto Lorenzo. "Dovremo anche determinare se le qualità sono adatte per le olive da tavola o se le caratteristiche organolettiche e chimiche sono adatte per l'olio d'oliva.

"Con tutto ciò, l'idea è che le migliori varietà avranno una collezione permanente nella fattoria che il governo dell'Aragona ha a El Cañizo", ha aggiunto.

Le varietà selezionate verranno monitorate per verificarne la resistenza malattie, siccità, gelo o alte temperature.

Lorenzo ha sottolineato che si tratta di un progetto a lungo termine. Tuttavia, ha aggiunto che Aceites Lis ha già prodotto olio extravergine di oliva da varietà di olive appena identificate e le ha sottoposte a un laboratorio locale e ad un gruppo di degustazione per l'analisi fisico-chimica e organolettica.

Aceites Lis non ha risposto a una richiesta di commento sul comportamento delle nuove varietà di olive quando vengono molite o sulle caratteristiche dell'olio d'oliva risultante.

Sebbene alcune delle varietà appena scoperte possano essere coltivate per scopi commerciali, Lorenzo ha affermato che preservare e studiare tutte le varietà appena scoperte è essenziale per il futuro del settore dell'olio d'oliva.

"La maggior parte dei nuovi uliveti vengono piantati in modo intensivo per consentire una raccolta meccanizzata, preferendo varietà più produttive ", ha affermato Lorenzo. "Pertanto, la diversità si sta perdendo. Siamo obbligati a studiare nuove varietà e a preservarle perché, in futuro, potrebbero esserci molto utili”.