Elevato tasso di fallimento nei controlli di qualità nella Repubblica Ceca

Una campagna di ispezione condotta dall'Ispettorato statale dell'agricoltura e degli alimenti (SZPI) nella Repubblica Ceca ha riscontrato problemi in circa la metà dei campioni di olio d'oliva analizzati.

I test su piccola scala hanno garantito che gli oli extravergini e vergini di oliva di vari Paesi rispettassero gli standard qualitativi e i requisiti di etichettatura europei.

I risultati sono stati allarmanti: otto campioni su 18 non erano conformi. Sette di questi campioni non erano olio extravergine d'oliva come dichiarato sulla confezione, ma erano di qualità inferiore. Inoltre, un campione presentava altre carenze di etichettatura.

I campioni non conformi provenivano da Spagna, Grecia e Tunisia. SZPI ha informato le autorità di questi paesi in merito ai risultati e ha ordinato ai venditori di ritirare dal mercato i lotti implicati. L'agenzia avvierà anche procedimenti amministrativi sotto forma di multe.

Questa campagna di ispezione fa parte degli sforzi in corso di SZPI per garantire la conformità della sicurezza alimentare agli standard europei. Nel 2023, il 67 percento dei campioni di olio d'oliva valutati non ha superato l'ispezione, indicando un leggero miglioramento nei tassi di conformità quest'anno.

La Repubblica Ceca, che ospita quasi 11 milioni di persone, non produce olio d'oliva. Secondo i dati dell'International Olive Council, il paese ha consumato 2,800 tonnellate metriche nell'anno di raccolto 2023/24, il totale più basso dal 2003/04.

Nel 2023, ultimo anno per il quale è disponibile un set di dati completo, l'Unione Europea ha effettuato 4,357 controlli sulle etichette, individuando 724 oli d'oliva non conformi ai requisiti dell'UE.

Il livello più elevato di non conformità delle etichette è stato riscontrato tra i marchi di olio extravergine di oliva nei paesi non produttori, con 124 campioni su 472 non conformi alle norme di commercializzazione dell'UE che garantiscono la corretta denominazione, indicazione dell'origine e informazioni sulla conservazione.

Gli oli extravergini di oliva provenienti dai paesi produttori hanno avuto un livello di non conformità molto più basso (492 su 3,299 campioni), mentre altri gradi di olio d'oliva Nel 18 per cento dei casi, le informazioni provenienti dai paesi produttori e non produttori non erano conformi.

L'UE ha inoltre eseguito 3,023 controlli di categoria, individuando 1,030 campioni non conformi alla categoria.

I controlli di categoria assicurano che l'olio d'oliva soddisfi i requisiti di qualità per il suo grado e ne determinano la purezza. L'UE utilizza i controlli di categoria per identificare i casi di frodeGravi irregolarità durante questi controlli possono comportare il ritiro del prodotto dal mercato, multe ai produttori o ai distributori e, nei casi più estremi, l'avvio di azioni legali.

Le autorità europee hanno scoperto che il 37 percento dei campioni di olio extravergine di oliva provenienti da paesi produttori e non produttori violava le norme UE. I paesi produttori erano responsabili di 743 violazioni su 2,036 campioni, mentre i paesi non produttori avevano 125 violazioni su 336 campioni.

Quasi un quarto degli altri campioni di olio d'oliva analizzati dall'UE non hanno soddisfatto i requisiti di qualità e purezza, con le autorità che hanno segnalato 162 campioni su 651.