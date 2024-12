Le esportazioni di olio d'oliva dalla Spagna raggiungono un livello record, sfidando gli ostacoli alla produzione

Le esportazioni spagnole di olio d'oliva hanno superato i 6 miliardi di euro nella campagna 2023/24, con un aumento del 54% rispetto alla campagna precedente.

Il significativo aumento del valore si è verificato nonostante la Spagna abbia esportato 742,500 tonnellate di olio d'oliva, ovvero solo 3,600 tonnellate in più rispetto a quelle spedite all'estero dal Paese nel 2022/23.

I funzionari hanno detto che è alto prezzi dell'olio d'oliva sono stati il ​​principale motore del significativo incremento dei ricavi dalle esportazioni.

Secondo il Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, il prezzo medio per le esportazioni di olio d'oliva è stato di 8 € al chilogrammo, il 57 percento in più rispetto alla media dell'anno di raccolto precedente. I prezzi all'esportazione hanno raggiunto il picco di 8.75 € a marzo.

L'Italia è rimasta la principale destinazione delle esportazioni spagnole di olio d'oliva, seguita da Stati Uniti, dove le esportazioni hanno superato per la prima volta 1 miliardo di euro, Francia e Portogallo.

Secondo il ministero, vergine e olio extravergine d'oliva rappresentava il 69 percento delle esportazioni, mentre l'olio d'oliva raffinato ne rappresentava il 29 percento e l'olio lampante il restante - percento.

La notizia della ripresa dei ricavi arriva mentre l'anno di raccolto 2024/25 entra a pieno regime. Secondo una recente riunione dell'Olive Oil Sector Board, si prevede che la produzione raggiungerà 1.29 milioni di tonnellate, un aumento significativo rispetto alle 854,500 tonnellate del 2023/24 e 666,000 tonnellate in 2022/23.

Il consiglio del settore dell'olio d'oliva ha attribuito la ripresa della produzione a "buone condizioni di raccolto in molte delle aree di produzione, grazie alle piogge cadute nelle ultime settimane."

Tuttavia, si attesta significativamente al di sotto delle stime precedenti, con i produttori inizialmente anticipando un raccolto compreso tra 1.4 e 1.5 milioni di tonnellate entro ottobre, in calo rispetto a una precedente previsione, ancora più ottimistica, di 1.65 milioni di tonnellate.

I produttori e i funzionari hanno spiegato il calo dovuto al fatto che alcuni produttori hanno segnalato rendimenti di petrolio inferiori e difficoltà lavorative in alcuni boschetti tradizionali e in forte pendenza.

A causa degli anni consecutivi di scarsa produzione, anche le importazioni di olio d'oliva in Spagna sono aumentate per aiutare gli imbottigliatori a soddisfare la domanda, con un incremento del 12% in volume e del 65% in valore.

La Spagna ha importato 1.6 miliardi di euro di olio d'oliva, pagando un prezzo medio di 6.60 euro al litro. Il Portogallo è stato il principale fornitore del paese, spedendo 105,876 tonnellate, un aumento del 41 percento rispetto al 2022/23, seguito dalla Tunisia con 54,172 tonnellate e dalla Turchia con 21,935 tonnellate, un aumento del 13 percento.

Per quanto riguarda il mercato interno, il consiglio del settore dell'olio d'oliva ha affermato che l'olio d'oliva i prezzi all'origine sono scesi di oltre il 25 percento dall'inizio di ottobre, dopo aver toccato livelli record negli ultimi due anni di raccolto.

Secondo l'osservatorio dei prezzi di Infaoliva, i prezzi dell'olio extravergine di oliva all'origine sono scesi a 4.40 € al chilogrammo, in calo del 51 percento rispetto ai massimi record di gennaio. I prezzi dell'olio vergine e lampante sono scesi leggermente meno, scendendo rispettivamente a 4.35 € e 4.30 €.

La combinazione di prezzi in calo e maggiore disponibilità significa che il consumo aumenterà. L'Olive Oil Sector Board ha previsto che il consumo di olio d'oliva raggiungerà le 480,000 tonnellate nella campagna attuale, il 17 percento in più rispetto al 2023/24.