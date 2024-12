In Molise l'adozione dell'ulivo sostiene la ricerca Salute

Adagiato sulle dolci colline di Agnone, un pittoresco villaggio nella regione centro-meridionale italiana di Molise, Uliveto Gianna offre ai visitatori la possibilità di adottare un ulivo sostenendo la ricerca sulla salute.

"Questo progetto è nato quando ho deciso di piantare un numero di ulivi corrispondente agli anni che ho trascorso con mia moglie Gianna da quando ci siamo fidanzati”, ha raccontato Orazio Ferrelli. Olive Oil Times. "Era scomparsa da poco e volevo fare qualcosa di significativo per renderle omaggio."

Con l'aiuto del fratello Antonio, Ferrelli piantò 26 giovani piantine di ulivo in un appezzamento di terreno incolto di proprietà della famiglia e le mise in adozione.

""Volevo permettere alle persone, soprattutto a quelle che non vivono in campagna, di adottare queste piante e di godersele quando vogliono", ha detto Ferrelli. "In cambio, chiederei qualcosa di molto prezioso: una donazione alla ricerca sanitaria."

Un contributo di qualsiasi importo a sostegno di un'associazione o di un'organizzazione impegnata nella ricerca medica equivale al prezzo dell'adozione di un giovane ulivo nel frutteto.

"Non ho bisogno della ricevuta della donazione, poiché sono un '"Sono un uomo di montagna e mi fido di quello che dicono", ha detto Ferrelli.

Ha specificato che gli aspiranti adottanti possono contattare Uliveto Gianna al Instagram per comunicare la loro donazione e l'associazione che scelgono di sostenere. Vengono poi invitati a visitare il frutteto e a lasciare un messaggio, che verrà scritto su un cartello vicino al loro ulivo.

Lanciata come una piccola iniziativa per amici e colleghi, ha generato fermento e interesse nella comunità locale e nei media. Colpito dal successo del suo progetto, Ferrelli sta ricevendo richieste di adozione da tutta Italia e da altri paesi, tra cui Regno Unito e Germania.

Ciò lo ha spinto ad aggiungere altri ulivi: 70 sono stati piantati di recente e altri 100 saranno piantati nei prossimi mesi. A seconda del numero di nuove richieste di adozione, potrebbe essere aggiunto un ulteriore appezzamento al piano. Gli alberi dovrebbero iniziare a produrre frutti tra quattro o cinque anni.

Settanta giovani ulivi sono stati recentemente piantati a Uliveto Gianna. (Foto: Orazio Ferrelli)

"Ora posso dire che il olio extravergine d'oliva prodotto sarà utilizzato dalla nostra famiglia e come regalo", ha affermato Ferrelli. "Al momento non posso permettermi di assumere personale per imbottigliare l'olio d'oliva. In ogni caso, questa iniziativa non avrà mai scopi commerciali e deve rimanere senza scopo di lucro, con l'unico obiettivo di sostenere la ricerca sulla salute e promuovere la prevenzione".

"Potrei piantare anche altri tipi di alberi da frutto, ma ho scelto l'ulivo per ciò che rappresenta per tutti i popoli", ha aggiunto. "In tutte le culture simboleggia valori importanti che voglio comunicare con questo progetto, come pace, amore eterno, amicizia e rinascita."

Lo scorso ottobre, mese della consapevolezza sul tumore al seno, è stata posizionata una panchina rosa in una zona panoramica dell'uliveto per ricordare l'importanza della prevenzione. Sarà il punto di arrivo di una passeggiata che Ferrelli ha in programma di organizzare il prossimo anno come ulteriore modo per sensibilizzare e sostenere la ricerca.

"Posso portare avanti questo progetto grazie alle mie due figlie, che mi hanno sostenuto fin da quando l'ho concepito", ha affermato. "Tuttavia, devo dire che non avrei potuto fare nulla di tutto questo senza l'aiuto fondamentale di mio fratello, che si occupa del frutteto a livello pratico tutto l'anno. Questa terra apparteneva ai nostri genitori, che hanno fatto molti sacrifici per noi, e questo è anche un modo per ringraziarli".

Il forte legame con la sua terra comprende la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, preservando al contempo le risorse naturali.

Ogni adozione di un ulivo presso Uliveto Gianna è contrassegnata da un cartello con un messaggio dell'adottante. (Foto: Orazio Ferrelli)

L'oliveto Gianna è composto da alberi appartenenti a varietà autoctone, tra cui la Bella di Montagna e lo Sperone di Gallo, e altre diffuse in tutto il centro Italia, come il Leccino, il Frantoio, il Pendolino Olivastro e il Leccio del Corno.

Gli alberi sono gestiti in modo sostenibile, concimati con prodotti biologici e, nei mesi più caldi, annaffiati attraverso un sistema di raccolta dell'acqua piovana.

"I cartelli che indicano le adozioni accanto agli ulivi raccontano tante storie diverse, che comprendono momenti più o meno felici, tutti segnati dall'amore", ha detto Ferrelli. "La cosa bella che stiamo facendo qui con tutte le persone che adottano gli ulivi è essere proattivi e impegnati, facendo qualcosa di buono per migliorare il mondo".

"Nonostante i momenti difficili che abbiamo dovuto affrontare, non ci siamo arresi e abbiamo deciso di andare avanti insieme, guardando avanti a un futuro con i colori dell'arcobaleno", ha concluso.