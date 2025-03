Una varietà rara unisce la Bosnia Erzegovina nell'uliveto della speranza

L'olivicoltura in Erzegovina, la regione meridionale della Bosnia ed Erzegovina è sviluppandosi a passi da gigante e limiti.

Circa dieci anni fa, c'erano solo 80 ulivi, mentre oggi se ne coltivano 116,000 su 520 ettari.

Continuano a nascere nuove piantagioni, tra cui una insolita presso il Convento delle Suore Francescane di Cristo Re a Bijelo Polje, Potoci, a nord di Mostar, la città più grande dell'Erzegovina.

È stato un evento molto più importante di una semplice piantagione. Un'opportunità per riflettere sulla pace, la connessione e l'amore, tutto ciò che ci unisce e ci rende uguali. - Dajana Dujmović, Convento delle Suore Francescane di Cristo Re

""Questo è l'Uliveto della Speranza", ha affermato suora Dajana Dujmović, direttrice dell'azienda Paxa Dola (tradotto come Valle della Pace), che gestisce gli uliveti del monastero.

Oltre ai 3,500 alberi di Oblica, Bianchera istriana, Pendolino, Cipressino e Ascolana tenerra, irrigati a goccia e piantati 13 anni fa su circa 14 ettari, il monastero ospita anche l' rara varietà di Leucocarpa, colloquialmente chiamato "oliva bianca.”

Partecipanti alla piantagione di " olive bianche” nell’Ulivo della Speranza

"I suoi frutti sembrano perle e il suo olio è stato utilizzato per l'ordinazione dei sacerdoti fin dall'antichità", ha detto Dujmović. "La corona argentea e i frutti bianchi sono diventati segno di purezza, rinnovamento e indistruttibilità del bene."

L'idea di costruire l'Olive Grove of Hope da questa varietà è nata spontaneamente. Durante un viaggio di studio in Italia, organizzato dall'Associazione degli Olivicoltori e Produttori di Olio dell'Erzegovina (HUUM), è nata spontaneamente una conversazione sulla rarità delle piantine di ulivo bianco, note anche come Leucolea.

L'HUUM, che unisce membri di tre gruppi etnici (croati, serbi e bosniaci) e di tre religioni (cattolicesimo, ortodossia e islam), ha facilitato lo scambio tra i partecipanti, che hanno sottolineato quanto sia difficile ottenere queste piantine.

Questa consapevolezza suscitò una reazione inaspettata: tutti espressero il desiderio di acquistare almeno un alberello.

Ma questa storia è stata ancora più speciale perché i partecipanti al viaggio erano persone di tre fedi diverse che hanno aderito al progetto senza esitazione, unite dal desiderio comune di contribuire a creare qualcosa di prezioso e duraturo.

La religione ha avuto un ruolo significativo nel sanguinoso Guerra in Bosnia, che vide i bosniaci a maggioranza musulmana e i croati bosniaci a maggioranza cattolica combattere contro i serbi bosniaci ortodossi per mantenere l'indipendenza della Bosnia ed Erzegovina dalla Jugoslavia dal 1992 al 1995.

Il conflitto includeva il Genocidio di Srebrenica, dove le forze serbo-bosniache assassinarono sistematicamente 8,000 uomini e ragazzi bosniaci e costrinsero altri 20,000 ad abbandonare le loro case.

Il ricordo dell'evento è rimasto impresso nella coscienza nazionale e la tensione tra i vari gruppi etnici e religiosi non si è mai del tutto placata.

Per promuovere l'unità nazionale, il gruppo HUUM ha acquisito 33 alberelli di Leucolea, corrispondenti all'età di Gesù Cristo al momento della crocifissione. La ricerca dei primi 15 alberi si è conclusa con successo durante il viaggio in Italia. Ma la storia non si è fermata lì.

Il noto agronomo e olivicoltore Božo Mustapić di Neum ha accettato la sfida di trovare donatori per i restanti 18 alberi.

"Non importa quanti altri alberi dovranno essere acquistati, troverò sempre persone che li desiderano", ha affermato Mustapić.

In effetti, più persone si sono coinvolte nell'acquisto e molte hanno condiviso i costi per poter partecipare.

"Ma qui non si trattava solo di soldi: la cosa più importante era stare insieme, incontrarsi e connettersi attraverso una causa nobile", ha affermato Dujmović.

Fin dall'inizio, ha detto, era chiaro che questo progetto andava oltre la piantumazione degli ulivi. Tutti coloro che hanno deciso di partecipare si sono assunti l'obbligo di finanziare l'acquisto degli ulivi bianchi e di piantarli.

La semina è avvenuta il 21 febbraioste la risposta ha superato le aspettative.

Oltre alle suore, ai sacerdoti e agli olivicoltori dell'Erzegovina, hanno preso parte all'evento insolito anche diplomatici, ambasciatori stranieri e politici, tra cui il presidente del Paese e il ministro dell'agricoltura, che hanno piantato un albero.

Ministro dell'agricoltura Kemal Hrnjić

"L'olivo non è solo una coltura agricola, ma anche un simbolo di speranza e resistenza. Piantare un ulivo significa investire nel futuro", ha affermato il Ministro dell'agricoltura, della gestione delle risorse idriche e delle foreste Kemal Hrnjić. "Questo uliveto dovrebbe essere testimone della speranza che possiamo costruire un futuro migliore."

""Spero che questo progetto possa ispirare altre persone a dedicarsi all'agricoltura e all'olivicoltura", ha aggiunto la presidente Lidija Bradara.

Lidija Bradara, Presidente della Federazione di Bosnia ed Erzegovina

Anche Miljan Grgić-Porfirije, vicepresidente dell'HUUM e ieromonaco (titolo della Chiesa ortodossa simile a monaco e sacerdote) del monastero di Tvrdoš vicino a Trebinje, una cittadina a circa 30 chilometri a nord della città croata di Dubrovnik, ha piantato il suo ulivo.

Il monastero è noto per i suoi vini di alta qualità e per i suoi vini pluripremiati olio extravergine d'oliva. "Quest'anno, per la prima volta, parteciperemo anche alla NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva", ha detto Grgić-Porfirije.

Ha affermato che Tvrdoš è uno dei monasteri più visitati della Chiesa ortodossa serba, con 350,000 visitatori di diverse religioni e nazionalità che lo attraversano ogni anno. ""Unisce persone da tutto il mondo attraverso la spiritualità e l'ospitalità", ha affermato.

Anche Ramiz Zajmović, membro del consiglio di amministrazione dell'HUUM e direttore dell'azienda di agricoltura biologica AgorHerc, ha piantato una piantina di Leucocarpa.

L'azienda coltivava 15,000 ulivi, rose selvatiche, fichi e lavanda su 140 ettari su una collina sopra la città di Gabela.

""Tutto è biologico e olistico, e per questo siamo gli unici in Bosnia ed Erzegovina ad avere il certificato Demeter", ha affermato Zajmović, musulmano.

Sotto lo slogan "Unità nella diversità", tutti i partecipanti hanno piantato 33 piantine di Leucocarpa. Frate Svetozar Kraljević ha benedetto l'oliveto appena creato e tutti i presenti.

La piantina di Leucocarpa è stata piantata da Porfirio del monastero ortodosso di Tvrdoš

""È stato un evento molto più importante di una semplice piantagione", ha detto Dujmović. "Un'opportunità per riflettere sulla pace, sulla connessione e sull'amore, su tutto ciò che ci unisce e ci rende uguali."

È convinta che l'Oliveto della Speranza diventerà un luogo di incontro, preghiera, riflessione e speranza, dove tutti potranno trovare la propria "stazione” e "ulivo della speranza.”

""Il nostro uliveto non è solo una normale iniziativa economica, ma un simbolo della presenza e dell'amore di Dio", ha affermato Dujmović.

Anche numerosi visitatori la pensano così. Le suore organizzano ogni anno una giornata di raccolta delle olive con volontari e visitatori.

Le olive vengono poi macinate nel marchio di olio d'oliva dedicato al convento, Paxa Monastery. L'etichetta, che è riconoscibile, raffigura la silhouette di una suora e di un ulivo.

Il colore bianco dell'etichetta simboleggia purezza e pace, mentre i colori oro riflettono il divino, creando un'armonia che rispecchia unione e connessione collettiva.

"Il segno dell'Alfa e dell'Omega (l'inizio e la fine) dirige i nostri cuori verso la realtà da dove veniamo e dove stiamo tornando", ha detto Dujmović.

La precedente raccolta di olive era stata di circa 33,000 tonnellate, circa il 50 percento in meno rispetto alle aspettative iniziali a causa dei notevoli danni causati dalla grandine a maggio.

Anche la resa media dell'olio è stata leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti, attestandosi a circa il 10 percento, al di sotto del tipico intervallo del 12-15 percento.

Poiché questo è l'uliveto più a nord, sopra il quale c'è solitamente neve sulla collina di Velež per tutto l'inverno e l'inizio della primavera, la vegetazione e la maturazione dei frutti sono tardive rispetto alle regioni meridionali del paese. Questa differenza è stata ancora più pronunciata la scorsa stagione.

Tuttavia, come al solito, le suore hanno effettuato la raccolta dal 10 ottobreth a 20th e ha prodotto un olio d'oliva di alta qualità con oltre 250 milligrammi di polifenoli per litro. Ciò significa che l'olio soddisfa i requisiti UE Regolamento 432 / 2012 sulle proprietà medicinali degli oli d'oliva.

Considerata la consolidata produzione di olio d'oliva e l'aumento dei prezzi praticati dai frantoiani abituali, il convento prevede di acquistare un frantoio entro la fine dell'anno o nel 2026 e di piantare altri ulivi.

Suore francescane piantano l'Ulivo della Speranza

Dujmović ha aggiunto che più avanti nel corso dell'anno apriranno anche una sala degustazione e un negozio in uno degli edifici del vecchio convento, ristrutturato nel 2024.

I piani includono anche l'apertura di un museo, una galleria e una struttura ricettiva per gli ospiti nel complesso, sviluppando ulteriormente il convento. oleotourism attività e valorizzazione della tradizione olivicola locale.

Tuttavia, l'unità nazionale in un paese che si sta ancora riprendendo dalla guerra in Bosnia rimane l'obiettivo primario dell'Olive Grove of Hope, che unisce cristiani e musulmani. "meglio degli Accordi di Dayton", l'accordo del 1995 che pose fine al conflitto.