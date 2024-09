Le pecore invasive devastano gli uliveti nella Spagna orientale

L'ALCOIÀ, Spagna – La Comunità Valenciana Unione Llauradora i Ramadera (Unione dell'agricoltura e dell'allevamento) ha nuovamente attirato l'attenzione sui danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica nelle montagne di Alicante, sottolineando in particolare gli effetti delle specie invasive come la pecora berbera.

In uno studio pubblicato ad agosto, il sindacato ha stimato che i danni causati dagli ungulati causano perdite dirette agli agricoltori nell'ordine dei 10 milioni di euro all'anno, di cui circa 4.7 milioni di euro, ovvero il 47 percento, imputabili agli uliveti.

Le regioni di Marina Alta, Marina Baixa, El Comtat, L'Alcoià, L'Alacantí e Alto y Medio Vinalopó sono risultate quelle più gravemente colpite.

Uno degli animali evidenziati nello studio è la pecora berbera, un bovide selvatico endemico delle regioni del Sahara. Sebbene sempre più raro nel suo areale nativo, è proliferato in molte aree in cui è stato introdotto.

In Spagna, questo è avvenuto per la prima volta nel Parco Regionale della Sierra Espuña, dove la pecora è stata introdotta come specie di selvaggina nel 1970. Da allora, si è diffusa in almeno otto province diverse. Si stima che la popolazione nella sola Alicante comprenda ora circa 2,500 individui.

Si ritiene che le specie invasive originarie del Nord Africa stiano proliferando più rapidamente rispetto ai decenni precedenti a causa dell'aumento tasso di desertificazione che sta trasformando il paesaggio spagnolo in uno più simile al loro habitat nativo. Ciò è particolarmente vero per i Monti di Alicante.

Grazie ai suoi adattamenti ai terreni montuosi e aridi e alla sua capacità di nutrirsi di una vasta gamma di specie di piante legnose, la pecora berbera può causare danni considerevoli ai tradizionali uliveti di montagna. Inoltre, può eseguire un salto da fermo di oltre due metri, rendendo inefficace la recinzione standard.

Il sindacato ha utilizzato il caso di Miguel Ángel García come esempio dei problemi che gli agricoltori devono affrontare a causa di queste specie. Un coltivatore di olive e produttore di olio a L'Alcoià, il suo appezzamento più vicino alle montagne ha subito danni estesi e crescenti negli ultimi anni, con il raccolto del 2023 che ammonta a soli 300 chilogrammi: 1,000 chilogrammi in meno rispetto all'anno precedente.

Le pecore berbere stanno danneggiando gli ulivi nei Monti di Alicante. (Foto: Simon Roots)

Parlando alla Olive Oil Times, Gli abitanti di L'Alcoià hanno espresso una serie di opinioni sulla presenza delle specie esotiche, nessuna delle quali positiva. Mentre tutti erano preoccupati per gli effetti degli animali sull'economia e le tradizioni locali, molti ritenevano che il loro impatto ambientale fosse ancora più preoccupante.

La zona è rinomata per la sua bellezza naturale e le sue montagne e i suoi burroni offrono un rifugio importante per molte specie che si trovano solo nella penisola iberica. Oltre ad aumentare la competizione per il cibo e l'habitat, le specie esotiche invasive sono vettori di varie malattie che possono diffondersi alla fauna selvatica e al bestiame autoctoni.

Un altro pericolo riconosciuto rappresentato da questi animali è la loro capacità di saltare le barriere stradali, fattore che provoca un aumento degli incidenti stradali nelle regioni in cui il loro numero è aumentato vertiginosamente.

Una gamma così ampia di problemi significa che le richieste di controllo delle popolazioni di queste specie hanno un ampio sostegno. Tuttavia, la situazione è complicata da una legislazione che cambia frequentemente e persino contraddittoria, poiché i governi successivi portano con sé ideologie e priorità opposte.

Ad esempio, la pecora berbera è stata inserita nel catalogo spagnolo delle specie aliene invasive nel 2013, il che significa che la politica ufficiale del governo nazionale era quella di sradicare completamente la specie dal Paese.

I gruppi di cacciatori, tuttavia, hanno ottenuto un'eccezione per la regione di Murcia, il punto di origine della specie in Spagna. Nel 2016, tuttavia, una sentenza della Corte Suprema ha rimosso questa e altre eccezioni e ha ribadito che tutte le specie aliene invasive devono essere sradicate.

Tuttavia, nel 2018, la legislazione del 2007 sul patrimonio naturale e la biodiversità è stata riformata, annullando di fatto la sentenza del 2016.

Nonostante gli sforzi per cacciare le pecore invasive, i divieti su tali attività nelle aree protette hanno ostacolato gli sforzi. (Foto: Simon Roots)

Con questa riforma, le specie aliene che erano già invasive prima del 2007 non sono più soggette a eradicazione. Invece, sono soggette a controllo tramite caccia e pesca. A complicare ulteriormente la situazione c'è il fatto che la caccia è illegale nelle aree protette e la legislazione sulla caccia varia tra le comunità autonome.

Molti residenti, tuttavia, ritengono che sia possibile trovare un equilibrio efficace all'interno del quadro attuale.

""L'equilibrio tra la conservazione della fauna selvatica e la protezione dell'agricoltura è una sfida complessa ma gestibile", ha affermato García. "Le montagne di Alicante, con la loro ricca biodiversità e l'importante settore agricolo, possono servire da modello per altre regioni che affrontano problemi simili".

"Con un approccio integrato e sostenibile, è possibile proteggere gli interessi degli agricoltori preservando al contempo la ricchezza naturale che caratterizza questa splendida regione", ha aggiunto. "È quindi fondamentale attuare strategie di gestione sostenibile che bilancino la conservazione della fauna selvatica con la tutela dell’agricoltura”.

Un altro argomento controverso è il risarcimento. Mentre la gestione della fauna selvatica è responsabilità del Department of Environment, il Department of Agriculture è responsabile del risarcimento degli agricoltori per le perdite subite a causa dei danni causati dalla fauna selvatica e della fornitura di aiuti per misure preventive.

A giugno di quest'anno, tuttavia, il Dipartimento dell'agricoltura ha annunciato che avrebbe stanziato fondi solo per misure preventive nella Comunità Valenciana e non per compensazioni come annunciato in precedenza. Inoltre, i fondi stanziati per queste misure ammontavano a 250,000 €, una cifra in netto contrasto con i 6.3 milioni di € del bilancio della vicina Catalogna.

Secondo i dati del sindacato, nel 2023 le perdite totali dovute ai danni causati dalla fauna selvatica nelle zone rurali di Valencia hanno superato i 45 milioni di euro.

Il Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione ha precedentemente affermato che le misure attuali non sono sufficienti a frenare l'espansione di varie specie o la frequenza e l'entità dei loro impatti sulle attività umane e sull'ambiente naturale. Ha parlato specificamente di cinghiale, caprioli, mufloni, stambecchi e conigli, che stanno aumentando in termini di popolazione e areale.