Vendite di olio di oliva italiano fino all'ultimo rapporto

I profitti dei confezionatori di olio d'oliva italiani sono cresciuti sostanzialmente negli ultimi due mesi del 2010 secondo ASSITOL. Sul fronte interno, le vendite sono aumentate del 31% e le vendite all'esportazione del 22.4%. Rispetto all'intero arco temporale 2009-2010 ASSITOL segnala un incremento del 21.6 per cento. Questo numero riflette i guadagni sia qui che all'estero ed è una buona notizia dopo un inizio anno lento. ASSITOL è l'Associazione dell'industria petrolifera italiana. I suoi membri sono confezionatori di olio, principalmente di oliva, ma anche di semi e olio di sansa. I membri vanno dai grossisti a marchi noti come Colavita e Monini e rappresentano la vendita dell'90 percento dell'olio d'oliva italiano.

Olio extra vergine di oliva, che termini ASSITOL "L'olio extravergine di oliva convenzionale ”, è di gran lunga la categoria più ampia confezionata dai soci. Confezionano oli d'oliva italiani, comunitari ed extra UE. Confezionate anche le categorie molto più piccole di oli DOP e IGP indicati geograficamente, 1% Made in Italy e biologici. Questi prodotti di nicchia (e più costosi) rappresentano circa il 6% dell'intera categoria extravergine. Anche i loro dati di vendita sono stati, nel complesso, positivi. Gli oli DOP e IGP hanno avuto un aumento superiore al 50% nel mercato interno a novembre e dicembre, rispetto al 2009. L'eccezione è arrivata con il 1% di olio extravergine di oliva italiano, che ha avuto un calo del 4% a livello nazionale, sebbene un aumento del 6.5% nel mercato delle esportazioni.

Anche l'olio di sansa (un olio che viene estratto attraverso un processo industriale che coinvolge solventi e simile a quello utilizzato per la produzione di oli di semi) ha guadagnato con un aumento del 12.8%. Principalmente i panifici, almeno in Italia, utilizzano questo olio. Anche l'olio di sansa è allo studio per l'utilizzo nella creazione di elettricità, oggetto di una conferenza alla quale hanno partecipato i produttori di olio d'oliva nel novembre 2010.

La concorrenza tra i paesi produttori di olio d'oliva è rigida e la Spagna è considerata il concorrente più aggressivo dell'Italia. Dopo la Spagna, l'Italia produce la maggior parte dell'olio d'oliva. Mentre il numero interno dell'Italia è aumentato del 31%, il numero interno della Spagna è diminuito del 5% (ASSITOL rispetto agli ultimi 4 anni) per il periodo novembre-dicembre 2010. ASSITOL attribuisce i guadagni italiani all'agilità e alle misure intelligenti di riduzione dei costi.

ASSITOL è stato anche nelle notizie di recente a causa della loro Gennaio 27th dichiarazione sulle nuove normative UE relative ai test per gli esteri alchilici. Un livello elevato di esteri alchilici indica generalmente un olio d'oliva prodotto da olive di scarsa qualità e non degno della denominazione extra vergine. L'UE ha approvato una legge che fissa un limite per gli esteri alchilici, cosa che ASSITOL preferisce fortemente.

I seguenti dati pubblicati da Coldiretti (un grande gruppo di interesse agricolo e lobby) forniscono un'istantanea del settore dell'olio extravergine di oliva italiano:

Numero di ulivi: 250,000,000

2010 - Produzione 2011: tonnellate 550,000

Market rank: secondo, dopo la Spagna

Consumo pro capite: 13-14 kg / anno

Numero di oli DOP / IGP: 40

Fatturato annuo in euro: 2 miliardi

Giorni lavorativi: 50,000,000