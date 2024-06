La proposta vieterebbe l'installazione di pannelli solari sui terreni agricoli italiani

La legislazione proposta in Italia vieterebbe l’installazione di pannelli solari fotovoltaici su terreni agricoli, prevedendo esenzioni per alcuni sistemi agri-voltaici.

L’annuncio è arrivato una settimana dopo che l’Italia si è impegnata a triplicare la capacità di energia rinnovabile entro la fine del decennio in una riunione dei ministri dell’Energia del G7.

"Mettiamo fine all'installazione selvaggia di [pannelli] fotovoltaici montati a terra”, ha detto Francesco Lollobrigida, ministro italiano dell'Agricoltura, in una conferenza stampa dopo l'approvazione delle misure.

Tuttavia, ha aggiunto, sarebbero esentati dal divieto gli impianti agrivoltaici in cui i pannelli solari sono installati ad un'altezza minima di 2.1 metri dal suolo.

"Esistono disposizioni fiscali molto vantaggiose per gli imprenditori agricoli e per i terreni agricoli”, ha affermato Lollobrigida. "Tuttavia, se si vogliono installare pannelli fotovoltaici a terra, si cambia la loro destinazione d’uso e quindi non crediamo che questo tipo di pratica debba continuare”.

Una ricerca pubblicata ad aprile, di cui sono coautori accademici italiani dell’Università La Sapienza di Roma, ha modellato il modello modo più efficiente installare pannelli solari bifacciali negli uliveti ad altissima densità senza pregiudicare la resa o la qualità.

Hanno determinato che i pannelli solari installati tra i 4.5 e i 20 metri con un angolo compreso tra 40 e - gradi avrebbero sfruttato la massima quantità possibile di energia solare, determinando solo lievi diminuzioni di produttività.

Lo studio si è basato su precedenti ricerca teorica in cui scienziati provenienti da Italia e Romania hanno modellato l'efficacia di diversi layout di uliveti-fotovoltaici nel sud Italia. Hanno scoperto che ogni ettaro potrebbe produrre fino a 7.13 megawatt di potenza e includere 900 alberi di Arbequina.

Nonostante le potenziali sinergie, Coldiretti, il più potente sindacato degli agricoltori italiani, ha plaudito alla proposta di legge e ha affermato che avrebbe represso la speculazione dei fondi di investimento, che ha fatto lievitare il costo dei terreni agricoli negli ultimi anni.

"Non possiamo accettare la scorciatoia del fotovoltaico”, ha affermato Luigi Pio Scordamaglia, direttore delle Politiche internazionali della Coldiretti. "Non vogliamo accettare l'inerzia di un'amministrazione che ha deciso di non investire e migliorare l'irrigazione. Vogliamo realizzare nuovamente il pieno potenziale produttivo di quella terra”.

Nel frattempo, i gruppi ambientalisti si sono opposti alla legislazione, ritenendola incompatibile con gli obiettivi di energia rinnovabile del Paese.

"È un grave errore frenare lo sviluppo del fotovoltaico con moduli a terra, che costituisce la tipologia di sistema più economica ed efficiente», scrive l'Associazione Solare Italiana in una lettera aperta al governo.

Italia Solare stima che l’installazione di pannelli solari solo sull’2030% dei terreni agricoli incolti del Paese consentirebbe all’Italia di rispettare i suoi impegni solari per il 16. Dei - milioni di ettari di terreni agricoli designati in Italia, circa un quarto viene lasciato incolto a causa di fattori ambientali e socioeconomici.

Prima di diventare legge, la proposta di legge sarà esaminata attentamente da entrambe le camere del parlamento, che hanno la facoltà di apportare modifiche.