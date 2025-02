I decisori politici e i gruppi di advocacy discutono del futuro del cibo europeo a Bruxelles

La prima riunione del Consiglio europeo per l'agricoltura e l'alimentazione (EBAF) si è tenuta all'inizio di questo mese a Bruxelles, presieduta dal Commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione Christophe Hansen.

"Il commissario Hansen ha sottolineato che la prossima 'Il documento "Vision for Agriculture and Food" si concentrerà su aree prioritarie: garantire un forte rinnovo generazionale, rendere nuovamente attraente il settore agricolo e ridurre la dipendenza dagli input esterni, inclusa la dipendenza dell'UE dalla Russia per i fertilizzanti, data l'attuale situazione geopolitica", ha detto Marta Messa, segretaria generale di Slow Food, che è uno dei membri dell'EBAF. Olive Oil Times.

L'EBAF, un organismo consultivo composto da 30 membri provenienti da tutta la filiera agroalimentare e dalla società civile, è stato creato nel dicembre 2024 nell'ambito dell' Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'UE. L'obiettivo è migliorare l'accesso a cibo sicuro, conveniente e nutriente per tutti e affrontare il crescente malcontento tra gli agricoltori dell'UE.

L'incontro avviene in un contesto di scarsa aderenza all' Dieta mediterranea, che secondo i suoi sostenitori è causato dalle politiche predominanti e dai sistemi di produzione alimentare globali insostenibili.

I suoi sostenitori vedono la dieta mediterranea come un punto di arrivo logico per molti paesi che intraprendono quella che è nota come Grande trasformazione alimentare, Cioè, "la gamma senza precedenti di azioni intraprese da tutti i settori del sistema alimentare a tutti i livelli che mirano a normalizzare diete sane da sistemi alimentari sostenibili."

Nel 2024, la Commissione indipendente per l'economia del sistema alimentare ha pubblicato un rapporto politico esprimendo l'urgenza della trasformazione.

Il rapporto descrive in dettaglio percorsi fattibili per affrontare le emergenze globali in materia di clima, natura e salute attraverso un sistema alimentare sostenibile per l'ambiente e che migliori la salute. Evidenzia gli enormi benefici economici che questo cambiamento nei modelli di produzione e consumo può offrire.

I sistemi agroalimentari e la loro riprogettazione verso sistemi alimentari sostenibili, resilienti e inclusivi sono al centro della strategia Farm to Fork dell'Unione Europea, un elemento chiave dell' Green Deal europeo.

Tuttavia, Messa ha affermato che le politiche europee, come la Politica agricola comune (PAC), che scadrà alla fine del 2027, deve essere rivista per promuovere un sistema alimentare più sostenibile.

""Si sta avviando il lavoro di revisione della PAC e, si spera, andrà nella direzione di sostenere la transizione agroecologica", ha affermato.

Attualmente, "“Gli eco-schemi sono un modo per promuovere pratiche positive, per lavorare verso il riconoscimento della necessità di proteggere e promuovere l’agrobiodiversità, che è spesso trascurata nelle politiche europee”, ha aggiunto Messa.

Ha affermato che Hansen è stato incaricato di pianificare una nuova PAC per tenere conto della possibilità dell'adesione dell'Ucraina all'UE.

"In un simile scenario, gli attuali pagamenti della PAC basati sulle superfici non sarebbero più fattibili", ha affermato. "Ma soprattutto, la PAC deve essere rivista per garantire la sostenibilità dell’agricoltura in Europa nel tempo”.

Slow Food è un movimento alimentare globale che coinvolge agricoltori, pescatori, cuochi, artigiani del cibo, educatori, giovani, cittadini e tutti coloro che credono in un cibo buono, pulito e giusto per tutti.

"La chiave è coinvolgere tutti gli attori del sistema alimentare nella transizione verso l’agroecologia, applicando un approccio olistico” e "l'approccio agroecologico come elemento principale per la '"Vision for Agriculture and Food" avrebbe conseguenze importanti a livello di produzione, distribuzione e consumo", ha affermato Messa.

I principi dell'agroecologia vengono applicati da molti produttori e promossi da numerose organizzazioni e studiosi.

In 2024, un recensioni di oltre 13,000 pubblicazioni ha fornito preziose informazioni sulle prove scientifiche associate alle pratiche agroecologiche e alle loro prestazioni socioeconomiche.

"L'agroecologia è ciò di cui abbiamo bisogno per ottenere un cambiamento nei sistemi alimentari", ha affermato Messa. Inoltre, "un riequilibrio della produzione influenzerebbe anche il riequilibrio delle diete, un approccio che garantirebbe la sostenibilità dei sistemi alimentari ora e in futuro."

Per quanto riguarda l'olio d'oliva, ""L'attenzione dovrebbe essere rivolta alla produzione di olio d'oliva agroecologico in sistemi alimentari agroecologici che siano anche sostenibili dal punto di vista ambientale", ha aggiunto, prendendo in considerazione anche "tenendo conto dell’influenza della crisi climatica e del suo impatto sulla produzione di olio d’oliva e di molte altre colture”.

Anzi, "“Nel dialogo strategico sono state discusse anche le prove scientifiche alla base della necessità di riequilibrare la produzione (tra quella animale e quella vegetale) e il consumo”, ha osservato Messa.

Ha sottolineato che le pratiche agroecologiche potrebbero essere implementate a livello locale e regionale per salvaguardare la produzione sostenibile di olio d'oliva ed evitare o ridurre la vulnerabilità della coltura a parassiti e malattie, come Xylella fastidiosa.

Finora, L'olio d'oliva di Slow Food I progetti agricoli sono stati concentrati in tre paesi: Italia, Spagna e Turchia.

"Abbiamo lanciato l'iniziativa Slow Food Farms, radicata nei principi agroecologici, per elevare e sostenere gli agricoltori che si stanno impegnando nella transizione agroecologica in modo che possano avere l'opportunità di promuovere e vendere i loro prodotti attraverso l'attuale rete Slow Food", ha affermato Messa, "Sviluppare la rete delle Fattorie Slow Food è la nostra priorità attuale, per supportare tutti coloro che sono impegnati nella transizione agroecologica.”

Slow Food ha già sviluppato con successo le coalizioni Slow Coffee e Slow Wine, reti di collaborazione volte a promuovere pratiche agricole agroecologiche sostenibili all'interno delle filiere internazionali del caffè e del vino.

Messa ha affermato che sviluppare una coalizione per l'olio d'oliva sarebbe un "“meravigliosa” aggiunta alla causa Slow Food.

"Tuttavia, stabilire partnership con attori che condividono una visione comune sarebbe un prerequisito", ha affermato, sottolineando il valore e la fattibilità dell'agenzia creativa collettiva.

I ricercatori sostengono che, nonostante la resistenza al cambiamento, il sistema agroalimentare deve essere riconfigurato per passare a un sistema post-crescita sostenibile e resiliente.

Trovare un terreno comune tra i diversi attori quando si affrontano questioni complesse e fondamentali come parte del processo decisionale che definirà gli orientamenti futuri della politica agricola dell'UE significherà anche tenere a mente la promozione di modelli alimentari sani e accessibili come espressione dell'identità culturale locale.

L'EBAF potrebbe rappresentare un'opportunità unica per raggiungere questo obiettivo.