Gli olivicoltori dell'Erzegovina celebrano un anno di trionfi

Gli olivicoltori dell'Erzegovina, la regione meridionale della Bosnia-Erzegovina, ricorderanno il 2024 per i suoi risultati eccezionali.

""Possiamo addirittura dire che è stato un evento storico per la nostra produzione di olive e di olio d'oliva", ha affermato Marko Ivanković, direttore dell'Istituto federale agro-mediterraneo (FZP) di Mostar, la città più grande dell'Erzegovina.

I produttori e i funzionari dell'Erzegovina hanno elogiato diversi risultati significativi, tra cui l'istituzione dell' Testa d'oro Denominazione di Origine Protetta dall'Istituto per la Proprietà Intellettuale e l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare del Paese.

Novembre 20th, il giorno prima Giornata Mondiale dell'Olivo, il paese è stato accolto anche come il 21st Membro del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

La Bosnia Erzegovina è un nuovo membro del Consiglio oleicolo internazionale

""Per la Bosnia Erzegovina, in quanto paese candidato all'adesione all'Unione Europea, l'adesione al COI implica l'armonizzazione delle normative nazionali con l'acquis dell'UE [insieme delle leggi] in questo settore, il che andrà a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori di olio d'oliva", ha affermato Vesna Andree Zaimović, ambasciatrice della Bosnia Erzegovina in Spagna.

""Come passo importante nello sviluppo di un'olivicoltura sostenibile e responsabile, l'adesione al COI significa incoraggiare i produttori con la possibilità di ricevere supporto da esperti, accesso a sovvenzioni, migliore networking e accesso a un mercato più ampio", ha aggiunto.

Zaimović ha partecipato anche alla cerimonia dell'alzabandiera della Bosnia-Erzegovina in qualità di nuovo membro presso la sede centrale del CIO a Madrid.

La cerimonia si è tenuta nell'ambito dei 120 giorni del consiglioth sessione plenaria, ospitata da Direttore esecutivo del CIO Jaime Lillo e supervisionato dalla dirigenza di questa organizzazione, dai capi degli addetti dei paesi membri e dagli altri partecipanti alla sessione plenaria, nonché dal personale diplomatico dell'ambasciata della Bosnia ed Erzegovina a Madrid.

Anche Zaimović ha preso parte alla sessione, tenendo un discorso in cui ha sottolineato i numerosi vantaggi che l'adesione al CIO porterà ai produttori e ai consumatori della Bosnia ed Erzegovina.

Ha affermato che il Paese è orgoglioso della sua diversità, del suo multiculturalismo e della secolare convivenza tra diversi popoli (croati, serbi e bosniaci) e religioni (cattolicesimo, ortodossia e islam).

Ha inoltre sottolineato che il Paese è caratterizzato da risorse naturali e biodiversità che favoriscono la coltivazione di diverse colture.

""Ciò di cui siamo particolarmente orgogliosi sono le persone, note per la loro ospitalità e per le porte aperte a tutti", ha affermato Zaimović. "Ecco perché siamo molto lieti di celebrare il nostro ingresso nella famiglia mondiale degli olivicoltori e la divulgazione dell'olivo, che, tra le altre cose, porta con sé anche il simbolismo della pace".

Insieme all'approvazione nazionale della certificazione DOP e all'ascesa del Consiglio oleicolo, i produttori dell'Erzegovina ricorderanno il 2024 per il raccolto record di olive e l'elevata qualità dell'olio d'oliva.

"«Quest'anno gli ulivi hanno prodotto bene, ma la resa dell'olio è leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti a causa della siccità di luglio e agosto e delle piogge di settembre e ottobre, che ammontano al 12-- percento», ha affermato Ivanković.

La produzione è stimata in circa 400,000 litri e anche la qualità è apprezzata dai produttori, come confermato dalle analisi chimiche della FZP e dal panel di valutazione organolettica.

Il sessanta per cento dei 243 campioni analizzati conteneva almeno 250 milligrammi di polifenoli per litro, il che significa che soddisfano Regolamento UE 432/2012 sulle proprietà medicinali degli oli d'oliva.

Regolamento UE 432/2012 Il Regolamento UE 432/2012 consente ai produttori di olio d'oliva di dichiarare che i polifenoli aiutano a proteggere i lipidi del sangue dallo stress ossidativo, a condizione che l'olio contenga almeno cinque milligrammi di idrossitirosolo e suoi derivati ​​per 20 grammi.

""Gli oli con più polifenoli hanno anche più proprietà salutari", ha affermato Ivanković.

Ha spiegato come è avvenuta l'ascesa dell'olivicoltura in Erzegovina. La tradizione risale all'epoca romana, come testimoniano i resti di un antico mulino nella Villa Rustica Mogorjelo vicino alla città di Čapljina.

Anche i toponimi (nomi derivati ​​da luoghi) testimoniano la presenza di ulivi, come l'insediamento di Masline, anche questa parola croata per oliva. Tuttavia, la coltivazione organizzata è iniziata solo circa 15 anni fa.

Da allora sono stati piantati 140,000 ulivi su 520 ettari, ampliando notevolmente i 6,000 ulivi del Paese.

L'Erzegovina ha ora sette frantoi. Oltre a migliorare costantemente la qualità dell'olio d'oliva, uno degli obiettivi strategici è piantare 1,000 ettari di ulivi e produrre un milione di litri di olio extravergine d'oliva.

Da parte sua, la FZP ha aiutato a organizzare gli olivicoltori. Ivanković ha contribuito a fondare l'Associazione degli olivicoltori dell'Erzegovina (HUUM) quattro anni fa, con oltre 95 membri.

Consiglio di amministrazione dell'Associazione degli olivicoltori dell'Erzegovina

La FZP ha anche contribuito a organizzare eventi locali sulle olive e sull'olio d'oliva per educare i consumatori su Dieta mediterranea e olio d'oliva benefici alla salute.

""I successi menzionati nell'anno trascorso segnano il completamento di una fase importante nello sviluppo complessivo di questo ramo dell'economia", ha affermato Ivanković.

Ivanković ha affermato che la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dell'UE per la DOP Zlatne Kapi verrà presentata a Bruxelles nel 2025.

""Sono molto orgogliosa di sottolineare che l'olio extravergine di oliva dell'Erzegovina ha ricevuto la Denominazione di Origine Protetta, rappresentando un momento storico per la nostra regione e per l'olivicoltura", ha affermato Dajana Dujmović, membro del consiglio di amministrazione di HUUM. "Siamo particolarmente orgogliosi del marchio di qualità DOP Zlatne Kapi, che conferma ulteriormente la qualità e l'autenticità del nostro prodotto."

""Chiunque riceva quest'anno il bollino con il marchio Zlatne Kapi DOP avrà la prova, per tutti i consumatori e gli acquirenti, che sta ricevendo un olio d'oliva sano in Erzegovina", ha aggiunto Ramiz Zajmović, membro del consiglio di amministrazione e comproprietario di Agroherc Organic Agriculture.

""Ci sono oli vergini, extravergini e dell'Erzegovina, con l'olio d'oliva dell'Erzegovina che rappresenta il livello più alto che il prodotto può raggiungere", ha scherzato.

HUUM sta inoltre sviluppando piani per un progetto di strada dell'olio d'oliva, concepito come canale di vendita diretta per l'olio d'oliva e altri prodotti locali.

Ivanković ha aggiunto che il settore deve promuovere la qualità dell'olio d'oliva per aumentarne il consumo, che attualmente si attesta su 0.40 litri pro capite.

Secondo lui, questo potrebbe essere fatto quadruplicando la superficie di terra dedicata alla coltivazione dell'olivo e sostenendo i giovani agricoltori per incoraggiarli a investire in attività agricole.

Molti dei principali olivicoltori del Paese hanno annunciato che parteciperanno all'edizione del 2025 NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva.

Nel 2023, i produttori dell'Erzegovina hanno ricevuto un record di quattro premi da cinque partecipanti al concorso. L'anno scorso, solo un produttore ha presentato un campione e si è aggiudicato un premio. Dal 2018, i produttori dell'Erzegovina hanno ottenuto complessivamente 11 premi da 12 partecipanti.