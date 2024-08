Sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità, l'efficienza e la fiducia dell'olio d'oliva

Negli ultimi due anni, l’intelligenza artificiale (AI) sotto forma di grandi modelli linguistici – come Gemini, ChatGPT e Bard – ha catturato lo spirito del tempo del pubblico.

Tuttavia, negli ultimi dieci anni l’intelligenza artificiale ha aiutato gli olivicoltori a migliorare l’efficienza e il processo decisionale.

All'inizio di quest'anno, i funzionari della città di Jaén, in Spagna, si sono riuniti per discutere i numerosi ruoli che l'intelligenza artificiale può ricoprire per gli olivicoltori e i frantoiani nella provincia più prodigiosa della produzione di olio d'oliva al mondo.

I produttori di olio d'oliva stanno lentamente iniziando a vedere i vantaggi di trasferirsi in quest'area. Possono vedere come l'intelligenza artificiale può non solo migliorare il branding, ma anche la soddisfazione del cliente. - Javier Canego Martinez, responsabile del progetto, Decidata Analytics

Tra i partecipanti c'era Decidata Analytics, un'azienda specializzata nell'intelligenza artificiale utilizzata per migliorare l'analisi dei dati.

Lo ha detto il responsabile del progetto Javier Canego Martinez Olive Oil Times che l’intelligenza artificiale potrebbe migliorare la tracciabilità e contribuire a creare fiducia in un settore afflitto da negatività titoli sulla frode negli ultimi mesi.

"Gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutare a garantire che l'olio d'oliva sia autentico e di alta qualità controllando il tipo di olive utilizzate ", ha affermato. "Questo può essere fatto analizzando le foto dei noccioli di oliva utilizzando la tecnologia di riconoscimento delle immagini. Fornendo informazioni accurate sul prodotto, le aziende possono creare fiducia nei consumatori e mantenere una forte reputazione del marchio”.

I ricercatori delle università italiane, infatti, hanno addestrato l’intelligenza artificiale a farlo individuare la provenienza di olio extra vergine di oliva utilizzando i suoi composti fenolici e steroli. In uno studio del 2022, hanno riferito che l'IA ha identificato correttamente gli oli d'oliva Taggiasca Ligure prodotti localmente.

Oltre a verificare l'autenticità, Canego Martinez ritiene che gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possano aiutare produttori e rivenditori a rivolgersi ai clienti con pubblicità personalizzata.

"Comprendendo cosa piace ai consumatori e come si comportano, le aziende possono personalizzare i propri messaggi e promozioni per raggiungere gruppi specifici in modo più efficace”, ha affermato.

"L'intelligenza artificiale può prevedere ulteriormente le tendenze del mercato per il settore dell'olio d'oliva, insieme alle richieste dei consumatori, aiutando le aziende ad adattare le proprie strategie in anticipo ", ha aggiunto Canego Martinez. "Ciò consente loro di ottimizzare l’inventario, i prezzi e gli sforzi di marketing per rimanere competitivi”.

Diego Hueltes, ingegnere informatico e consulente, ha dimostrato che i modelli di intelligenza artificiale possono farlo prevedere con precisione i prezzi. Ha sviluppato tre modelli di prezzo predittivi utilizzando dati storici sui prezzi, dati climatici e dati sui raccolti precedenti per prevedere con precisione i prezzi per il 2017 e il 2018.

La maggior parte della tecnologia AI per queste applicazioni non è così conosciuta come i grandi modelli linguistici rivolti al consumatore che producono l’attuale generazione di AI generativa.

Tuttavia, Canego Martinez ha affermato che l'intelligenza artificiale generativa può aiutare chiunque sia coinvolto nel mondo dell'olio d'oliva a compilare documenti, moduli e produrre "contenuti di alta qualità, inclusi social media, blog, video e altri strumenti di marketing."

"I produttori di olio d'oliva stanno lentamente iniziando a vedere i vantaggi di trasferirsi in quest'area ", ha affermato. "Possono vedere come l'intelligenza artificiale può non solo migliorare il marchio delle aziende produttrici di olio d'oliva, ma anche migliorare la soddisfazione complessiva del cliente.

Durante l’evento a Jaén, i funzionari hanno discusso dell’uso dell’intelligenza artificiale per i chatbot di assistenza clienti e di come agricoltori e mugnai possono utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale esistenti per prevedere i tempi del raccolto e le tendenze del mercato.

Insieme all'intelligenza artificiale, si è discusso di utilizzando la tecnologia blockchain per migliorare la tracciabilità e reprimere furti e frodi.

Oltre agli aspetti aziendali legati al marketing e al contatto con i clienti, Canego Martinez ha affermato che agricoltori e produttori possono utilizzare l’intelligenza artificiale per rendere le loro operazioni più efficienti e sostenibili.

"L’intelligenza artificiale consente di ottimizzare i processi produttivi, rendendoli più efficienti e sostenibili”, ha affermato Canego Martinez. "Ciò include l’uso appropriato delle risorse naturali come acqua e fertilizzanti, la riduzione dell’impatto ambientale e la promozione di pratiche agricole responsabili”.

In una conferenza di giugno a Mengíbar, un’altra città nella provincia di Jaén, i ricercatori hanno presentato una piattaforma di intelligenza artificiale altrettanto accurata tempi previsti per la raccolta delle olive una stagione in anticipo utilizzando dati meteorologici e storici del raccolto.

"Anche l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico svolgono un ruolo fondamentale nell’oggettivazione del processo decisionale”, ha affermato Canego Martinez. "Queste tecnologie consentono alle aziende di analizzare grandi volumi di dati ed estrarre approfondimenti precisi e basati sull’evidenza. Ciò elimina la soggettività e i pregiudizi umani, consentendo decisioni più informate ed eque”.

Canego Martinez ha anche indicato il controllo dei parassiti come un esempio di come gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutare gli olivicoltori nel loro lavoro quotidiano.

"I modelli di apprendimento automatico possono aiutare a prevedere quando potrebbero comparire i parassiti esaminando i dati passati e i fattori ambientali, il che è estremamente utile per gli agricoltori quando fanno scelte di gestione delle colture”, ha affermato.

"Possono anche fornire un avviso sui futuri rendimenti dei raccolti in base a come le cose stanno crescendo in questo momento, rendendo più facile per gli agricoltori pianificare in anticipo”, ha aggiunto Canego Martinez. "Anche l’ottimizzazione dell’irrigazione è una possibilità, come ciò che offre Agrow Analytics in Spagna… Andando avanti, l’applicazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico continueranno a produrre olio di qualità superiore”.