Il CEO di New Deoleo eredita sfide legali e finanziarie

Con l'avvicinarsi del 2025, il neo-nominato amministratore delegato del più grande imbottigliatore di olio d'oliva al mondo si trova ad affrontare notevoli ostacoli.

A settembre, il consiglio di amministrazione di Deoleo ha nominato Cristóbal Valdés nuovo amministratore delegato, in sostituzione di Ignacio Silva, nominato a tale incarico nel 2019.

Valdés ha assunto formalmente la guida dell'azienda alla fine di novembre, mentre Silva è passato a un ruolo non esecutivo come presidente e presidente del consiglio di amministrazione.

""Sono onorato di entrare a far parte di Deoleo come suo CEO", ha scritto Valdés su LinkedIn. "La mia visione è chiara: rafforzare la nostra posizione sul mercato e rimanere all'avanguardia nell'innovazione, dando priorità al benessere e alla crescita dei nostri dipendenti".

Valdés, laureato in giurisprudenza ed economia presso l'Università di Deusto e con un master in Business Administration presso la IE Business School, ha iniziato la sua carriera professionale come product manager per la catena di supermercati Carrefour.

Ha continuato a scalare i vertici aziendali, lavorando come direttore prodotti internazionali per ADEO Services, con sede in Francia, prima di diventare amministratore delegato della società di logistica marittima Bergé Marítima e, in seguito, a capo del secondo produttore europeo di alimenti in scatola, Jealsa.

Valdés è attualmente membro del consiglio di amministrazione di Meliá Hotels International, il che offre al dirigente esperto un'ampia gamma di esperienze pertinenti per il suo nuovo incarico.

Valdés porta con sé decenni di esperienza nel confezionamento alimentare, nell'ospitalità e nella gestione di prodotti internazionali in Deoleo. (Foto: Cristóbal Valdés tramite LinkedIn)

Mentre Silva ha detto La Vanguardia Sebbene all'inizio di quest'anno Deoleo si trovi in ​​una posizione finanziaria molto più solida rispetto a quando è stato nominato, l'azienda ha dovuto affrontare una serie di battute d'arresto nel corso della seconda metà del 2024.

Silva prevede che la società chiuderà l'anno con circa 100 milioni di euro di debiti, in calo rispetto ai 572 milioni di euro del 2018. Secondo la società, Deoleo ha registrato un utile operativo di 500,000 euro nella prima metà del 2024, rispetto alle perdite di 10 milioni di euro del 2023.

Tuttavia, una recente sentenza di un tribunale italiano su una controversia fiscale durata un decennio ha portato l'agenzia di rating Moody's a declassare il rating creditizio di Deoleo, nel contesto del suo tentativo di rifinanziare 160 milioni di euro di debito.

A novembre, un tribunale di Milano ha stabilito che Deoleo deve pagare 89 milioni di euro di imposte arretrate e interessi per le importazioni di olio d'oliva della controllata italiana Carapelli Firenze SpA.

La controversia nasce da una manovra legale messa in atto da Carapelli per importare olio d'oliva extra-Unione Europea tramite una filiale svizzera per poi imbottigliarlo in Italia e riesportarlo fuori dall'UE

La Svizzera non è uno Stato membro ma ha un accordo di libero scambio con l'UE

Deoleo ha affermato di aver compreso che questa pratica rientra in un'esenzione prevista dalla normativa doganale europea, che le consente di evitare di pagare i dazi sulle importazioni di olio d'oliva.

Tuttavia, i funzionari doganali italiani non furono d'accordo e aprirono un caso contro Carapelli nel 2014. Deoleo ha fatto ricorso contro la sentenza e i consulenti legali dell'azienda stanno valutando le possibilità di successo per determinare come ciò potrebbe influire sulle sue finanze.

Nel frattempo, Moody's ha declassato il rating creditizio della società da B3, che è "soggetto ad alto rischio di credito", a Caa1, rendendolo un "bond of poor standing” con outlook negativo. Ha inoltre declassato il rating del prestito da 160 milioni di euro, la cui scadenza è prevista per giugno 2025.

L'analista di Moody's responsabile del rating ha affermato che il cambiamento "riflette i rischi correlati alla sentenza sfavorevole ricevuta dal tribunale italiano… Se questa decisione venisse confermata, potrebbe indebolire il profilo finanziario di Deoleo.”

L'analista ha aggiunto che ciò potrebbe complicare gli sforzi in corso di Deoleo per rifinanziare le scadenze del debito del 2025 e del 2026, il che potrebbe avere un "impatto materiale sul profilo finanziario e sulla liquidità del gruppo."

Tuttavia, Deoleo ha affermato che la sentenza "non ha avuto alcun impatto sulle operazioni finanziarie del gruppo, che continua a gestire la propria attività e a rispettare i propri impegni normalmente".

La società ha aggiunto di aver notificato la notizia ai suoi due principali azionisti, CVC e Alchemy, i quali continuano a sostenerla e hanno espresso fiducia nella strategia del gruppo per rifinanziare il debito.

""Gli azionisti rilevanti hanno espresso il loro sostegno a Deoleo e il team legale della società sta lavorando con i suoi consulenti per richiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza e per presentare ricorso alla Corte Suprema italiana", ha dichiarato Deoleo all'autorità di regolamentazione finanziaria spagnola.