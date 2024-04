I vivai in Spagna stanno esaurendo le piantine di ulivo

Il raccolto 2023/24 è già nello specchietto retrovisore e gli agricoltori del più grande paese produttore di olio d'oliva al mondo si stanno preparando a piantare nuovi ulivi.

Mentre i dati pubblicati di recente mostrano che la superficie olivicola in Spagna ha continuato ad aumentare nel 2023, i vivai della comunità autonoma meridionale dell'Andalusia stanno avendo difficoltà a soddisfare la domanda di nuove piantine di olivo.

In un nuovo rapporto, Il Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione ha affermato che la coltivazione dell'olivo è salita a 2,788,084 ettari nel 2023, con un aumento dello 0.73% rispetto allo scorso anno, leggermente al di sopra della media di tutte le colture legnose.

Tuttavia, i vivai della più grande regione produttrice di olio d'oliva della Spagna affermano di non avere abbastanza nuove piantine per soddisfare la crescente domanda, con alcuni che dicono ai media locali che le prenotazioni per nuovi ulivi dureranno fino al 2025.

La Conchuela, un noto vivaio di Córdoba, la seconda provincia produttrice di olio d'oliva in Andalusia, lo ha detto a EFE Agro alti prezzi dell'olio d'oliva all'origine, calo dei prezzi di mandorle e pistacchi e crescente interesse da parte di gruppi di private equity e fondi di investimento sono responsabili delle carenze.

Un inizio piovoso del 2024, combinato con una produzione più elevata nella campagna 2023/24 rispetto a quanto previsto in precedenza, ha visto i prezzi dell'olio d'oliva scendere dai massimi storici, ma i prezzi rimangono ben al di sopra di qualsiasi periodo precedente.

La produzione di olio d'oliva in Spagna è rimbalzata dal minimo storico della stagione precedente a 831,0000 tonnellate nel 2023/24, diminuendo timori di alcuni esperti che il raccolto non riuscirebbe ancora una volta a superare le 700,000 tonnellate.

Grazie alla pioggia e ad una migliore produzione, un chilogrammo di olio extravergine d'oliva ora viene venduto a 7.000 euro, in calo rispetto al record di 8.988 euro di metà gennaio. Tuttavia, i prezzi attuali sono ancora più del doppio di quelli dell’aprile 2022.

I vivai di tutta l’Andalusia attribuiscono la carenza di piantine anche all’aumento delle piantagioni ad alta e altissima densità.

Stanno osservando un passaggio in Spagna dagli uliveti tradizionali - dove i costi di produzione raggiungono circa 4.50 euro per chilogrammo di olio prodotto - verso quelli ad alta e altissima densità, che spesso hanno costi di produzione inferiori a 1 euro al chilogrammo.

I vivai vedono questo cambiamento a causa delle varietà di piantine di olivo che ora sono molto richieste, incluso Picual.

La varietà responsabile di circa un terzo della produzione mondiale di olio d’oliva è ampiamente utilizzata negli oliveti irrigati e ad alta densità. Insieme alla domanda locale, i vivai segnalano un aumento delle vendite agli agricoltori in Francia, Portogallo e Italia.

Alcuni funzionari andalusi attribuiscono la crescente domanda di piantine di olivo alla storica siccità vissuta dalla penisola iberica e ai cambiamenti demografici.

Poiché i livelli dei serbatoi rimangono ben al di sotto della media, gli agricoltori del sud della Spagna stanno sostituendo le colture ad alta intensità idrica, come pomodori, mais e riso, con uliveti ad alta densità, che consumano meno acqua e richiedono meno manodopera.