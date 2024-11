L'Italia conia etichette speciali per i suoi oli di oliva DOP e IGP

Nell’ambito di un piano per implementare soluzioni di sicurezza e tracciabilità per il settore agroalimentare, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha lanciato un’etichetta sviluppata espressamente per il settore agroalimentare. olio extravergine d'oliva con Denominazione d'origine protetta (DOP) e Indicazione geografica protetta (IGP).

L'etichetta, caratterizzata da una grafica esclusiva e da elementi di sicurezza avanzati, è progettata per essere applicata al tappo o al contenitore della bottiglia. È numerata in modo univoco e include un codice QR per accedere a una piattaforma con informazioni sul prodotto e sul produttore.

Il consorzio per la tutela dell' Olio di Roma IGP è stato il primo ad adottare l’etichetta subito dopo la sua istituzione, seguito quest’anno dai consorzi DOP Olio Sabina, IGP Olio di Calabria e DOP Olio Terre di Siena.

Olive Oil Times ha visitato l'Officina Carte Valori, lo stabilimento di stampa di sicurezza di Roma dove vengono prodotte le etichette. Si trova in Via Salaria, il più grande dei quattro stabilimenti IPZS, con 569 dipendenti e 15 reparti di produzione.

"Qui l'Istituto Poligrafico realizza tutti i prodotti per la tracciabilità, mentre in una struttura adiacente vengono realizzati i prodotti per l'identità fisica e digitale del cittadino", ha detto Matteo Cerasoli, responsabile della stamperia di sicurezza, introducendo la visita e dopo aver superato il primo controllo di sicurezza.

Lo stabilimento produce anche etichette per beni soggetti al monopolio di Stato, tra cui tabacco, etichette farmaceutiche, marche da bollo e prodotti numerati non tracciabili come i biglietti della lotteria. Inoltre, una sezione è dedicata alla stampa di francobolli e della Gazzetta Ufficiale.

Nel rispetto delle rigide norme di sicurezza che regolano l’accesso a tutte le strutture dell’IPZS, l’ingresso all’area di stampa ad alta sicurezza è presidiato dalla Guardia di Finanza e solo il personale autorizzato può accedere ai vari reparti attraverso porte interbloccate.

"Come tutti gli altri prodotti di tracciabilità, l’etichetta dell’olio extravergine di oliva DOP e IGP presenta caratteristiche di sicurezza simili a quelle che troviamo nei documenti di identità come passaporti e carte d’identità, nonché nelle banconote”, ha affermato Cerasoli.

Avvicinandosi al luogo in cui vengono prodotte le etichette, si può udire il rumore dei macchinari che lavorano a piena capacità. Durante Olive Oil Times visita, i tecnici dell'IPZS hanno predisposto la macchina che stampa le etichette disposte in bobina.

Realizzazione etichette per l'Olio di Calabria IGP (Foto: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

"«Tutte le attrezzature sono progettate esclusivamente per l'Istituto Poligrafico», ha detto Cerasoli. "Questa macchina ha un cuore costituito da una molteplicità di sistemi di controllo, che certificano il 100 per cento della produzione."

"Certifichiamo i prodotti verificando ogni caratteristica di sicurezza visibile e invisibile", ha aggiunto. "Possiamo dire che i prodotti di sicurezza fisica hanno due mondi, uno visibile e uno invisibile che aumenta la protezione."

Dopo la stampa, le etichette destinate al settore agroalimentare, comprese quelle relative all’olio extravergine di oliva DOP e IGP, passano al reparto dati variabili per la numerazione.

"“Questo dipartimento svolge un compito di notevole complessità”, ha affermato Cerasoli. "In parole povere, ogni etichetta è numerata con un codice alfanumerico combinato con un codice di controllo casuale generato da un algoritmo proprietario, che ci consente di ottenere etichette uniche."

Telecamere speciali verificano poi la presenza, la leggibilità e la qualità di entrambi i codici su ogni etichetta, in modo che gli enti di controllo possano verificare l'autenticità del prodotto. Inoltre, controllano il codice QR per garantire che sia pienamente conforme agli ISO (requisiti di qualità) del settore e possa essere letto in modo univoco dai dispositivi degli utenti.

"“Siamo partiti essenzialmente dalla nostra esperienza con il vino”, ha detto Annalisa Griffo, responsabile dell’unità agroalimentare. "Produciamo etichette per vini DOCG e DOC da oltre un decennio. Dovremmo considerare che l'etichetta per i vini DOCG è obbligatoria, mentre quella per i vini DOC è volontaria."

pubblicità

"Tuttavia, nel corso degli anni, abbiamo visto un numero sempre crescente di produttori e consorzi scegliere di adottare quest'ultima", ha aggiunto. "Produciamo annualmente due miliardi di etichette di vino, di cui 1.5 miliardi DOC. Questo ha rappresentato un punto di forza per estendere questa soluzione ai prodotti agroalimentari DOP e IGP.”

Nella macchina successiva, che elabora la carta stampata, i tecnici dell'IPZS terminano la lavorazione di una bobina.

Etichette per l'Olio di Roma IGP (Foto: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

Le bobine vengono prodotte secondo le procedure di stampa di sicurezza nello stabilimento IPZS di Foggia, poi contabilizzate e trasferite a Roma.

"«Ogni reparto di questa area è dotato di un caveau in cui vengono stoccate le bobine che arrivano dalla precedente area di lavorazione», ha detto Cerasoli, sottolineando che alla fine di ogni fase del processo produttivo viene stilato un report.

pubblicità

"In ogni fase, sia i prodotti buoni che quelli di scarto vengono contabilizzati, contati pezzo per pezzo e pesati", ha aggiunto. "In sostanza, teniamo traccia della storia di ogni bobina e delle etichette che la compongono lungo tutto il processo produttivo, la cui gestione è fondamentale.”

Una volta che i tecnici IPZS hanno terminato l'elaborazione di una bobina, Olive Oil Times lo esaminò e osservò attentamente le caratteristiche fisiche delle etichette.

"Ogni etichetta è caratterizzata da una serie di elementi fisici, ovvero la filigrana con un disegno specifico, insieme a fibrille visibili e invisibili", ha detto Cerasoli. "Inoltre, c'è una stampa di sicurezza e quindi è impossibile fotocopiarla o falsificarla."

""Se guardiamo con una lente di ingrandimento, possiamo vedere micro-scritture che riportano diverse diciture con una risoluzione che le rende rilevabili solo con sistemi speciali", ha aggiunto. "Questa è la parte visibile del prodotto, completata da una parte invisibile dietro di essa, come abbiamo detto prima. Alcune fibrille diventano fluorescenti e la stampa di sicurezza comprende inchiostri diversi. Inoltre, c'è una caratteristica di sicurezza che non ci è consentito rivelare."

Le altre etichette IPZS differiscono da queste in quanto hanno una grafica personalizzata. I consorzi dell'olio extravergine di oliva DOP e IGP possono personalizzare le etichette con i loro loghi e colori.

"Tutto ciò nasce dall'esigenza di tutelare i prodotti di alta qualità, la loro autenticità e la vera '"Fatto in Italia", ha detto Griffo. "Il settore agroalimentare italiano è tra i più apprezzati e riconosciuti al mondo, e per questo anche tra i più imitati.”

Realizzazione etichette per la DOP Olio Terre di Siena (Foto: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

Ha citato un recente rapporto dell'Istituto nazionale controllo qualità e repressione frodi, secondo cui il valore dei prodotti agroalimentari italiani contraffatti nel 2023 ammontava a oltre 42 milioni di euro, di cui il 33 per cento era costituito da prodotti DOP e IGP contraffatti.

"Riteniamo che sia molto importante creare una forte identificazione del prodotto anche per contrastare l' '"Frodi legate al cosiddetto 'Italian sounding', che hanno cifre molto elevate", ha affermato Griffo. "Ogni anno i produttori italiani perdono quasi 100 miliardi di euro di vendite all’estero a causa di questo trucco, che consiste nell’evocare 'L'italianità attraverso i colori, le parole e i simboli del Paese."

"Le DOP e le IGP non sono solo '"Made in Italy", ma anche prodotti certificati che superano un ulteriore percorso di certificazione e controllo", ha osservato. "La contraffazione comporta danni alla reputazione, una perdita di reddito e, non secondariamente, un rischio di danno alla salute. Pertanto, è importante proteggere i prodotti, il produttore e i consumatori".

Proteggere la fiducia e la salute del pubblico è uno dei valori fondamentali dell'IPZS. L'etichetta mira a garantire ulteriormente la qualità dei consumatori, salvaguardando al contempo prodotti autentici e sani.

Inoltre, il codice QR stampato su ogni etichetta dà accesso alla piattaforma IPZS dedicata al passaporto digitale dei prodotti, PassaloQui i consumatori possono verificare l'autenticità e la tracciabilità dei prodotti e trovare una vetrina.

"Oltre a visualizzare tutti i passaggi del processo produttivo, la piattaforma fornisce informazioni fornite dagli agricoltori, come eventi, oleotourism e tour enoturistici, ricette e abbinamenti, e altro ancora", ha aggiunto Griffo. "Si propone di essere un vero e proprio canale di comunicazione tra produttori e consumatori."

La visita si è conclusa con un ultimo controllo di sicurezza, mentre l'attività produttiva presso la tipografia di sicurezza è proseguita a pieno ritmo.

Parallelamente alla raccolta delle olive, è in corso la produzione delle etichette per l'olio extravergine di oliva DOP e IGP prodotto nelle regioni Lazio, Toscana e Calabria.