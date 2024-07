Italia, Turchia e Brasile in testa agli 'EVO IOOC' Awards

I 9 paesith EVO IOOC Italia si è concluso con una cerimonia di premiazione il 15 giugnoth nello storico teatro cittadino di Palmi, in Calabria.

Antonio G. Lauro, presidente del concorso internazionale dell'olio d'oliva, ha annunciato i vincitori delle categorie Best in Show e Best in Country e i destinatari dei premi speciali.

L'evento, condotto in collaborazione dall'amministratore delegato Stefania Reggio, ha visto la partecipazione di produttori, esperti del settore e appassionati di olio d'oliva, che si sono divertiti degustazioni guidate dei prodotti vincitori.

Adagiata sulla Costa Viola, affacciata sul Mar Tirreno, Palmi è stata anche lo scenario delle valutazioni sensoriali effettuate dalla giuria presso le strutture del CapoSperone Resort nel mese di maggio.

Venticinque degustatori esperti provenienti da 11 paesi hanno valutato 671 proposte presentate da 28 paesi, di cui 592 oli extra vergine di oliva e 79 oli d'oliva aromatizzati.

L'Italia ha presentato il maggior numero di candidature ed è stato il paese più premiato, con 185 marchi partecipanti e 139 medaglie assegnate. Segue la Turchia con 102 marchi presentati e 77 medaglie.

I produttori brasiliani hanno partecipato con 69 marchi, di cui 63 premiati. In competizione con 88 marchi, la Grecia ha ricevuto 60 medaglie, seguita dalla Spagna, che ha partecipato con 56 marchi e ha portato a casa 38 medaglie.

L'elenco dei vincitori comprende Portogallo (23 medaglie), Israele (20 medaglie), Tunisia (19 medaglie), Argentina (11 medaglie), Croazia (nove medaglie), Giordania (cinque medaglie), Algeria (quattro medaglie), Stati Uniti , Sud Africa, Marocco (tre medaglie ciascuno), Arabia Saudita, Cina, Libano (due medaglie ciascuno), Francia, Malta e Slovenia (una medaglia ciascuno).

"Negli ultimi tempi si sono verificati cambiamenti evidenti e di grande impatto dovuti soprattutto alle conseguenze dell cambiamento climatico e il riscaldamento globale si sono verificati, ponendo sfide complesse agli agricoltori nei paesi tradizionalmente olivicoltori ", ha detto Lauro Olive Oil Times.

"D’altro canto assistiamo anche ad un aumento dei paesi produttori e di nuovi concorrenti che stanno entrando con forza nel mercato globale dell’alta qualità”, ha aggiunto. "Tutto ciò ci porta ad affermare che l’olio extravergine di oliva non ha più confini né padroni, ma solo protagonisti eccellenti”.

Gli organizzatori hanno rivelato durante la premiazione alcuni dati riguardanti i prodotti in gara.

Il 30% delle candidature erano biologiche e provenivano da una regione con un'indicazione geografica certificata, tra cui a Denominazione d'origine protetta (DOP) o Indicazione geografica protetta (IGP).

Oltre la metà (55.3%) degli oli extra vergini di oliva erano miscele di due o più varietà. Monovarietali rappresentavano quasi il 45% del totale, rappresentando più di 180 varietà.

Lauro ha inoltre evidenziato una recente novità introdotta dal concorso: la collaborazione con un importante ente di ricerca.

Lo scorso anno la direzione dell'EVO IOOC Italia ha firmato un accordo preliminare di collaborazione con il Centro per le Colture Olivicole, Frutticole e Agrumari del Consiglio per la Ricerca e l'Economia Agraria (CREA-OFA).

Secondo l'accordo, i produttori che si iscrivono al concorso possono partecipare alla linea di ricerca 'Tracciabilità degli oli extravergini di oliva nel mondo', i cui risultati saranno pubblicati su pubblicazioni scientifiche internazionali.

"Si tratta di un ampio progetto riguardante la caratterizzazione degli oli extra vergini di oliva basato sull'approccio di ricerca partecipativa ", ha affermato Lauro. "Siamo lieti di essere tra i protagonisti di questo studio, insieme a Enzo Perri, direttore del CREA-OFA, e alle aziende olivicole”.

Un elenco dei risultati dell'EVO IOOC Italia 2024 è disponibile sul sito del concorso sito web e social media.