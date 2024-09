I produttori dell'Erzegovina celebrano la nuova DOP

Olivicoltori in La Bosnia-Erzegovina, un paese dei Balcani occidentali, celebra l'annuncio del primo Denominazione d'origine protetta-certificato olio extravergine d'oliva:Capo d'oro Erzegovina.

Gli agricoltori e i funzionari che hanno contribuito alla creazione della DOP hanno partecipato a una cerimonia dedicata a Mostar, la città più grande della regione meridionale dell'Erzegovina.

Ci stiamo concentrando sulla promozione della DOP Zlatne Kapi e sullo sviluppo del turismo dell'olio d'oliva attraverso progetti come la Strada dell'olio d'oliva dell'Erzegovina. - Josip Matić, presidente, Associazione degli olivicoltori e dei produttori di olio dell'Erzegovina

I padroni di casa hanno sottolineato il ruolo degli Stati Uniti che, attraverso il progetto di turismo sostenibile dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), lavorano per proteggere e promuovere i prodotti culinari unici della Bosnia ed Erzegovina.

Cerimonia a Mostar per l'inaugurazione della DOP Zlatne Kapi

"Il marchio di autenticità significa molto per noi. I nostri oli ora arriveranno più facilmente sui mercati. L'olivicoltura ha un futuro in Erzegovina; abbiamo oli di qualità eccezionale", ha affermato Dragan Musa, proprietario di un uliveto di circa 900 ulivi a Miloševići.

Le parole di Musa sono state supportate da Ivan Milas Musa, che prevede anch'egli un raccolto abbondante e un olio di ottima qualità quest'anno.

""L'indicazione geografica protetta significa molto per tutti gli olivicoltori attuali e futuri e il marchio Zlatne kapi Herzegovina contribuirà al successo regionale e globale", ha affermato Milas. "Possiamo competere con i marchi globali perché ovunque appariamo, otteniamo premi".

Ad esempio, il Azienda vinicola della famiglia Škegro è stato premiato al NYIOOC Concorso Mondiale dell'Olio d'Oliva in ciascuna delle ultime sette edizioni del concorso. Nel 2023, i produttori dell'Erzegovina si sono aggiudicati quattro premi su cinque partecipanti.

La coltivazione dell'olivo in Erzegovina esiste da secoli, le cui origini risalgono ad antichi ritrovamenti nei pressi di Neum, e si è intensificata negli ultimi 15 anni.

Secondo Marko Ivanković, direttore del Federal Agro-Mediterranean Institute, all'epoca c'erano solo 80 ettari di uliveti. Ora la regione vanta dieci grandi uliveti e circa 800 aziende agricole a conduzione familiare che gestiscono 521 ettari di uliveti, producendo 380,000 litri di olio d'oliva all'anno.

"Nel prossimo periodo a medio termine, l'obiettivo è raggiungere una superficie di 1,000 ettari e raddoppiare la produzione di olio d'oliva", ha affermato Ivanković.

Marko Ivankovic

In collaborazione con l'agenzia per la sicurezza alimentare della Bosnia ed Erzegovina, l'USAID continua a lavorare per aumentare il numero di prodotti con indicazioni geografiche protette.

""Questo riconoscimento è una nuova conferma della ricchezza dell'Erzegovina e del suo enorme potenziale per lo sviluppo di un turismo basato su prodotti ed esperienze autentici", ha affermato Feđa Begović, direttore del progetto Turismo dell'USAID.

""L'olio d'oliva, in quanto elemento importante della cultura e della tradizione mediterranea, non è solo un prodotto alimentare di alta qualità, ma anche un'opportunità per l'ulteriore crescita del turismo gastronomico, sempre più attraente per i turisti in cerca di esperienze uniche", ha aggiunto.

Begović ha inoltre sottolineato il ruolo dell'agenzia per la sicurezza alimentare nella promozione del turismo e nell'assistenza ai produttori affinché ottengano le indicazioni geografiche protette.

""I prodotti con Denominazione di Origine Protetta sono profondamente legati al luogo di produzione perché sono interamente realizzati in una determinata area geografica utilizzando competenze e materie prime locali", ha affermato il direttore dell'agenzia Đemil Hajrić.

La qualità di questi prodotti è direttamente correlata ai fattori naturali e alle persone di quella regione.

L'olio d'oliva dell'Erzegovina, con una tradizione lunga 2,000 anni, è riconoscibile per le sue note speziate, l'amaro e gli aromi fruttati.

Josip Matić, presidente dell'Associazione degli olivicoltori e dei produttori di olio dell'Erzegovina, è convinto che il settore dell'olio d'oliva nella regione continuerà a crescere.

La pensano così anche gli altri membri dell'associazione che si impegnano per promuovere la salvaguardia dell'olio extravergine di oliva dell'Erzegovina, in particolare quello DOP.

""I nostri obiettivi sono di creare nuovi uliveti, registrare gli uliveti e sostenere iniziative tecniche ed educative", ha affermato Matić. "Ci stiamo concentrando sulla promozione della DOP Zlatne Kapi e sullo sviluppo del turismo dell'olio d'oliva attraverso progetti come la Strada dell'olio d'oliva dell'Erzegovina, che sostengono lo sviluppo rurale e prevengono lo spopolamento dei villaggi".